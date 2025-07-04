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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Русская угроза – единственное условие устойчивости европейской власти

    В «режиме велосипеда» функционирует не только Украина. В условиях социально-экономического кризиса и инфляции символов миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.

    2 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Неумение болеть за своих ведет к нравственной порче

    Всю эту компанию иноагентов и их сторонников, конечно, не упрекнешь в отсутствии ума и сердца, однако их внутренние настройки непоправимо сбиты. В их душах тоже есть место идеалу, но романтически и поэтически они видят лишь Запад.

    11 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему в мире обострились конфликты

    Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую.

    15 комментариев
    4 июля 2025, 17:59 • Новости дня

    Ермак сообщил о разговоре Трампа и Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о состоявшемся разговоре между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером.

    «Очень важный и содержательный разговор», – написал Ермак в Telegram-канале, передает ТАСС. Других подробностей о содержании беседы он не привел, отметив, что детали переговоров станут известны в ближайшее время.

    Издание Financial Times писало, что президент США Дональд Трамп намерен провести телефонную беседу с Владимиром Зеленским в пятницу, чтобы обсудить остановку поставок оружия.

    Накануне Трамп и Путин провели телефонные переговоры.

    4 июля 2025, 02:09 • Новости дня
    Трамп заявил о продолжении военной помощи Украине
    Трамп заявил о продолжении военной помощи Украине
    @ Al Drago/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президента Дональд Трамп заявил журналистам в четверг на объединенной базе Эндрюс под Вашингтоном, что Белый дом продолжает оказывать Киеву военную помощь с оглядкой на собственные ресурсы.

    «Мы поставляем оружие, да, но мы им дали очень много оружия. Мы поставляем вооружения, мы работаем с ними и стараемся помочь им. Но все не просто. Байден выпотрошил нашу страну, раздавая им оружие», – ответил Трамп в ролике, представленном Yahoo News.

    Президент США добавил, что перед тем, как раздавать оружие другим, Вашингтон должен быть уверен в том, что стране самой его хватит, чтобы защититься при необходимости.

    Напомним, ранее газета Politico сообщила, что США остановили передачу боеприпасов и вооружений Украине из-за сокращения собственных запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в беседе с телеканалом NBC подтвердила это решение, подчеркнув, что интересы Америки поставлены в приоритет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский госдепартамент, в лице главы пресс-службы Тэмми Брюс, прокомментировал приостановку поставок Украине ряда вооружений, подчеркнув, что общая военная поддержка Киева продолжится.

    Российские власти неоднократно критиковали западные поставки вооружений на Украину, отмечая, что они затрудняют урегулирование конфликта и усиливают вовлеченность НАТО.

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    4 июля 2025, 12:35 • Новости дня
    Минобороны заявило об успешном массированном ударе по военным целям в Киеве
    Минобороны заявило об успешном массированном ударе по военным целям в Киеве
    @ @mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на пятницу в ответ на теракты киевского режима ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», ударными беспилотниками по предприятиям, осуществляющим разработку и производство БПЛА, FPV-дронов и других роботизированных мобильных комплексов.

    Кроме того, удары наносились по различной аппаратуре военного назначения в Киеве, а также инфраструктуре военного аэродрома и нефтеперерабатывающему заводу, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В итоге цель удара была достигнута. Все назначенные объекты поражены.

    Всего за минувшую неделю были нанесены один массированный и пять групповых ударов, в результате которых были поражены объекты ВПК и нефтеперерабатывающие предприятия Украины, а также система управления ВСУ, станции РЛС, склады с боеприпасами и материальными средствами, цеха производства, места хранения, запуска и пункты управления ударными беспилотниками. Уничтожены места хранения безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников, отчитались в Минобороны.

    Ранее Владимир Зеленский в соцсетях сообщил, что в ночь на пятницу по целям на Украине, включая Киев, был нанесен, по его словам, один из крупнейших воздушных ударов.

    В результате ударов в Киевской области системы ПВО оказались перегружены.

    В пятницу небо над Киевом оказалось затянуто дымом из-за пожаров, жители украинской столицы жаловались на невозможность дышать.

    Комментарии (9)
    4 июля 2025, 11:40 • Видео
    Зеленскому отказали в самом необходимом

    Пентагон подтвердил, что заморозил критически значимые для Украины поставки оружия. На этом фоне было объявлено, что президент США Дональд Трамп позвонит в Москву и Киев. Чего ждать?

    Комментарии (0)
    4 июля 2025, 13:07 • Новости дня
    Песков заявил о невозможности завершить СВО политико-дипломатическим путем
    Песков заявил о невозможности завершить СВО политико-дипломатическим путем
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, поскольку достичь всех ее целей политико-дипломатическим способом сейчас невозможно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков рассказал, что в ходе обсуждения президент России отметил заинтересованность в достижении поставленных задач в рамках спецоперации и подчеркнул, что предпочтителен политико-дипломатический путь, передает ТАСС.

