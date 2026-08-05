Bloomberg: Экс-чиновники России, ФРГ, Британии, Франции тайно встретились в Вене

Tекст: Вера Басилая

По данным Bloomberg, в июле в Вене состоялись закрытые консультации с участием бывших высокопоставленных дипломатов и чиновников из России и европейских стран, передает РИА «Новости».

Агентство со ссылкой на источники сообщает, что главной темой обсуждения стали потенциальные условия для мирных переговоров по украинскому конфликту.

Среди европейских участников были замечены экс-советник по нацбезопасности Британии Тим Бэрроу, бывший посол Евросоюза в России Маркус Эдерер и французский дипломат Пьер Вимон.

Имена представителей с российской стороны источники раскрывать отказались. Официальные ведомства Франции и Британии воздержались от комментариев по поводу прошедшего мероприятия.

В министерстве иностранных дел Германии заявили, что не располагают информацией о проведении подобных дискуссий. В ведомстве подчеркнули, что встреча проходила не от их имени и без какой-либо координации с официальным Берлином.

Ранее президент Владимир Путин отмечал, что Россия готова продолжать диалог по Украине и обсуждать темы, поднятые в августе 2025 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подчеркивал готовность Москвы к мирному урегулированию, напомнив при этом о наличии достаточных ресурсов для продолжения спецоперации.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о тайной июльской встрече бывших чиновников из России и Германии в Баку.

Лидеры Британии, Франции и Германии обсудили потенциальные переговоры с Москвой на встрече в Лондоне.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил приоритет политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта.