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Бывшая жена вратаря ПСЖ Сафонова потребовала участия отца в воспитании дочери
Бывшая жена вратаря Сафонова попросила суд обязать отца воспитывать дочь
Бывшая супруга вратаря французского «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвея Сафонова Анастасия обратилась в суд в Адыгее с требованием обязать футболиста участвовать в воспитании их дочери.
Анастасия Сафонова просит обязать бывшего мужа исполнить решение Никулинского суда Москвы, установившего порядок общения спортсмена с дочерью, передает РИА «Новости». По словам заявительницы, Сафонов избегает исполнения решения суда, несмотря на положения Семейного кодекса.
Суд в Адыгее рассмотрит иск в середине ноября. В январе 2024 года Никулинский суд Москвы обязал футболиста выплачивать четверть доходов на содержание дочери.
Вратарь обратился в Конституционный суд России, оспаривая норму Семейного кодекса об установлении алиментов. По мнению Сафонова, эта норма препятствует установлению размера выплат в твердой денежной сумме. Решение по делу КС огласит 17 ноября. Анастасия Сафонова также обратилась в КС, обвинив бывшего супруга в сокрытии доходов и попросив обязать его раскрыть сведения о зарплате в ПСЖ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мосгорсуд признал незаконной попытку Сафонова использовать счет своей новой жены для выплаты алиментов.
Также бывшая супруга вратаря попросила Конституционный суд отложить дело о взыскании алиментов.
Кроме того, голкипер обратился в КС с жалобой на положения Семейного кодекса.