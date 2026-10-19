Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.5 комментариев
Предприятие в украинском Хмельницком получило повреждения после взрывов
Глава администрации Хмельницкой области Сергей Тюрин заявил, что в областном центре после взрывов получило повреждения предприятие, на территории которого начался пожар.
В Хмельницком на западе Украины после взрывов получило повреждения местное предприятие, передает ТАСС. «В областном центре повреждено предприятие, на котором возник пожар», – заявил Тюрин.
Назначение и тип пострадавшего объекта чиновник не уточнил. Кроме того, из-за обрыва линии электропередачи часть жителей Хмельницкой области осталась без света.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Хмельницком на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на складе одной из крупнейших фармкомпаний на Украине в Ровно произошел взрыв.
В воскресенье взрывы на фоне воздушной тревоги прогремели в Днепропетровске и Изюме.
В пятницу президент Владимир Путин сообщил о продолжении ударов по украинской военной промышленности.