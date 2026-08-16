Эксперт Марочко объяснил причины «мясных штурмов» Драпатого

  • Новость часаСилы ПВО уничтожили 105 дронов на подлете к Москве с начала дня
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    «Евротройка» готовит новую войну на Украине
    Эксперт: Новый аналитический центр «Востока» сократил цикл «обнаружил – поразил»
    На Украине назвали трагедией остановку «Запорожстали» после удара России
    Иранские пилоты разбившихся Су-24 попали в плен в Катаре
    МИД предупредил США и Турцию о последствиях из-за планов вооружить Киев
    Киев начал вывоз архивов и имущества из Краматорска
    Главком ВСУ Драпатый вернул в армию оппонента Сырского
    В США призвали жестко ответить на слова Такаити о визите Путина на Курилы
    В Крыму заявили о фактическом признании полуострова российским из-за НАСА
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не нужно требовать от Вучича стать русским

    Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».

    11 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    39 комментариев
    16 августа 2026, 03:50 • Новости дня

    Эксперт Марочко объяснил причины «мясных штурмов» Драпатого

    Tекст: Катерина Туманова

    Новый главнокомандующий украинскими войсками Михаил Драпатый использует солдат для лобовых атак, пренебрегая моральными принципами и ценностью человеческой жизни, потому что они сейчас в ВСУ не в чести, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Почему Драпатый не жалеет личный состав? Прежде всего, потому что сейчас высшее командование Украины к людям относятся, как к скоту или как к ресурсу. Никаких морально-этических принципов, норм там попросту не существует», – сообщил он ТАСС.

    По словам Марочко, сотрудники военкоматов отлавливают людей на улицах и сразу отправляют на передовую. Командование знает, что неподготовленные бойцы будут ликвидированы российскими военнослужащими, однако продолжает использовать тактику забрасывания позиций живой силой.

    Эксперт подчеркнул, что из-за регулярных ударов армии России у ВСУ нарушена логистика и не хватает техники, поэтому лобовые атаки остаются единственным доступным вариантом для украинского руководства.

    «А вот человеческая жизнь на Украине попросту ничего не стоит», – констатировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Марочко сообщал, что Драпатый  бросил солдат в «мясные штурмы», отметив потерю украинской армией более 10 тыс. солдат за одну неделю. Бригаде ВСУ отключили Starlink из-за публичных жалоб Драпатому.

    15 августа 2026, 13:41 • Новости дня
    На Украине назвали трагедией остановку «Запорожстали» после удара России

    Глава ОВА Федоров: Остановка «Запорожстали» является трагедией для Украины

    На Украине назвали трагедией остановку «Запорожстали» после удара России
    @ Kovalevsw/wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    Полная заморозка производственных процессов на предприятии «Запорожсталь» стала тяжелым ударом по экономике Украины, заявил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

    По словам Федорова, прекращение работы ключевого комбината из-за повреждений обернулось серьезными экономическими проблемами для региона и связанных с ним предприятий, передает «Газета.Ru».

    «Плательщик номер один в Запорожской области – это Метинвест. Для нас его остановка с экономической точки зрения – трагическая ситуация. Мы в коммуникации с Метинвестом, и мы будем помогать им всем, чтобы быстрее возобновить производство», – подчеркнул руководитель региона.

    Вооруженные силы России поразили металлургический комбинат «Запорожсталь».

    После атаки крупное предприятие полностью прекратило свою работу.

    В одном из цехов завода гнули металл для ракет «Фламинго».

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    15 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    МИД предупредил США и Турцию о последствиях в связи с планами вооружить Киев
    МИД предупредил США и Турцию о последствиях в связи с планами вооружить Киев
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское внешнеполитическое ведомство потребовало от Вашингтона и Анкары объяснений относительно обнародованной Конгрессом США информации о масштабной передаче наступательных вооружений Киеву.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала американо-турецкие планы поставок вооружений украинским властям, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

    Согласно документам Конгресса США, речь идет о передаче внушительного арсенала наступательных средств.

    «Обращает на себя внимание тот факт, что обстоятельства и условия столь масштабного «трансфера» смертоносной продукции остаются крайне противоречивыми», – заявила Захарова. В планируемый пакет входят 12 установок ракетных систем залпового огня, более 2,5 тыс. неуправляемых кассетных боеприпасов, 47 тыс. кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм и 70 оперативно-тактических ракет ATACMS.

