США сообщили о скорых поставках оружия из Нидерландов Киеву

Постпред США при НАТО Уитэкер анонсировал поставку оружия из Нидерландов Киеву

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, американское вооружение, приобретенное Нидерландами по новому механизму для передачи Киеву, поступит на Украину в ближайшие недели, передает ТАСС.

«Я думаю, передача будет очень быстрой, совершенно точно в ближайшие недели, но для некоторых [вооружений] даже раньше этого срока», – сообщил Уитэкер Reuters, отвечая на вопрос о сроках поставок.

Дипломат также отметил, что Вашингтон ожидает, что в ближайшее время новая схема закупок вооружений привлечет больше стран. По словам Уитэкера, «голландцы были первыми из многих. В ближайшее время мы увидим серию новых объявлений».

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти продолжают отправлять оружие на Украину. Дональд Трамп предложил Германии передать Украине батарею ЗРК Patriot. Трамп также пообещал Владимиру Зеленскому помощь в пределах возможностей США.