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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему сейчас надо говорить о Кубе

    После неудавшегося американского топливного блицкрига Куба исчезла из мировых СМИ – словно по мановению волшебной палочки, которая находится в руках у шефа Госдепартамента, способного дирижировать честными международными медиа.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Британские коммандос нырнули в Арктику

    Британия питает надежду, что демонстративно угрожая нашей Арктике, сумеет вынудить Россию отвлекать силы с других важных направлений.

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    19 октября 2026, 18:14 • Новости дня

    Мосгорсуд не разрешил футболисту Сафонову платить алименты со счета второй жены

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мосгорсуд признал незаконной попытку вратаря клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвея Сафонова использовать банковский счет своей новой супруги для выплаты алиментов ребенку от первого брака.

    Представитель спортсмена пояснил, что у его клиента возникли подозрения в нецелевом расходовании средств бывшей супругой. В связи с этим вторая жена Сафонова, блогер Марина Кондратюк, открыла специальный счет для прямых переводов ребенку, передает ТАСС.

    Футболист обратился к приставу с просьбой зачесть средства на новом счете в качестве алиментов, однако получил отказ. Сафонов обжаловал это решение в Хорошевском суде, но проиграл процесс, после чего подал апелляцию.

    «Решение Хорошевского суда по иску Сафонова к УФССП по Москве признать законным, оставить его без изменения. Решение вступило в силу», – сказано в постановлении Мосгорсуда.

    Матвей и Анастасия Сафоновы развелись в 2021 году. В феврале 2024 года приставы возбудили исполнительное производство из-за долга по алиментам в размере 59,4 млн рублей. С лета 2024 года 27-летний вратарь выступает за французский клуб «Пари Сен-Жермен».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца бывшая жена Сафонова попросила суд отложить дело об алиментах.

    Летом спортсмен оспорил в Конституционном суде норму об алиментах.

    18 октября 2026, 22:15 • Новости дня
    «Спартак» разгромил «Рубин» в домашнем матче чемпионата России

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный футбольный клуб «Спартак» забил четыре безответных мяча в ворота гостей из Казани в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги.

    Встреча команд состоялась в Москве и завершилась уверенной победой «красно-белых» со счетом 4:0, передает РИА «Новости».

    Голами в составе «Спартака» отметились Пабло Солари на 18-й минуте, Манфред Угальде на 43-й минуте, а также Мирлинд Даку, оформивший дубль во втором тайме.

    Албанский нападающий Мирлинд Даку не стал праздновать забитые мячи в ворота своей бывшей команды. Форвард выступал за «Рубин» с 2023 по 2026 год и стал третьим бомбардиром в его истории с 37 голами.

    Перед стартовым свистком на стадионе торжественно открыли памятник прославленному советскому футболисту Никите Симоняну.

    По итогам матча «Спартак» набрал 23 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Рубин» с 12 баллами располагается на десятой позиции.

    В следующем туре 25 октября «Спартак» сыграет с ЦСКА, а «Рубин» днем ранее встретится с самарскими «Крыльями Советов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье московское «Динамо» обыграло ЦСКА и возглавило турнирную таблицу РПЛ. В субботу воронежский «Факел» прервал рекордную серию без побед в Российской премьер-лиге.

    В четверг ЦСКА всухую обыграл «Ростов» в матче Кубка России по футболу.

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    19 октября 2026, 17:29 • Новости дня
    Мировой суд в Москве расторг брак актера Шкловского
    Мировой суд в Москве расторг брак актера Шкловского
    @ Владимир Вяткин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мировой судья в Москве удовлетворил исковые требования актера Олега Шкловского о расторжении брака с Наталией Микольшиной.

    Суд удовлетворил исковые требования артиста, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. «Исковые требования Шкловского Олега Менделеевича к Микольшиной Наталии Григорьевне о расторжении брака удовлетворены», – сообщила собеседница агентства.

    Олег Шкловский, которому в следующем году исполнится 80 лет, получил широкую известность благодаря ролям в фильмах «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Зимний вечер в Гаграх» и «Узник замка Иф».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд передал дочь Бари Алибасова-младшего матери после развода.

    В апреле суд расторг брак Джигана и Самойловой.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    19 октября 2026, 09:35 • Новости дня
    Двенадцатилетняя шахматистка сбежала от матери после турнира в Екатеринбурге

    В Екатеринбурге начались поиски пропавшей после турнира 12-летней шахматистки

    Tекст: Мария Иванова

    В Екатеринбурге сотрудники полиции и добровольцы отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 12-летнюю девочку, которая сбежала от матери после участия в шахматном турнире.

    Вечером 18 октября 12-летняя девочка пропала после игры на шахматном турнире в екатеринбургском торговом центре «Веер Молл», передает РИА «Новости».

    «Она участвовала в шахматном турнире в торговом центре «Веер Молл». После напряженной игры, на эмоциях, она убежала от мамы. С тех пор не выходит на связь, где она находится – неизвестно», – сообщили агентству в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».

    С вечера воскресенья розыском школьницы занимаются сотрудники полиции и волонтеры. Известно, что ребенок ушел без верхней одежды и денег. На девочке были голубая джинсовая рубашка, футболка, джинсы и балетки.

    Мать пропавшей обратилась с заявлением в полицию. В городском УМВД уточнили, что правоохранители анализируют записи с камер видеонаблюдения, а также опрашивают очевидцев и близких девочки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Подмосковье начали поиски пропавшей 15-летней девочки.

    В начале месяца в Рязани организовали розыск пропавшего четырехлетнего мальчика.

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    19 октября 2026, 10:41 • Новости дня
    Пропавшую после турнира в Екатеринбурге 12-летнюю шахматистку нашли

    В Екатеринбурге нашли сбежавшую после турнира 12-летнюю шахматистку

    Tекст: Мария Иванова

    В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов нашли 12-летнюю шахматистку, которая пропала после участия в турнире.

    Сбежавшая после шахматного турнира в Екатеринбурге 12-летняя девочка найдена и доставлена в отдел полиции, передает РИА «Новости» со ссылкой на УМВД города.

    «Несовершеннолетняя найдена. Находится в отделе полиции. В ближайшее время ее опросят и передадут законным представителям», – сообщили в пресс-службе управления.

    Девочка пропала вечером в воскресенье после напряженной игры в шахматном турнире в торговом центре «Веер Молл». По данным поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», она на эмоциях убежала от матери без верхней одежды и денег. Поисками ребенка занимались сотрудники полиции и добровольцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник 12-летняя шахматистка сбежала от матери после турнира в Екатеринбурге.

    На прошлой неделе в Подмосковье волонтеры начали поиски пропавшей 15-летней девочки.

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    19 октября 2026, 11:58 • Новости дня
    МВД: Пропавшая в Екатеринбурге юная шахматистка сбежала из-за проигрыша

    Tекст: Мария Иванова

    Пропавшая в Екатеринбурге 12-летняя девочка могла сбежать от матери из-за расстройства от поражения на турнире по быстрым шахматам.

    Двенадцатилетнюю девочку, пропавшую накануне после соревнований, нашли живой, в данный момент она находится в отделе полиции, передает ТАСС со ссылкой на городское управление МВД.

    «Предварительная причина – самостоятельно убежала, расстроившись из-за проигрыша», – рассказали в ведомстве.

    Исполнительный директор федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян уточнил, что соревнование было коммерческим. «Неофициальный турнир, федерация шахмат Свердловской области его не проводила», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пропавшую после турнира в Екатеринбурге 12-летнюю шахматистку нашли. Девочка сбежала от матери.

    В июле пропавшую в Петербурге шестилетнюю девочку обнаружили живой у соседей.

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    19 октября 2026, 18:14 • Новости дня
    Начато расследование 100 случаев насилия над детьми в соццентре в Казахстане

    В Казахстане начали расследовать 100 случаев насилия над детьми в соццентре

    Tекст: Дарья Григоренко

    Досудебное расследование начато в Казахстане после выявления более 100 фактов систематического насилия над воспитанниками центра специальных социальных услуг, сообщила Генеральная прокуратура республики.

    Как уточнили в генпрокуратуре, в Казахстане начато расследование из-за систематического насилия над детьми в центре социальных услуг в области Абай, передает РИА «Новости».

    «В ходе проверки центра специальных социальных услуг Аягозского района выявлено свыше 100 фактов систематического применения физического и психологического насилия к воспитанникам со стороны санитаров, которые пользовались беспомощным состоянием подопечных», – заявили в ведомстве.