    По словам представителя ведомства, накачка Киева новыми вооружениями не сможет серьезно повлиять на развитие специальной военной операции по российскому сценарию. Однако такие действия нанесут серьезный урон двусторонним отношениям России с США и Турцией. В МИД подчеркнули, что попытки Анкары использовать миротворческую риторику, параллельно снабжая оружием украинские войска, подтачивают взаимное доверие.

    «Дело не только в жертвах и разрушениях, которые стремятся масштабировать власти в Киеве, но и в серьезном уроне нашим двусторонним отношениям с Вашингтоном и Анкарой. Попытки использовать миротворческую риторику, а параллельно снабжать оружием украинских нацистов неизбежно подтачивают взаимное доверие, особенно на фоне неоднократных заверений турецких представителей в том, что Турция избегает «летальных» поставок Киеву», – подчеркнула Захарова

    Она сообщила. что МИД запросил объяснений у США и Турции по планам поставок оружия Киеву и добавила, что «еще не поздно трезво оценить ситуацию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдепартамент США уведомил конгресс о планах передачи Украине турецких ракет ATACMS.

    Позже власти Турции опровергли информацию о намерениях американского ведомства поставлять вооружение транзитом через свою территорию. Ранее Мария Захарова уже предупреждала Вашингтон о непредсказуемых последствиях военной помощи киевским властям.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (2)
    15 августа 2026, 17:03 • Новости дня
    Иранские пилоты разбившихся Су-24 попали в плен в Катаре

    Генштаб Ирана сообщил о пленении в Катаре трех пилотов сбитых Су-24

    Иранские пилоты разбившихся Су-24 попали в плен в Катаре
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Трое летчиков иранских фронтовых бомбардировщиков Су-24 оказались захвачены катарскими военными после крушения их самолетов во время мартовского боевого вылета, сообщили в генштабе Ирана.

    Глава комитета по поиску пропавших без вести генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Бакерзаде рассказал о судьбе экипажей потерянных весной бомбардировщиков Су-24.

    «Три пилота Су-24 после крушения бомбардировщиков в ходе боевого вылета в марте были захвачены в плен катарскими вооруженными силами», – заявил представитель военного ведомства в эфире гостелерадиокомпании IRIB, пишет РИА «Новости».

    Ранее телеканал CNN передавал, что во время весеннего обострения конфликта между Ираном и США два иранских Су-24 приблизились к крупнейшей американской военной базе на Ближнем Востоке. По данным американских журналистов, самолеты находились всего в двух минутах полета от цели, когда их сбили ВВС Катара.

    Бомбардировщики следовали к авиабазе Аль-Удейд, где дислоцируются около 10 тыс. американских солдат. Для перехвата иранской авиации в воздух подняли истребители F-15, после поражения сбитые машины упали в море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ сообщили об уничтожении двух иранских бомбардировщиков Су-24 перед ударом по базе США в Катаре.

    До этого официальный представитель МИД эмирата Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил факт перехвата самолетов после пересечения границы. Также сообщалось, что системы противовоздушной обороны Катара с конца февраля перехватили более ста иранских ракет.

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    15 августа 2026, 16:30 • Новости дня
    Главком ВСУ Драпатый вернул в армию оппонента Сырского

    Драпатый назначил уволенного Сырским Ишкулова ответственным за Краматорск

    Главком ВСУ Драпатый вернул в армию оппонента Сырского
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новый главнокомандующий украинской армией Михаил Драпатый доверил оборону Краматорска Эмилю Ишкулову, ранее отправленному в отставку из-за критики операции в Курской области.

    Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый назначил бывшего командира 80-й бригады десантно-штурмовых войск Эмиля Ишкулова ответственным за оборону Краматорска в Донецкой народной республике, передает РИА «Новости». Прежний главком Александр Сырский уволил военного за оспаривание решения начать операцию на курском направлении.

    Информацию о кадровых перестановках сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. «Драпатый определил ответственным за оборону Краматорска Эмиля Ишкулова, экс-комбрига 80-й бригады ДШВ, единственного, кто прямо отметил Сырскому риски Курской операции, после чего был немедленно уволен, а риски не исправлены… Еще одно возвращение репрессированного», – заявила она.

    Ранее парламентарий также рассказывала, что Драпатый отстранил от должностей генералов Александра Грузевича и Владимира Карпенко, которые считались приближенными к Сырскому. Первый занимал пост начальника штаба сухопутных войск, второй руководил командованием сил логистики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ вместо Александра Сырского.

    Позже новый главком снял с должности начальника штаба Сухопутных войск Александра Грузевича. Напомним, что Следственный комитет России еще в 2024 году возбудил уголовное дело против Эмиля Ишкулова за нападение на Курскую область.

