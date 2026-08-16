Силы ПВО уничтожили 105 дронов на подлете к Москве с начала дня

Tекст: Катерина Туманова

«Уничтожены ещё девять вражеских беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в Max-канале в 4.45.

До этого сообщалось, что число сбитых на подлете к Москве дронов превысило 85 штук.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за субботу сбили рекордные 1328 беспилотников ВСУ. В ночь на воскресенье аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов.



