  • Новость часаВ результате воздушной атаки ВСУ на Волгоград пострадали десять человек
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    И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.

    6 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Чему Восток может научить Запад

    Когда-то Запад, не стесняясь, выставлял всей планете свои требования. Теперь пора задуматься об ответных шагах. Если мы не будем мечтать сами, свои мечты нам обязательно навяжут другие.

    11 комментариев
    Юрий Подоляка Юрий Подоляка В информационном поле осталось только право сильного

    Удаление из App Store приложений VK – свидетельство того, что идет игра ва-банк за право монопольно влиять на информационное пространство (в данном случае России). Всеми доступными способами, какие у них только есть в арсенале.

    21 комментарий
    27 июня 2026, 08:30 • Новости дня

    Российские беспилотники обесточили предприятия ВСУ в Конотопе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    БПЛА «Герань-2 Сикер» поразил объект энергетической инфраструктуры, используемый ВСУ. В результате удара в Конотопе в Сумской области обесточен ряд промышленных объектов, работающих в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    Ударный дрон «Герань-2 Сикер» поразил важный объект энергетической инфраструктуры, который активно использовался украинскими вооруженными силами, передает ТАСС. Атака произошла в городе Конотоп Сумской области.

    В российском военном ведомстве опубликовали видеозапись успешного поражения цели. «В результате удара по подстанции 330 кВ в населенном пункте Конотоп Сумской области был обесточен ряд промышленных объектов и предприятий, работавших в интересах вооруженных формирований Украины», – заявили в министерстве.

    Помимо этого, военные продемонстрировали кадры объективного контроля, подтверждающие точное попадание и последующее выведение из строя электроподстанции, питавшей военные производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее российские беспилотники обесточили предприятия украинского военно-промышленного комплекса в Николаевской области.

    В середине июня дроны «Герань» поразили логистический центр хранения беспилотников под Сумами.

    Днем ранее армия России уничтожила электроподстанцию в населенном пункте Ахтырка Сумской области.

    26 июня 2026, 21:40 • Новости дня
    Водители бензовозов на Украине начали отказываться выезжать в прифронтовую зону

    Перебои с доставкой топлива начались в контролируемой ВСУ прифронтовой зоне

    Водители бензовозов на Украине начали отказываться выезжать в прифронтовую зону
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине водители бензовозов массово отказываются ехать на прифронтовые территории из-за постоянной угрозы ударов беспилотников, что провоцирует острый дефицит горючего у ВСУ.

    Украинский топливный эксперт Сергей Куюн рассказал о нарастающих логистических проблемах, сообщают украинские СМИ. По его словам, на прифронтовых территориях уже фиксируются заметные перебои с доставкой топлива.

    Куюн отметил, что перевозчики категорически отказываются выполнять рейсы из-за высокой активности российских дронов.

    Для защиты техники логистические компании пытаются использовать специальные сетки и мобильные укрытия.Однако подобные меры безопасности имеют весьма ограниченную эффективность и не приносят ожидаемого результата. В итоге полноценное снабжение районов рядом с передовой нарушено.

    Ранее сообщалось об участившихся атаках российских дронов на украинские заправки и топливные хранилища.

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    26 июня 2026, 11:41 • Новости дня
    Российская авиация ударила бомбами ФАБ-500 по пунктам управления дронами ВСУ

    Минобороны сообщило об уничтожении пунктов управления дронами ВСУ бомбами ФАБ-500

    Российская авиация ударила бомбами ФАБ-500 по пунктам управления дронами ВСУ
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Массированные удары авиабомбами ФАБ-500 пришлись по пунктам дислокации морской пехоты и центрам управления беспилотниками украинской армии в ДНР, Днепропетровской и Сумской областях, сообщило Минобороны.

    Воздушно-космические силы нанесли серию результативных ударов авиабомбами ФАБ-500 по объектам противника, следует из сообщения в Max Минобороны.

    В районе населенного пункта Новопавловка Днепропетровской области три авиабомбы поразили пункт временной дислокации 40-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

    Кроме того, четыре снаряда были сброшены на пункт управления беспилотными летательными аппаратами первой бригады оперативного назначения украинских войск. Данный объект находился в районе населенного пункта Грузское в ДНР.

    Еще две авиабомбы успешно отработали по пункту управления дронами 105-й бригады территориальной обороны противника. Эта цель располагалась в населенном пункте Великая Писаревка на территории Сумской области.

    Экипажи Воздушно-космических сил России применили авиабомбы ФАБ-500 для поражения пункта управления беспилотниками 15-й отдельной бригады Нацгвардии Украины в ДНР.

    Днем ранее российская авиация разгромила базы украинских операторов дронов в районе населенных пунктов Светлое и Нижняя Журавка.

    До этого истребители-бомбардировщики Су-34 уничтожили пункты дислокации и управления БПЛА ВСУ в Доброполье, Кучерове Яре и Николаевке.

    Видео ударов ВС России по пунктам управления дронов ВСУ смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

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    26 июня 2026, 11:26 • Новости дня
    Политолог объяснил слова Макрона об утрате США нейтральности по Украине

    Политолог Ткаченко опроверг слова Макрона об утрате США нейтральности по Украине

    Политолог объяснил слова Макрона об утрате США нейтральности по Украине
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Подпись США под итоговым заявлением G7, на которую ссылается Эммануэль Макрон, можно назвать началом дрейфа администрации Дональда Трампа в сторону от прежней позиции по украинскому кризису. Но практических шагов на этом направлении Штаты пока не предпринимают, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. По его мнению, заявление президента Франции об обратном – самообман.

    «Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об утрате Вашингтоном статуса нейтрального посредника по Украине, пытается выдать желаемое за действительное», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Он напомнил, что США по итогам саммита «Большой семерки» действительно подписали заявление, в котором говорилось о поддержке Киева и усилении давления на Москву. «Такой шаг администрации Дональда Трампа можно назвать началом дрейфа в сторону от прежней позиции, согласно которой война в Европе совершенно не касается США. В то же время в практической части никаких изменений в американской политике пока не наблюдается», – рассуждает собеседник.

    «Так, Америка не вовлечена в конфликт в тех масштабах, как это было при президентстве Джо Байдена. Поставки вооружений осуществляются за деньги, и Вашингтон не менял их приоритетность: Европа все еще где-то в конце очереди на оружие и технику», – детализировал Ткаченко. При это он отметил, что определенные перемены происходят в дипломатическом поле.

    На этом фоне политолог упомянул недавнее заявление госсекретаря Марко Рубио, который признал: Штаты не являются нейтральным посредником на Украине. «Слова Рубио, подпись США под итоговым заявлением G7 – это наибольшее, чего удалось достигнуть европейским лидерам», – полагает спикер.

    Кроме того, утверждение Макрона может быть попыткой Франции влезть за стол переговоров с Россией по Украине, продолжил аналитик. «Все, что в последнее время делает Запад, – это попытка остановить боевые действия, поскольку есть понимание: Украина держит линию фронта из последних сил, и ресурсов, вооружений – кроме дронов – никаких особо нет», – напомнил Ткаченко.

    «Поэтому, как полагают в европейских столицах, чем скорее военная фаза конфликта закончится, тем будет лучше для Украины и для Запада», – добавил собеседник. По его мнению, с этим связаны и заявления лидеров Европы о необходимости немедленно достичь перемирия и начать переговоры по линии боевого соприкосновения.

    «России следует сделать из этого следующий вывод: нынешние средства убеждения европейцев в том, чтобы они не расширяли свое вовлечение в конфликт, не действуют. В этой связи нужно изобретать новые дипломатические средства либо сконцентрироваться на военной операции, что, исходя из заявлений Владимира Путина, мы и сделали. Решение добиться усиления наших переговорных позиций за счет продвижения в зоне СВО остается прежним», – заключил политолог.

    Ранее Эммануэль Макрон заявил об утрате США статуса нейтрального посредника по Украине. По его мнению, подписанные в ходе саммита G7 документы «сигнализируют о повторном сближении американцев и европейцев». С таким заявлением президент Франции выступил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

    «США впервые подписали текст, в котором говорится, что они больше не являются нейтральным посредником, а поддерживают нас по вопросам поддержки территориальной целостности Украины, предоставления военной помощи, энергетической поддержки и антироссийских санкций», – сказал Макрон.

    Напомним, лидеры стран G7 на саммите во Франции согласились увеличить поставки украинской стороне средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, средств дальнего радиуса действия. «Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине льгот по лицензиям, позволяющим нарастить военное производство», – говорится в заявлении.

    Страны «Большой семерки» также намерены оказать дополнительную поддержку энергетическому сектору Украины, чтобы помочь пережить следующую зиму. Кроме того, лидеры G7 обязались нарастить давление на российский оборонно-промышленный комплекс и военную экономику, уделив особое внимание ограничениям в нефтегазовом секторе. Газета ВЗГЛЯД писала, что эти решения означают для Москвы.

    В этой связи помощник президента России Юрий Ушаков в ходе XII научно-экспертного форума «Примаковские чтения» заявил, что Европа на саммите G7 попыталась перечеркнуть договоренности, достигнутые в Анкоридже на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, европейские государства руководствуются стремлением продлить боевые действия в зоне СВО и сохранить собственную гегемонию на мировой арене.

    Евросоюз не проявил практической готовности к переговорам по Украине, подтвердил замглавы МИД Александр Грушко. Тем не менее Москва считает, что Вашингтон может снова изменить свой подход к украинскому урегулированию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, Белый дом выразил готовность вернуться к работе, несмотря на слова главы Госдепа Марко Рубио о том, что США являются не посредниками в переговорах, а союзниками Украины.

    «Мы к этому готовы, у нас сохраняется позиция приверженности тем путям урегулирования, которые нам американская сторона предложила на саммите в Анкоридже», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему США не смогли выполнить достигнутые на Аляске договоренности по Украине.

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    27 июня 2026, 06:32 • Новости дня
    В результате воздушной атаки ВСУ на Волгоград пострадали десять человек
    В результате воздушной атаки ВСУ на Волгоград пострадали десять человек
    @ Комитет здравоохранения Волгоградской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    При воздушной атаке на производственные объекты в Волгограде пострадали десять человек, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    «Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации в течение ночи и утра отражена террористическая атака высокоскоростных воздушных целей преступного киевского режима на территорию Волгоградской области», – приводит слова Бочарова администрация региона в «Максе».

    Бочаров уточнил, что повреждены производственные объекты одного из предприятий в Краснооктябрьском районе. На данный момент известно о десяти пострадавших, все они доставлены в больницу скорой помощи. По предварительной информации медиков, угрозы жизни пострадавших нет.

    Губернатор сообщил, что локальные возгорания на предприятии оперативно ликвидированы, на месте продолжают работать оперативные службы. Повреждений жилых домов не зафиксировано.

    По его поручению экстренные службы и муниципальные власти проводят уточнение последствий атаки и организуют оказание помощи, а также работы по ликвидации последствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе военные уничтожили два украинских беспилотника.

    Средствами ПВО уничтожены семь беспилотников, летевших на Москву.

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    26 июня 2026, 19:32 • Новости дня
    Группировка «Север» разгромила штурмовой полк ВСУ под Волчанском

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие группировки войск «Север» нанесли поражение силам 225-го отдельного штурмового полка ВСУ в Волчанском районе Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Уточняется, что речь идет об отдельных подразделениях полка, которые командование перебросило на этот участок линии боевого соприкосновения, передает ТАСС.

    «Пытаясь остановить наступление группировки войск «Север» в Волчанском районе Харьковской области, командование ВСУ перебросило на данный участок фронта отдельные подразделения 225-го ОШП. Однако некрологи уничтоженных украинских националистов наглядно показывают, что штурмовое подразделение ВСУ ничего не смогло противопоставить нашим мотострелкам», – сообщил собеседник агентства.

    Ранее бойцы группировки «Север» показали наилучшие результаты по освобождению территорий в Харьковской области.

    Месяцем ранее эти подразделения установили контроль над харьковским населенным пунктом Чайковка.

    В конце прошлого года удары авиационных бомб практически уничтожили украинский 225-й отдельный штурмовой полк под Гуляйполем.

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    26 июня 2026, 12:41 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по украинскому НПЗ в Кременчуге
    ВС России нанесли групповой удар по украинскому НПЗ в Кременчуге
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на пятницу российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками дальнего действия, поразив в том числе нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области.

    Также в результате удара поражены территориальный центр комплектования и объекты хранения вооружения в Киеве, говорится в канале Max Минобороны.

    Всего с 20 по 26 июня в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли пять групповых ударов, были поражены объекты оборонно-промышленного комплекса (ВПК), используемые ВСУ объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов и горючего.

    Кроме того, удары наносились по местам сборки и хранения БПЛА дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили места хранения и запуска БПЛА дальнего действия ВСУ.

    Ранее они нанесли удар по центру беспилотных систем сил спецопераций ВСУ.