    Уголовное дело заведено по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Причастные сотрудники отстранены от работы и ограничены в контактах с детьми. Детский центр в Аягозе оказывает помощь детям с психоневрологическими нарушениями и рассчитан на 105 мест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае воспитателя красноярского лагеря осудили за игнорирование насилия над детьми.

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    19 октября 2026, 15:22 • Новости дня
    Женщина с ребенком погибли при ударе дрона ВСУ в Херсонской области

    Женщина с ребенком погибли при ударе дрона ВСУ в Скадовске Херсонской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Кравченко сообщила, что в Скадовском округе Херсонской области в результате атаки украинского беспилотника погибли женщина и ее ребенок.

    В Скадовском округе Херсонской области жертвами атаки дрона со стороны украинских войск стали два мирных жителя. «В Скадовском округе в результате атаки украинских нацистов с применением БПЛА погибли женщина и ее ребенок 2012 года рождения», – говорится в сообщении в канале аппарата уполномоченного по правам ребенка в Херсонской области в Max.

    По ее словам, гибель подростка является трагедией, которой нет и не может быть оправдания. Детский омбудсмен подчеркнула, что виновные в этом преступлении понесут заслуженное наказание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце член избирательной комиссии погибла при атаке дрона на автобус в Херсонской области.

    Украинские беспилотники сожгли здание сельсовета в херсонской Константиновке.

    Летом глава региона Владимир Сальдо заявил о минировании местных дорог украинскими аппаратами.

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    19 октября 2026, 16:12 • Новости дня
    Минпросвещения призвало не перегружать школьников учебой на каникулах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Родителям школьников рекомендовано не перегружать детей учебой во время каникул и организовать им отдых без гаджетов, заявила эксперт Минпросвещения, замдиректора по воспитательной работе Российской гимназии при Государственном Русском музее Галина Плинюс.

    «Не перегружайте учебой. Каникулы – это время отдыха. Не стоит заставлять ребенка выполнять учебные задания с избытком. Ограничьте время, которое ребенок проводит с телефоном или планшетом, и обязательно компенсируйте это активностями «вне экрана»: прогулки, спорт, творчество», – приводит РИА «Новости» слова Плинюс.

    Эксперт отметила, что при организации досуга родителям необходимо учитывать возраст детей. Младшим школьникам важно неструктурированное время для свободной игры, а подросткам – время для общения и хобби.

    Плинюс также посоветовала обсуждать планы вместе с ребенком и привлекать его к выбору активностей, чтобы он почувствовал свою значимость.

    «Не забывайте про чтение. Выбирайте книги, которые действительно нравятся, а не только по школьному списку. Чтение развивает воображение и словарный запас», – заключила эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Российский союз туриндустрии предупредил о мошеннических схемах в преддверии школьных каникул.

    В августе Минпросвещения сообщило о дополнительных каникулах для первоклассников.

    Осенние каникулы у школьников в новом учебном году оказались длиннее зимних.

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    19 октября 2026, 18:08 • Новости дня
    Бастрыкин запросил доклад по проверке о жестоком обращении с детьми в Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки информации о систематическом жестоком обращении с детьми в семье жителя Москвы.

    В эфире одной из информационных программ сообщалось о том, что родственники москвича заявляют о систематическом нарушении прав проживающих с ним детей, в том числе о физическом насилии, передает ТАСС.

    В распоряжении журналистов имеются видеозаписи, подтверждающие факты издевательств. Отмечается, что одна из девочек после обращения в правоохранительные органы была помещена в социальный центр с целью оказания на нее давления и принуждения к отказу от показаний.

    «Следственными органами ГСУ СК России по Москве проводится проверка. Председатель СК России поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по г. Москве Ярошу С. М. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники СК завели дело из-за жестокого обращения с воспитанниками детского сада в Сочи.

    Правоохранители начали расследование по статье о халатности после физического воздействия на малышей в Барнауле.

