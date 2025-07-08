WSJ: Трамп пообещал Зеленскому помощь в пределах возможностей США

Tекст: Валерия Городецкая

По информации WSJ, в ходе беседы Трамп также подчеркнул, что не отдавал распоряжений о прекращении поставок Киеву отдельных видов вооружений и не несет ответственности за возможные задержки, передает ТАСС.

Трамп объяснил Зеленскому, что инициировал ревизию боеприпасов на складах Пентагона после операции США против ядерной инфраструктуры Ирана, однако не отдавал приказов о заморозке поставок для Украины. Источники WSJ отмечают, что в Госдепе и Конгрессе США удивились сообщениям об остановке военной поддержки Киеву.

Напомним, министерство обороны США приостановило поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Позже Трамп заявил, что ненавидит смотреть, как убивают людей, поэтому готов направлять Украине больше оружия.

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил о состоявшемся разговоре между президентом США и украинским лидером. По его словам, беседа была «содержательной».

Агентство Bloomberg писало, что Трамп и Зеленский обсудили по телефону смену украинского посла в США.