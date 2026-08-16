Эксперт Марочко объяснил причины «мясных штурмов» Драпатого

Tекст: Катерина Туманова

«Почему Драпатый не жалеет личный состав? Прежде всего, потому что сейчас высшее командование Украины к людям относятся, как к скоту или как к ресурсу. Никаких морально-этических принципов, норм там попросту не существует», – сообщил он ТАСС.

По словам Марочко, сотрудники военкоматов отлавливают людей на улицах и сразу отправляют на передовую. Командование знает, что неподготовленные бойцы будут ликвидированы российскими военнослужащими, однако продолжает использовать тактику забрасывания позиций живой силой.

Эксперт подчеркнул, что из-за регулярных ударов армии России у ВСУ нарушена логистика и не хватает техники, поэтому лобовые атаки остаются единственным доступным вариантом для украинского руководства.

«А вот человеческая жизнь на Украине попросту ничего не стоит», – констатировал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Марочко сообщал, что Драпатый бросил солдат в «мясные штурмы», отметив потерю украинской армией более 10 тыс. солдат за одну неделю. Бригаде ВСУ отключили Starlink из-за публичных жалоб Драпатому.