Предприятие в украинском Хмельницком получило повреждения после взрывов

Tекст: Валерия Городецкая

В Хмельницком на западе Украины после взрывов получило повреждения местное предприятие, передает ТАСС. «В областном центре повреждено предприятие, на котором возник пожар», – заявил Тюрин.

Назначение и тип пострадавшего объекта чиновник не уточнил. Кроме того, из-за обрыва линии электропередачи часть жителей Хмельницкой области осталась без света.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Хмельницком на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на складе одной из крупнейших фармкомпаний на Украине в Ровно произошел взрыв.

В воскресенье взрывы на фоне воздушной тревоги прогремели в Днепропетровске и Изюме.

В пятницу президент Владимир Путин сообщил о продолжении ударов по украинской военной промышленности.