    Однако, по словам Пескова, сейчас такой сценарий невозможен, поэтому Россия продолжает военные действия.

    Ранее МИД Китая заявил о вреде затягивания конфликта на Украине.

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    3 июля 2025, 19:52 • Новости дня
    Путин заявил Трампу о решимости добиваться целей на Украине

    Ушаков: Путин заявил Трампу о решимости добиваться целей на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил о намерении Москвы добиваться устранения причин украинского кризиса и не отступать от своих целей.

    Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

    «Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней острой конфронтации. И от этих целей Россия не отступится», – сказал он.

    В четверг Путин анонсировал беседу с Трампом.

    Ранее Ушаков сообщил, что Путин и Трамп разговаривали почти час. Лидеры обсудили Украину, Сирию и экономические проекты.

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    4 июля 2025, 04:33 • Новости дня
    Разработчик рассказал об испытаниях дальнобойной платформы «Странник» в зоне СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    Дальнобойная роботизированная платформа «Странник» со спутниковым управлением предназначена для минирования и эвакуации раненых на дистанции до 30 км, ее испытания в зоне СВО начнутся в июле, сообщил официальный представитель компании Komandante Robotics Алексей Смирнов.

    Он уточнил, что дрон способен ехать на дистанции свыше 15 км и вплоть до 30 км – в зависимости от емкости батарейки.

    «Мы упразднили все то, что применяется для подобных платформ сейчас – не нужен пульт управления, ноутбук, наземная станция управления (НСУ), антенны, также убраны все аналоговые и цифровые частоты. «Странник» управляется со спутника. Для управления платформой нужен смартфон или планшет, при этом оператор может находиться в любой точке планеты», – цитирует разработчика ТАСС.

    Он подчеркнул, что существующие платформы с ретранслятором могут преодолеть не более 1,5 км при действии радиоэлектронной борьбы и требуют непосредственного присутствия оператора в радиусе до 5 км, что подвергает его опасности. «Странник» отличается компактностью, помещается в багажник, весит 56 кг, его сложнее поразить дроном-камикадзе, а при потере связи он не требует перезапуска.

    Кроме того, «Странник» полностью автономен. Он передает обстановку вокруг, оснащен телеметрией и двусторонней связью, что делает его уникальным среди аналогов. Заявленная скорость платформы – 20 км/ч, а управление реализуется отечественным программным обеспечением, работающим без VPN и сторонних сервисов, что устраняет задержки связи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, попытки получить доступ к протоколу шифрования российской системы «Веда» оказались безуспешными для украинских хакеров, несмотря на наличие станций с прошивкой, сообщил официальный представитель проекта.Также

    лазерную систему для борьбы с беспилотниками, которая входит в проект «Посох», планируют испытать в зоне спецоперации до конца лета 2025 года.


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    3 июля 2025, 19:37 • Новости дня
    Ушаков: Трамп в разговоре с Путиным ставил вопрос о прекращении военных действий на Украине
    Ушаков: Трамп в разговоре с Путиным ставил вопрос о прекращении военных действий на Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп затронули украинский конфликт, обсудили перспективы сотрудничества в энергетике и вопросы по Сирии, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    В беседе с журналистом Павлом Зарубиным, запись которой опубликована в его Telegram-канале, Ушаков сообщил, что Путин проинформировал Трампа о том, что Россия продолжает искать переговорное урегулирование конфликта на Украине, и подчеркнул, что Москва не откажется от устранения всех первопричин конфронтации. В свою очередь, Трамп поднимал вопрос о необходимости скорейшего прекращения военных действий на Украине.

    Лидеры также уделили внимание развитию событий в Сирии, договорившись продолжить диалог по этой теме между Москвой и Вашингтоном. Помимо политических вопросов, обсуждались перспективные совместные проекты в сферах энергетики и освоения космоса. Проведение личной встречи в рамках разговора не обсуждалось.

    Путин поздравил Трампа с приближающимся Днем независимости США и отметил вклад России в становление американской государственности. Стороны договорились поддерживать прямую связь и готовы при необходимости возобновить общение в любой момент.

    В четверг Путин анонсировал беседу с Трампом, президент США объявил о предстоящей беседе с российским коллегой в социальных сетях.

    Ранее Ушаков сообщил, что Путин и Трамп разговаривали почти час.

