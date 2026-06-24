Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.5 комментариев
Минобороны: ВС России обесточили предприятия ВСУ в Николаевской области
Минобороны: Российские войска обесточили предприятия ВСУ в Николаевской области
Российские беспилотники нанесли точный удар по энергетической инфраструктуре в Николаевской области, лишив энергоснабжения предприятия украинского военно-промышленного комплекса, сообщили в Минобороны РФ.
Вооруженные силы России успешно атаковали электроподстанцию на территории Николаевской области. Для выполнения боевой задачи применялись ударные беспилотные летательные аппараты «Герань-2», передает ТАСС.
«Минобороны России опубликовало кадры поражения расчетом ударного БПЛА «Герань-2» электроподстанции 110 кВ в н.п Казанка Николаевской области. В результате удара были обесточены промышленные объекты и предприятия, работавшие в интересах вооруженных формирований Украины», – заявили в военном ведомстве.
Представители министерства подчеркнули, что российская армия продолжает планомерно уничтожать критическую инфраструктуру противника. Главной целью таких ударов остаются объекты, обеспечивающие электроэнергией предприятия военно-промышленного комплекса Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили беспилотником «Герань» энергетический объект ВСУ в Харьковской области.
Днем ранее Вооруженные силы России успешно атаковали электроподстанцию в Сумской области.
В начале июня войска беспилотных систем поразили солнечную электростанцию в Днепропетровской области.