    До этого российские войска нанесли удары по объектам нефтепереработки и складам горючего ВСУ.

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    26 июня 2026, 21:36 • Новости дня
    «Герани» поразили пять локомотивов ВСУ в Запорожской и Харьковской областях
    «Герани» поразили пять локомотивов ВСУ в Запорожской и Харьковской областях
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные нанесли точные удары аппаратами «Герань-2 Сикер» по железнодорожной технике, используемой украинской армией для военных нужд, сообщило Минобороны.

    За сутки было нанесено пять ударов по двум железнодорожным локомотивам, укрытым под автомобильным мостом в городе Запорожье, а также по трем локомотивам между населенными пунктами Малиновка и Лозовая Харьковской области, указало ведомство, передает РИА «Новости».

    Средства объективного контроля подтвердили полное уничтожение всех обозначенных целей. Для выполнения боевой задачи применялись ударные беспилотные летательные аппараты «Герань-2 Сикер».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее российские беспилотники поразили перевозившие военные грузы локомотивы на харьковском направлении. До этого дроны «Герань-2 сикер» уничтожили базу ГСМ украинских войск в Днепропетровской области.

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    26 июня 2026, 16:30 • Новости дня
    ВКС России уничтожили пункты дислокации ВСУ на Славянской ТЭС

    Минобороны: ВКС уничтожили пункты дислокации ВСУ бомбами ФАБ-1500

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская авиация успешно поразила временные базы размещения украинских военных на территории Славянской теплоэлектростанции, использовав мощные авиабомбы.

    Воздушно-космические силы России атаковали пункты дислокации бойцов ВСУ в районе Николаевки в Донецкой народной республике, передает РИА «Новости». Удар пришелся по объектам на Славянской ТЭС.

    «Разведывательными подразделениями ВС РФ на территории Славянской ТЭС в районе города Николаевка в ДНР были выявлены пункты временной дислокации подразделений 81 отдельной аэромобильной бригады ВСУ», – заявили в Министерстве обороны.

    После обнаружения целей командование приказало уничтожить их авиационными средствами. Экипажи сбросили три бомбы ФАБ-1500 с универсальными модулями планирования и коррекции. Средства объективного контроля подтвердили точные попадания по заданным координатам, добавили в ведомстве. Также было опубликовано видео успешной атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи российских истребителей-бомбардировщиков разрушили пункт временной дислокации 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в Николаевке тремя авиабомбами ФАБ-1500.

    Несколькими днями ранее авиация поразила позиции этого же подразделения двумя тяжелыми бомбами с универсальными модулями планирования.

    Министерство обороны сообщило о массированных ударах снарядами ФАБ-500 по центрам управления беспилотниками в Донецкой народной республике.

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    26 июня 2026, 11:41 • Новости дня
    В Госдуме предложили ответ на «40-дневную операцию» Зеленского

    Депутат Колесник: ВС России применили не все средства нападения в рамках СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска на фоне планов Киева устроить длительную кампанию по «принуждению Москвы к миру» могут нанести удары по предприятиям в Европе, выпускающим вооружение и технику для нужд ВСУ, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

    Колесник заявил, что Россия активизирует удары в зоне проведения спецоперации на фоне планов Киева устроить длительную кампанию по принуждению Москвы к миру, он также не исключил, что целями могут стать европейские заводы, передает «Газета.Ru».

    «Лучшая защита – это нападение. Ничего ты с этим не сделаешь, мы все равно к этому придем и все равно будем наносить удары по объектам, где производятся дроны, ракеты», – подчеркнул парламентарий. По его словам, атаки по объектам, поставляющим оружие противнику, заставят европейцев прийти в себя.

    Колесник также отметил, что Вооруженные силы России еще не задействовали весь арсенал средств поражения. Он добавил, что Москва не намерена ограничиваться только оборонительными действиями в условиях участившихся атак на российские регионы и мирное население.

    В мае депутат Андрей Колесник предложил нанести превентивные удары по европейским производствам беспилотников.

    Военный эксперт Юрий Кнутов допустил переход России к силовым методам для нарушения логистики поставок западного оружия.

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    26 июня 2026, 13:02 • Новости дня
    Сенатор Джабаров: США никогда не были нейтральными в конфликте на Украине
    Сенатор Джабаров: США никогда не были нейтральными в конфликте на Украине
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Вашингтон официально не сообщал Москве о смене своей позиции по урегулированию конфликта на Украине. Впрочем, и в противном случае этот фактор не изменит подходы России, а они определяются успехами ВС РФ в зоне СВО, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил об утрате США нейтрального статуса по вопросу Украины.