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    4 июля 2025, 14:50 • Новости дня
    Дробницкий: У Трампа пропал кавалерийский азарт к миру на Украине

    Американист Дробницкий: Трамп поостыл в своей идее «мира на Украине»

    Дробницкий: У Трампа пропал кавалерийский азарт к миру на Украине
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп не смог добиться прогресса в вопросе украинского урегулирования: позиция России непоколебима, а повлиять на Украину американский президент не в силах. Глава Белого дома поостыл в своей идее «мира на Украине», сказал газете ВЗГЛЯД Дмитрий Дробницкий. Ранее Трамп после разговора с Путиным выразил недовольство положением дел при урегулировании на Украине.

    «Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров обсуждают целый ряд проблем. При этом они понимают, что по некоторым вопросам прогресс невозможен, и это нормально. Мы живем на разных континентах, у нас разные геополитические и экономические стратегии. Задача Москвы и Вашингтона – развивать сотрудничество в тех областях, в которых есть интерес у обеих стран», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

    Необычным итогом прошедшей беседы президентов России и США стало то, что последний «не написал длинный пост в соцсети Truth Social», иронично указал собеседник. «Глава Белого дома поостыл к своей идее «мира на Украине». Это хорошо, потому что каждый раз, когда он загорается ею, американские «ястребы» и европейские лидеры более настойчиво начинают требовать от него давления на Москву. И в итоге Трамп оказывается в ловушке», – детализировал политолог.

    При этом слова лидера США об отсутствии прогресса – разумная и адекватная оценка, считает Дробницкий. «Трамп не смог добиться продвижения в вопросе украинского урегулирования: позиция России непоколебима, а повлиять на Украину американский президент не в силах», – уточнил аналитик. По его мнению, то, что заявление главы Белого дома совпало с приостановкой поставок оружия Украине, неслучайно.

    «Пауза в передаче вооружения свидетельствует – ресурсы Штатов истончаются. А за их остатки началась очевидная драка между ближневосточными союзниками США и евроатлантическими структурами. Американцы больше не могут обеспечивать весь мир своей военной мощью. На этом фоне отсутствие «прогресса», о котором говорит Трамп, – часть общего процесса», – пояснил эксперт.

    «Впрочем, американскому лидеру не дадут полностью остыть к украинскому вопросу. Во второй половине июля стоит ожидать, что «ястребы» попытаются ввести против России санкции, а в сентябре – включить помощь Украине в бюджет США. Но пока общий фон свидетельствует о том, что у Трампа пропал кавалерийский азарт, и это, повторюсь, хорошо», – заключил Дробницкий.

    Ранее Дональд Трамп заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и посетовал, что во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным не смог достичь прогресса.

    «Мы обсудили множество вещей, включая Иран. Мы также поговорили о конфликте на Украине и не достигли никакого прогресса. <…> Разговор мне совсем не понравился», – сказал американский лидер журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

    Напомним, президенты России и США в четверг провели очередной телефонный разговор. Он стал шестым с момента возвращения Трампа в Белый дом. До этого они дважды общались в июне – после последнего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, а также после начала войны Израиля и Ирана.

    Помощник Путина Юрий Ушаков сообщал, что беседа глав государств 3 июля продолжалась почти час. По словам Ушакова, в рамках обсуждения украинской проблематики Трамп «вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий». «Владимир Путин со своей стороны отметил, что мы продолжаем искать политическое, переговорное решение конфликта», – уточнил он.

    Кроме того, российский лидер заявил Трампу, что Москва не отступит от своих целей, связанных с устранением первопричин украинского кризиса. «Наш президент сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению, нынешней острой конфронтации», – сказал помощник президента.

    Путин и Трамп «весьма обстоятельно» обсудили ситуацию вокруг Ирана и в целом на Ближнем Востоке, добавил Ушаков. По его словам, «с российской стороны подчеркнута важность урегулирования спорных вопросов, разногласий и конфликтных ситуаций исключительно политико-дипломатическими средствами».

    Говоря о российско-американских отношениях, Путин и Трамп подтвердили взаимную заинтересованность двух стран в реализации перспективных экономических проектов в энергетике и исследовании космоса. Ушаков отметил, что диалог глав государств шел на одной волне, был откровенным и конкретным.

    Западная пресса сочла телефонный разговор между президентами дипломатической неудачей лидера США. «То, что Путин не отступил и не стал идти на поводу, поставило Трампа в безвыходное положение, учитывая, что два дня назад тот приостановил поставки оружия на Украину», – сказал австралийский аналитик и журналист Майкл Уэр в эфире телеканала Sky News Australia.

    По словам Уэра, даже лояльный главе Белого дома канал Fox News признал его неудачу, что говорит об укреплении позиции России на будущих переговорах по украинскому вопросу. «Так что можно сказать, что в разговоре (Трампа) с Путиным счет был 1:0 в пользу России», – считает он.

