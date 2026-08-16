FAZ: Россия применяет новое оружие, пока Украина просит ракеты

Tекст: Катерина Туманова

Украина в небе сталкивается с огромными проблемами, так как Киев не располагает средствами ПВО против баллистических ракет, да и беспилотники перестают быть единственным решением всех проблем, отмечает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Украинская система ПВО в настоящее время едва способна противостоять приближающимся ракетам. Стране не хватает зенитных ракет для систем Patriot, особенно типа PAC-3, которые подходят для перехвата баллистических ракет», – отмечет издание.

Газета указывает на то, что этот дефицит имеет серьезные последствия, так как во время ночных атак в последние дни украинцам не удалось перехватить ни одной баллистической ракеты.

«Владимиру Зеленскому сейчас не остается ничего другого, кроме как отчаянно умолять своих партнеров о помощи. Он обращается не только к американцам. Киев также надеется на помощь европейских стран, которым в ближайшем будущем вряд ли понадобятся собственные противоракетные комплексы. В последние дни Зеленский даже неоднократно призывал Южную Корею поддержать Украину в вопросах ПВО. Однако пока безрезультатно», – резюмирует издание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, FT указала на то, что Украина осталась без ракет для систем Patriot. Маск запретил Киеву использовать Starlink для ударов по России. The Guardian узнала, что страны НАТО провалились в военной поддержке Украины.