    «Эммануэль Макрон – известный провокатор. Пусть не радуется раньше времени и не пытается такими заявлениями попасть в число переговорщиков с Москвой по Украине. Участнице конфликта Франции нечего делать за дипломатическим столом. А ее нынешний президент может отправиться в отставку в весьма обозримом будущем», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Что касается Вашингтона, то он официально не сообщал Москве о смене своей позиции по вопросу урегулирования конфликта на Украине. «Впрочем, даже если это и так – тем хуже для американской стороны. В таком случае США можно будет считать участниками конфликта», – допустил парламентарий.

    По его словам, Москва воздерживается от подобных заявлений из уважения к американской стороне и к тем договоренностям, которые были достигнуты в Анкоридже. «Причем работа над ними велась именно по предложению Вашингтона», – заметил собеседник.

    «Впрочем, на мой взгляд, США никогда нельзя было считать полноценно нейтральными в отношении украинского регулирования. Вашингтон поставлял оружие европейским странам, явно понимая, что оно будет перенаправлено на Украину. Кроме того, американская сторона обеспечивала Киев спутниковой связью и разведданными», – напомнил Джабаров.

    При этом, указал сенатор, повестка России в отношении украинского кризиса никак не изменится с приобретением или утратой каким-либо государством нейтрального статуса в рамках этого дискурса. «Позиция Москвы определяется успехами российских Вооруженных сил в зоне СВО», – подчеркнул парламентарий.

    Ранее Эммануэль Макрон заявил об утрате США статуса нейтрального посредника по Украине. По его мнению, подписанные в ходе саммита G7 документы «сигнализируют о повторном сближении американцев и европейцев». С таким заявлением президент Франции выступил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

    «США впервые подписали текст, в котором говорится, что они больше не являются нейтральным посредником, а поддерживают нас по вопросам поддержки территориальной целостности Украины, предоставления военной помощи, энергетической поддержки и антироссийских санкций», – сказал Макрон.

    Напомним, лидеры стран G7 на саммите во Франции согласились увеличить поставки украинской стороне средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, средств дальнего радиуса действия. «Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине льгот по лицензиям, позволяющим нарастить военное производство», – говорится в заявлении.

    Страны «Большой семерки» также намерены оказать дополнительную поддержку энергетическому сектору Украины, чтобы помочь пережить следующую зиму. Кроме того, лидеры G7 обязались нарастить давление на российский оборонно-промышленный комплекс и военную экономику, уделив особое внимание ограничениям в нефтегазовом секторе. Газета ВЗГЛЯД писала, что эти решения означают для Москвы.

    В этой связи помощник президента России Юрий Ушаков в ходе XII научно-экспертного форума «Примаковские чтения» заявил, что Европа на саммите G7 попыталась перечеркнуть договоренности, достигнутые в Анкоридже на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, европейские государства руководствуются стремлением продлить боевые действия в зоне СВО и сохранить собственную гегемонию на мировой арене.

    Евросоюз не проявил практической готовности к переговорам по Украине, подтвердил замглавы МИД Александр Грушко. Тем не менее Москва считает, что Вашингтон может снова изменить свой подход к украинскому урегулированию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, Белый дом выразил готовность вернуться к работе, несмотря на слова главы Госдепа Марко Рубио о том, что США являются не посредниками в переговорах, а союзниками Украины.

    «Мы к этому готовы, у нас сохраняется позиция приверженности тем путям урегулирования, которые нам американская сторона предложила на саммите в Анкоридже», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему США не смогли выполнить достигнутые на Аляске договоренности по Украине.

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    27 июня 2026, 04:25 • Новости дня
    ПВО сбила семь летевших на Москву дронов
    ПВО сбила семь летевших на Москву дронов
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Средствами ПВО уничтожены семь беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены семь БПЛА, летевших на Москву», – сообщил мэр в «Максе».

    На местах падения обломков находятся специалисты экстренных служб.

    Росавиация сообщает, что аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

    Росавиация предупредила, что возможны корректировки в расписании полетов, подчеркнув, что меры приняты для обеспечения безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника.