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    19 октября 2026, 14:22 • Новости дня
    РСТ предупредил о мошеннических схемах в преддверии школьных каникул

    РСТ: Мошенники обманывают родителей перед осенними школьными каникулами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В преддверии осенних школьных каникул мошенники могут предлагать родителям путевки в лагеря, экскурсии и выездные курсы, предупредили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

    «В преддверии осенних школьных каникул родителям предлагают путевки в лагеря, выездные курсы, языковые интенсивы, спортивные сборы и экскурсионные поездки. При бронировании важно проверить организатора и условия оплаты: под видом привлекательных предложений мошенники могут выманивать предоплату, данные банковских карт, пароли и коды из СМС или мессенджеров», – приводит сообщение союза РИА «Новости».

    Вице-президент РСТ, генеральный директор юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов отметил, что злоумышленники часто давят на родителей, заявляя о последнем месте, скорой отмене брони или краткосрочной скидке. Поэтому важно не поддаваться эмоциям и проверять предложения через официальные контакты организаторов.

    Кроме того, мошенники могут обещать бесплатные или льготные путевки, требуя оплатить только дорогу, страховку или оформление документов. Также используются поддельные страницы бронирования, фальшивые чаты, опросы и голосования. Иногда они представляются сотрудниками школ и запрашивают личные данные.

    В РСТ посоветовали родителям проверять детские лагеря в официальных региональных реестрах, сверять данные о туроператорах и турагентах в едином федеральном реестре Минэкономразвития. Оплачивать услуги следует только на расчетный счет организации, а не на карту частного лица. Также необходимо уточнять предложения, якобы поступившие от школы, непосредственно у администрации, и никогда не сообщать коды и пароли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу РСТ опроверг сообщения о резком снижении цен на туры в Турцию.

    Ранее союз сообщил о снижении спроса на детские лагеря у моря.

    Также РСТ заявил о завершении вывоза застрявших в третьих странах из-за иранского конфликта.

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    19 октября 2026, 18:48 • Новости дня
    Умер пострадавший при атаке беспилотника ВСУ на пригород Воронежа ребенок

    Tекст: Дарья Григоренко

    Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что четырехлетний мальчик, получивший тяжелые ранения при атаке беспилотника 28 сентября, скончался в реанимации.

    Четырехлетний ребенок, находившийся в крайне тяжелом состоянии после падения украинского беспилотника в пригороде Воронежа, умер в реанимации, сообщил Гусев в своем канале в Max.

    «Трагические новости пришли от наших врачей. В реанимации скончался мальчик 2022 года рождения, госпитализированный в крайне тяжелом состоянии после атаки БПЛА на пригород Воронежа утром 28 сентября. Почти месяц врачи делали все возможное и боролись за его жизнь, но тяжесть ранений практически не оставляла шансов», – написал он.

    Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего ребенка от себя лично и от имени местного правительства. Он добавил, что власти продолжат оказывать семье всю необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце при атаке БПЛА в Воронежской области пострадали трое детей и женщина.

    Летом губернатор Гусев сообщил о раненых из-за атаки дронов в регионе.

    В начале лета силы ПВО отразили ночную атаку 12 БПЛА над Воронежской областью.

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    19 октября 2026, 12:34 • Новости дня
    ВОЗ сообщила о гибели ребенка каждые пять минут из-за насилия

    ВОЗ: Около 1 млрд детей в мире столкнулись с насилием за год

    Tекст: Мария Иванова

    Региональное бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья заявило, что каждый год порядка 1 млрд детей подвергаются эмоциональному, сексуальному или физическому насилию.

    «По данным ВОЗ, ежегодно в мире 1 млрд детей сталкиваются с физическим, сексуальным или эмоциональным насилием, что может привести к долгосрочным последствиям для их физического и психического здоровья», – отметило региональное бюро, передает ТАСС.

    В организации подчеркнули, что каждые пять минут в результате насилия погибает один ребенок. При этом смерти и долгосрочный вред от жестокого обращения можно предотвратить. Бюро обратило внимание на разработанную в Пакистане Национальную стратегию по искоренению насилия в отношении детей на 2026–2031 годы, которая направлена на усиление мер по защите 120 млн несовершеннолетних.

    Около 80% детей в Пакистане сталкиваются с насильственными методами воспитания, а 8,6 млн вовлечены в детский труд. Представитель ВОЗ в этой стране Ло Дапэн заявил, что Исламабад может рассчитывать на поддержку организации в реализации своих обязательств по искоренению всех форм насилия в отношении детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе бывший тренер сборной Ирландии предстал перед судом за насилие над детьми.