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    15 августа 2026, 14:15 • Новости дня
    Die Welt: Зеленский впал в отчаяние перед наступлением зимы
    Die Welt: Зеленский впал в отчаяние перед наступлением зимы
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава киевского режима Владимир Зеленский столкнулся с острой нехваткой западных систем противовоздушной обороны на фоне масштабного истощения американских военных арсеналов, пишет западная пресса.

    Ситуация на Украине к концу лета оказалась крайне сложной из-за недостатка комплексов Patriot, пишет РИА «Новости» со ссылкой на публикациюDie Welt.

    «Для Украины ситуация перед зимой настолько шаткая, что Владимир Зеленский не только призвал своих дипломатов бить тревогу во всем мире, но и делает это сам. Его крики о помощи – это признак отчаяния», – отмечается в материале.

    Журналисты ФРГ подчеркнули наличие глобального дефицита зенитных вооружений, от которого страдают европейские страны и Соединенные Штаты. Ранее американские возможности заметно сократились из-за обострения ситуации вокруг Ирана, что стало крайне плохой новостью для украинских властей, отмечает издание из Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский добивается передачи Киеву пяти процентов от общих запасов американских ракет-перехватчиков Patriot.

    Ранее президент США Дональд Трамп отклонил экстренный запрос украинской стороны на предоставление трехсот зенитных боеприпасов.

    Американские журналисты объяснили острый дефицит этих вооружений сокращение арсеналов на фоне войны с Ираном.

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    15 августа 2026, 20:41 • Новости дня
    Звезда сериала «Кухня» поддержала слова об Украине-концлагере

    Актриса Кузнецова поддержала критику певицы Поляковой украинских военкоматов

    Tекст: Мария Иванова

    Известная украинская артистка Катя Кузнецова согласилась с резкой критикой принудительной мобилизации в стране, рассказав о жестоком убийстве своего друга сотрудниками военкомата.

    Украинская актриса Катя Кузнецова, сыгравшая в российском сериале «Кухня», выступила в поддержку певицы Оли Поляковой, ранее раскритиковавшей работу территориальных центров комплектования, передает ТАСС. Артистка призналась, что тема мобилизации задела ее лично из-за трагической потери.

    «Очень резонансное интервью вышло с Олей Поляковой и очень много людей не могут спать спокойно из-за моего лайка на видео певицы, где она говорила о ТЦК. Более того, оставила там комментарий», – поделилась Кузнецова в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

    Актриса пояснила, что представители военкомата лишили жизни ее 43-летнего друга Романа Сопина. Официальной причиной смерти назвали приступ эпилепсии, однако, по словам Кузнецовой, мужчина не страдал этим заболеванием. Приехавший в больницу знакомый обнаружил на теле погибшего множество гематом, но нарушений в действиях сотрудников военкомата выявлено не было.

    Ранее, 11 августа, певица Оля Полякова заявила, что из-за методов мобилизации Украина становится похожа на концлагерь, а общество превратилось в «запуганных мышей». Эти высказывания вызвали широкий общественный резонанс на Украине.

    Многие деятели культуры выразили солидарность с позицией артистки.

    В мае мобилизованный киевлянин Роман Сопин скончался через сутки после прохождения медкомиссии.

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    15 августа 2026, 18:27 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили военные склады в порту Одессы

    Дроны ВС России поразили военные склады в порту Одессы

    Российские беспилотники поразили военные склады в порту Одессы
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская армия продолжает атаковать объекты портовой инфраструктуры и морские суда в Одесском регионе, используемые в интересах украинских войск.

    Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и судам, задействованным для нужд ВСУ, сообщает Минобороны.

    В течение дня российские ударные беспилотные летательные аппараты успешно поразили склады с военным имуществом в порту Одессы. Эти запасы предназначались для обеспечения украинских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные уничтожили крупный резервуар с горюче-смазочными материалами в порту Одессы.

    12 августа Вооруженные силы России поразили сухогруз с военным имуществом в этой же гавани. А в начале месяца российские войска атаковали перевозившие военные грузы судно в акватории Черного моря.

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    15 августа 2026, 13:02 • Новости дня
    Российские средства ПВО за сутки сбили рекордные 1328 беспилотников ВСУ
    Российские средства ПВО за сутки сбили рекордные 1328 беспилотников ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские средства ПВО сбили 1328 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ за сутки, что стало абсолютным рекордом, следует из данных Министерства обороны России.

    Согласно данным Министерства обороны, силам ПВО удалось ликвидировать 1328 беспилотных летательных аппаратов. Этот показатель стал абсолютным максимумом за один день, передает РИА «Новости».

