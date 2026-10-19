На складе одной из крупнейших фармкомпаний Украины в Ровно произошел взрыв

Tекст: Валерия Городецкая

Площадь склада, где произошел взрыв, составляет 2 370 квадратных метров, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Экономическая правда». Данные о масштабах повреждений не уточняются.

Это не первый случай взрыва на складах фармдистрибьюторов на Украине: ранее сообщалось о взрывах на заводах «Вента» и «Дарница» в Киевской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в украинском Ровно прогремел взрыв.

В воскресенье в Ровненской области также произошел взрыв.