    Семья в США обвинила SnapChat в поощрении насилия над несовершеннолетними.

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    19 октября 2026, 12:30 • Новости дня
    Путин направил приветствие участникам конкурса «Родная игрушка»

    Путин направил приветствие финалистам конкурса «Родная игрушка»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин направил приветствие финалистам и участникам второго сезона всероссийского конкурса «Родная игрушка», отметив важность проекта для знакомства детей с культурным наследием страны.

    Владимир Путин подчеркнул, что представленные на конкурс работы выполнены с любовью и призваны воспитывать в детях уважение к духовно-нравственным ценностям, сообщается на сайте Кремля.

    «Ваш интересный, содержательный проект с каждым годом укрепляет свои традиции и вновь объединяет увлеченных, мастеровитых, энергичных людей самых разных возрастов и профессий, молодежь и целые семьи», – заявил Путин.

    Президент отметил, что все работы выполнены с любовью к детям и призваны развивать у них художественный вкус и интерес к творчеству, воспитывать уважение к непреходящим духовно-нравственным ценностям, знакомить с богатым историческим и культурным наследием страны, самобытными традициями и обычаями народов России.

    Он добавил, что лучшие игры и игрушки обязательно станут серьезным подспорьем для родителей и педагогов, а также источником радости для детей.

    Путин пожелал финалистам и участникам мероприятия успехов и всего самого доброго.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом определились 29 финалистов всероссийского конкурса «Родная игрушка».

    Весной были выпущены изделия победителей первого сезона проекта.

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    19 октября 2026, 20:45 • Новости дня
    Роналду отстранили от матчей сборной Португалии на 30 дней

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дисциплинарный совет Португальской футбольной федерации принял решение отстранить нападающего саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду от игр за национальную команду на 30 дней.

    Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте организации, передает РИА «Новости». Помимо 30-дневного отстранения от участия в матчах, португальский нападающий также оштрафован на 255 евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Роналду заявил о возвращении в сборную Португалии после извинений.

    В прошлом месяце футболист заявил об уходе из команды.

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    19 октября 2026, 20:54 • Новости дня
    У солиста группы Jane Air Лиссова выявили онкологическое заболевание

    Солист группы Jane Air Лиссов перенес концерты из-за онкологии

    Tекст: Вера Басилая

    Солист группы Jane Air и бывший участник Little Big Антон Лиссов сообщил, что у него диагностировали онкологическое заболевание, в связи с чем ему предстоит пройти курс лучевой терапии.

    У музыканта выявили злокачественную опухоль после операции на горле, которую он перенес летом, в связи с чем коллектив приостанавливает гастрольную деятельность до весны, передает РИА «Новости».

    «Ближайшие два концерта в Питере и в Москве в этом году будут для группы Jane Air последними. Летом мне на горле делали операцию – та дрянь, которую мне вырезали, оказалась злокачественной, поэтому меня ждет лучевая терапия», – заявил Лиссов.

    Он пояснил, что лечение несовместимо с выступлениями. Запланированные концерты перенесены на следующий год, при этом все купленные билеты останутся действительными. Последние шоу в этом году состоятся 30 октября в Москве и 1 ноября в Петербурге.

    Весной группа намерена возобновить тур. В марте планируются концерты в Воронеже, Ростове-на-Дону и Краснодаре, в апреле музыканты выступят в Твери и Калининграде, а в мае – в Ижевске, Перми, Екатеринбурге и Челябинске.

    Ранее запланированное выступление певицы Ольги Бузовой на фестивале в Хабаровске сорвалось из-за внезапного ливня с градом и поломки оборудования.

    В мае исполнительница хита 80-х «Total Eclipse of the Heart» Бонни Тайлер попала в реанимацию после того, как у нее произошла остановка сердца и врачи ввели ее в искусственную кому.

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    «Для значительной части жителей Прибалтики отопление перестало быть доступным благом и превратилось в статью расходов, угрожающую базовому потреблению». Такими словами политологи комментируют то, каким стрессом для граждан Латвии, Литвы и Эстонии становится начало отопительного сезона – прежде всего из-за коммунальных счетов. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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