    Помимо внушительного арсенала дронов, расчеты перехватили и другие опасные цели. В официальном сообщении ведомства уточняется, что за этот же период были уничтожены семь управляемых авиабомб. Также удалось сбить 17 ракет «Фламинго» и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

    Прошлый исторический максимум был зафиксирован 2 августа текущего года. Тогда отечественные зенитчики успешно нейтрализовали 1158 вражеских беспилотников.

    Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО перехватили 598 БПЛА за ночь над 20 регионами России.

    В ночь на 11 августа дежурные силы ПВО уничтожили 396 украинских беспилотников.

    В середине июня Министерство обороны отчиталось о ликвидации 992 аппаратов и четырех ракет «Фламинго».

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    15 августа 2026, 19:02 • Новости дня
    Киев начал вывоз архивов и имущества из Краматорска

    Власти Украины начали вывоз имущества и документов из Краматорска в Закарпатье

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинская сторона активно перемещает важную документацию и материальные ценности из Краматорска в город Перечин, расположенный вблизи словацкой границы.

    Украинские власти продолжают вывозить документы и материальные средства из Краматорска в город Перечин в Закарпатской области Украины на границе со Словакией, передает РИА «Новости».

    «Из Краматорска продолжается вывоз документов и материальных средств. Эвакуация происходит в Перечин (город в Ужгородском районе Закарпатской области Украины, находящийся на границе со Словакией)», – рассказали силовики.

    Представитель силовых структур добавил, что в скором времени туда же могут отправиться и украинские чиновники из городской администрации Краматорска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей из Краматорска.

    Ранее Министерство обороны России сообщило о срочном вывозе стратегически важных предприятий из города. До этого британский журнал The Economist отметил попытку переноса промышленного сердца региона в закарпатский Перечин.

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    15 августа 2026, 21:48 • Новости дня
    Турецкий эксперт предупредил о последствиях поставок оружия Киеву

    Турецкий эксперт Сефа: Поставки оружия ВСУ разрушат отношения Москвы и Анкары

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возможная отправка турецких вооружений на Украину способна нанести серьезный урон отношениям Москвы и Анкары, а также подорвать доверие между странами, считает бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке Ихсан Сефа.

    Бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке Ихсан Сефа прокомментировал РИА «Новости» ситуацию вокруг поставок Турцией американского оружия для нужд ВСУ.

    «Если эти утверждения подтвердятся, это нанесет огромный ущерб отношениям между Турцией и Россией, а также подорвет доверие к Турции», – заявил Сефа.

    По словам эксперта, реализация подобных планов негативно скажется не только на военно-политическом сотрудничестве двух государств. Ухудшение может затронуть весь спектр двусторонних отношений.

    Сефа подчеркнул, что доверие выступает одним из главных факторов во взаимодействии России и Турции. Любые шаги Анкары, ставящие его под угрозу, приведут к серьезным последствиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство иностранных дел России потребовало от Вашингтона и Анкары объяснений из-за информации о передаче вооружений Киеву.

    Ранее источник в турецком правительстве опроверг наличие данных о транзите американских военных систем через территорию республики.

    А в субботу турецкий эксперт по вопросам безопасности Джанан Терджан исключила возможность поставок Украине оружия собственного производства.

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    15 августа 2026, 11:44 • Новости дня
    Журналистка Форсне: Швеция в глазах России является воюющей стороной на Украине
    Журналистка Форсне: Швеция в глазах России является воюющей стороной на Украине
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Швеция в глазах России является одной из воюющих сторон в конфликте на Украине, заявила журналистка Крис Форсне.

    Выступая в эфире телеканала SwebbTV, обозреватель Крис Форсне подвергла резкой критике внешнюю политику государства, передает РИА «Новости».

    «Мы входим в НАТО и ЕС, выделяем Киеву 150-160 млрд, предоставляем им много оружия, а сейчас захватываем суда, чтобы передать их Украине. Таким образом, без учета мнения шведского народа, мы сегодня являемся воюющей страной», – сказала она.

    Журналистка также обвинила власти в пиратской деятельности против России. Она подчеркнула, что постоянные провокации неизбежно приведут к тому, что Москва начнет воспринимать скандинавскую страну исключительно в качестве врага.

    На прошлой неделе Верховный суд Швеции утвердил решение о конфискации сухогруза, обвинявшийся Украиной в вывозе зерна из российского Крыма.

    Стокгольм готовится поставить Киеву несколько боевых самолетов Jas Gripen 39.

    Семья шведских магнатов Валленбергов курирует поставки вооружения на Украину.

