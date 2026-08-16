Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Эксперт Марочко объяснил причины «мясных штурмов» Драпатого
Новый главнокомандующий украинскими войсками Михаил Драпатый использует солдат для лобовых атак, пренебрегая моральными принципами и ценностью человеческой жизни, потому что они сейчас в ВСУ не в чести, заявил военный эксперт Андрей Марочко.
«Почему Драпатый не жалеет личный состав? Прежде всего, потому что сейчас высшее командование Украины к людям относятся, как к скоту или как к ресурсу. Никаких морально-этических принципов, норм там попросту не существует», – сообщил он ТАСС.
По словам Марочко, сотрудники военкоматов отлавливают людей на улицах и сразу отправляют на передовую. Командование знает, что неподготовленные бойцы будут ликвидированы российскими военнослужащими, однако продолжает использовать тактику забрасывания позиций живой силой.
Эксперт подчеркнул, что из-за регулярных ударов армии России у ВСУ нарушена логистика и не хватает техники, поэтому лобовые атаки остаются единственным доступным вариантом для украинского руководства.
«А вот человеческая жизнь на Украине попросту ничего не стоит», – констатировал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Марочко сообщал, что Драпатый бросил солдат в «мясные штурмы», отметив потерю украинской армией более 10 тыс. солдат за одну неделю. Бригаде ВСУ отключили Starlink из-за публичных жалоб Драпатому.