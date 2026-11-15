Бывшая жена вратаря ПСЖ Сафонова потребовала участия отца в воспитании дочери

Бывшая жена вратаря Сафонова попросила суд обязать отца воспитывать дочь

Tекст: Дмитрий Зубарев

Анастасия Сафонова просит обязать бывшего мужа исполнить решение Никулинского суда Москвы, установившего порядок общения спортсмена с дочерью, передает РИА «Новости». По словам заявительницы, Сафонов избегает исполнения решения суда, несмотря на положения Семейного кодекса.

Суд в Адыгее рассмотрит иск в середине ноября. В январе 2024 года Никулинский суд Москвы обязал футболиста выплачивать четверть доходов на содержание дочери.

Вратарь обратился в Конституционный суд России, оспаривая норму Семейного кодекса об установлении алиментов. По мнению Сафонова, эта норма препятствует установлению размера выплат в твердой денежной сумме. Решение по делу КС огласит 17 ноября. Анастасия Сафонова также обратилась в КС, обвинив бывшего супруга в сокрытии доходов и попросив обязать его раскрыть сведения о зарплате в ПСЖ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мосгорсуд признал незаконной попытку Сафонова использовать счет своей новой жены для выплаты алиментов.

Также бывшая супруга вратаря попросила Конституционный суд отложить дело о взыскании алиментов.

Кроме того, голкипер обратился в КС с жалобой на положения Семейного кодекса.