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    15 августа 2026, 16:11 • Новости дня
    «Герани» поразили газораспределительную станцию в Черниговской области
    «Герани» поразили газораспределительную станцию в Черниговской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские расчеты беспилотников «Герань» нанесли удары по газораспределительной станции и месту хранения ударных дронов в Черниговской области, сообщило Минобороны.

    Расчеты беспилотников «Герань» успешно отработали по ряду целей в Черниговской области, указало ведомство в Max.

    В частности, была поражена газораспределительная станция, расположенная в населенном пункте Радомка. Кроме того, атаке подверглась электрическая подстанция мощностью 110 кВ в Городне.

    Также российские силы уничтожили место, где хранились и подготавливались к запуску ударные беспилотники. Этот объект находился в населенном пункте Пекуровка.

    В конце июля российские беспилотники обесточили военную подстанцию в городе Сновск Черниговской области.

    В середине того же месяца расчеты ударных дронов поразили склад вооружения ВСУ в населенном пункте Кучиновка.

    Несколькими днями ранее аппарат «Герань-2 Сикер» уничтожил газораспределительную станцию в Газопроводном.

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    15 августа 2026, 17:27 • Новости дня
    В Турции заявили о невозможности поставок собственного оружия Киеву
    В Турции заявили о невозможности поставок собственного оружия Киеву
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Анкара не планирует передавать Киеву вооружения собственного производства, ограничившись возможным реэкспортом американских технологий.

    Турция не намерена поставлять Украине вооружения, произведенные на ее территории по собственным технологиям. Возможны лишь поставки оружия, ранее полученного из США или собранного по американской лицензии.

    «Турция не планирует поставлять Украине оружие собственного производства. Речь идет о вооружениях, которые ранее производились в Турции по американской технологии, но они не являются турецкими, то есть фактически это американское оружие, поэтому на его реэкспорт требуется одобрение Конгресса США», – подчеркнула в интервью ТАСС турецкий эксперт по вопросам международной безопасности Джанан Терджан.

    Так она прокомментировала заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что Москва запросила у Вашингтона и Анкары разъяснения относительно планов поставок вооружений Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российское внешнеполитическое ведомство потребовало от Вашингтона и Анкары объяснений из-за планов передачи наступательных вооружений Киеву.

    Ранее турецкое правительство опровергло информацию о намерениях Госдепартамента США поставлять военные системы транзитом через территорию республики.

    До этого президент США Дональд Трамп заявил о реализации американского вооружения исключительно странам НАТО.

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    15 августа 2026, 19:15 • Новости дня
    FT: Украина осталась без ракет для систем Patriot

    FT: Украина израсходовала ракеты-перехватчики для зенитных комплексов Patriot

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Украины исчерпали запасы американских ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot, что сделало расчеты противовоздушной обороны уязвимыми во время недавних атак.

    Украинские военные столкнулись с острой нехваткой боеприпасов для систем противовоздушной обороны, передает РИА «Новости».

    По данным Financial Times, ссылающейся на местных чиновников, запасы ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot полностью исчерпаны.

    Издание отмечает, что при отражении последних ударов украинские расчеты ПВО столкнулись с критической ситуацией. «Украинские чиновники заявили, что страна уже израсходовала то небольшое число перехватчиков, которые предоставил Вашингтон, в течение последних недель», – говорится в публикации.

    В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки западного вооружения Киеву лишь усугубляют ситуацию. Российские власти считают, что такие действия напрямую втягивают страны НАТО в конфликт, мешают мирному урегулированию и не способствуют началу переговорного процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США отказал Владимиру Зеленскому в предоставлении дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot

    Американские арсеналы этих боеприпасов сократились до критического минимума. А для запуска собственного производства ракет Киеву потребуются долгие годы.

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    15 августа 2026, 17:20 • Новости дня
    «Герани» ударили по складу с дронами в Чернигове
    «Герани» ударили по складу с дронами в Чернигове
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 Сикер» нанесли удары по складскому корпусу в городе Чернигов, в котором хранились украинские беспилотники, сообщило Минобороны.

    Удар наносился новейшими моделями «Герань-4 Сикер», он пришелся по промышленной зоне подконтрольного киевскому режиму города Чернигов, указало ведомство в Max.

    Ранее «Герани» нанесли удары по газораспределительной станции и месту хранения ударных дронов в Черниговской области.

    В июле российские военные уничтожили склад вооружения ВСУ в Черниговской области.

    Военный эксперт Юрий Кнутов отмечал недоступную для украинских зенитных комплексов высоту полета новой модификации дрона.

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