    В пятницу утром Собянин сообщал, что было сбито 50 дронов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    26 июня 2026, 10:11 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о ненависти украинцев к полкам «Шквал» и «Скала»

    Пленный ВСУ Белозеров рассказал о ненависти украинцев к полкам «Шквал» и «Скала»

    Tекст: Вера Басилая

    Население Украины ненавидит штурмовые полки «Шквал» и «Скала» из-за пыток и массовой гибели солдат, рассказал пленный боевик полка «Шквал» Сергей Белозеров.

    По словам Белозерова, население Украины ненавидит отдельные штурмовые полки, такие как «Шквал» и «Скала», из-за высоких потерь и издевательств над военными, передает ТАСС.

    «Там людей отправляют на мясо. Почти никто не возвращается. Или пытают», – рассказал военнослужащий.

    Пленный также отметил критическую ситуацию с эвакуацией пострадавших. По его словам, с боевых заданий возвращается крайне мало солдат, получивших ранения в ходе столкновений.

    Ранее сообщалось, что командование штурмового полка ВСУ «Скала» заминировало лагерь для новобранцев по периметру.

    На полигоне этого подразделения в Харьковской области жестоко убили мобилизованного жителя Одессы.

    Бойцы украинского полка «Шквал» понесли колоссальные потери в районе Воздвижевки.

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    26 июня 2026, 22:01 • Новости дня
    Профессор Миршаймер назвал атаки дронов ВСУ на Россию игрой с огнем

    Tекст: Вера Басилая

    Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер назвал игрой с огнем попытки Украины бить беспилотниками по территории России.

    Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер резко раскритиковал попытки киевских властей наносить удары по территории России, передает РИА «Новости». Эксперт подчеркнул, что западные страны прекрасно осознают разрушительные последствия подобных действий.

    «Мне кажется, что это лишь подталкивает украинцев и западных лидеров к тому, чтобы наращивать атаки по матушке-России. А мы с вами говорим, что это игра с огнем, но, похоже, не так много людей согласны с нами», – заявил политолог в интервью аналитику Дэниелу Дэвису.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после налета беспилотников на Керченский полуостров.

    В Министерстве иностранных дел обвинили Киев в использовании западной военной помощи против мирных жителей.

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    27 июня 2026, 04:52 • Новости дня
    Воевавший на стороне ВСУ литовский футболист Кайлюс ликвидирован в зоне СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Литовский футболист Игнас Кайлюс, воевавший на стороне ВСУ, ликвидирован в зоне СВО, сообщает портал LRT.

    О ликвидации Кайлюса сообщили в украинском сегменте соцсетей, связанном с иностранными наемниками, воюющими на стороне Киева, сообщает LRT со ссылкой на 15min.

    По данным СМИ, в начале июня район, где находился Калюс, подвергся обстрелу, после чего о нем не поступало сведений. Известно, что он с февраля состоял в вооруженных силах Украины помощником гранатометчика и выполнял боевое задание 2 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в зоне проведения спецоперации были ликвидированы еще два литовца – Тадас Тумас и Томас Валентелис.

    Эстонский наемник Ало Клаассепп уничтожен в Харьковской области и стал как минимум пятым уничтоженным гражданином Эстонии на Украине.

    Гражданин Литвы Римас Армайтис был приговорен в ДНР за участие в боях на стороне Украины к 13 с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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    26 июня 2026, 23:27 • Новости дня
    Российские войска нанесли удары по промышленному предприятию и АЗС в Запорожье
    Российские войска нанесли удары по промышленному предприятию и АЗС в Запорожье
    @ Запорожская ОВА (Украина)

    Tекст: Антон Антонов

    Российские беспилотники нанесли удары по промышленному предприятию и автозаправочной станции в Запорожье, которое находится под контролем украинских войск, сообщил назначенный Киевом глава областной администрации Иван Федоров.

    Федоров в соцсетях сообщил, что на территории одного из промышленных предприятий начался пожар.

    «Возник пожар, есть разрушение: очередная атака на АЗС», – также сообщил Федоров.

    Он объявил об урозе применения корректируемых авиационных бомб.

    Взрывы произошли в подконтрольной Киеву части Запорожской области в шестой раз за сутки, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России «Геранью» уничтожили заправочную станцию в Черниговской области, использовавшуюся для военной техники ВСУ.

    На Украине водители бензовозов массово отказываются ехать к линии боевого соприкосновения из-за постоянной угрозы ударов беспилотников, что провоцирует острый дефицит горючего у ВСУ.

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