    «Попытки США положить конец военным действиям на Украине дипломатическим путем зашли в тупик», – пишет Reuters. Агентство обратило внимание на то, что Трамп провел разговор после того, как столкнулся с призывами со стороны республиканцев усилить давление на Путина в вопросе разрешения конфликта на Украине.

    Вместе с тем контакты президентов России и США подтверждают наличие заинтересованности в восстановлении отношений между странами, пишет журнал Newsweek. Издание напоминает, что беседа Путина и Трампа состоялась всего через два дня после того, как российский лидер провел первый за почти три года прямой телефонный разговор с Эммануэлем Макроном.

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    4 июля 2025, 15:35 • Новости дня
    Российские войска подошли к Константиновке в ДНР

    Освобождение Предтечено позволило ВС России вплотную приблизиться к Константиновке

    Российские войска подошли к Константиновке в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные получили возможность выйти к Константиновке после взятия под контроль села Предтечено в Донецкой народной республике.

    Как передает ТАСС, советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска вплотную подошли к Константиновке благодаря освобождению населенного пункта Предтечено.

    «Наши войска вплотную подошли к Константиновке благодаря освобождению Предтечено», – привели заявление Кимаковского в агентстве.

    Ранее Министерство обороны России сообщило об освобождении поселка Предтечено в ДНР, что усилило позиции российских сил в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска закрепились в центральной части села Каменское на Степногорском направлении. Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Меловое в Харьковской области. Группировка «Центр» освободила Разино в Донецкой народной республике.

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    4 июля 2025, 13:42 • Новости дня
    Скачко объяснил план Зеленского поменять правительство Украины

    Политолог Скачко: Зеленский хочет поменять правительство Украины на более лояльное

    Скачко объяснил план Зеленского поменять правительство Украины
    @ Nicolas Roses/ABACAPRESS.COM/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Зеленский хочет сменить премьера Дениса Шмыгаля на более лояльную Юлию Свириденко, чтобы сконцентрировать власть в своих руках. Но США будут против такой инициативы, поскольку им не нужен абсолютный диктатор на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в Киеве назвали дату возможной отставки правительства.

    «Главная причина возможной отставки украинского правительства – стремление Владимира Зеленского к укреплению собственной власти и еще большему контролю над всеми государственными институтами», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Угрозы для власти Зеленского идут отовсюду: со стороны России, США и даже Евросоюза, который не может выступить единым фронтом в поддержку Киева из-за сопротивления отдельных стран. Судя по всему, Белый дом не поддержит и инициативу по смене правительства. Вашингтону не нужен на Украине полноценный диктатор», – спрогнозировал собеседник.

    «Тем не менее попытка смены правительства, скорее всего, произойдет, причем под благовидным предлогом спасения экономики, которой на самом деле уже ничего не поможет. Зеленский хочет убрать Дениса Шмыгаля – ставленника бизнесмена Рината Ахметова (внесен в реестр экстремистов), нейтрального и равноудаленного от большинства групп влияния», – считает эксперт. По оценке аналитика, Зеленский попытается продвинуть на должность главы кабинета министров нынешнего первого вице-премьера Юлию Свириденко.

    Ранее экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил в интервью YouTube-каналу Politeka Online, что отставка правительства Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем возможна в период с 15 по 17 июля.

    По словам Разумкова, уход Шмыгаля – это не политический шаг, а «фактически спасение экономики Украины, по крайней мере, притормаживание ее падения». Разумков также отметил, что у офиса Зеленского почти не осталось пространства для маневров, однако процесс отставки правительства затягивается искусственно.

    В конце июня депутат Рады Алексей Гончаренко (включен в список террористов и экстремистов в России) сообщил, что парламент может на внеочередном заседании 7–8 июля отправить Шмыгаля в отставку. При этом сам Зеленский опровергал слухи о возможной смене премьера.

    Комментарии (5)
    4 июля 2025, 12:37 • Новости дня
    Варшава заявила о повреждении здания консульства Польши в Киеве
    Варшава заявила о повреждении здания консульства Польши в Киеве
    @ REUTERS/Kacper Pempel

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что здание консульского отдела посольства Польши в Киеве якобы получило повреждения в ходе недавних ударов по украинской столице.

    Сикорский в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) отметил, что говорил с польским послом Петром Лукасевичем, все сотрудники консульства живы и здоровы. Он подчеркнул, что Украине «срочно нужны средства ПВО», передает РИА «Новости».

    Доказательства повреждения здания польский министр не представил.

    В пятницу Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на пятницу по целям на Украине, включая Киев, был нанесен, по его словам, один из крупнейших воздушных ударов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате ударов в Киевской области системы ПВО оказались перегружены на фоне поражения складов, логистических центров и объектов с топливом. В пятницу, 4 июля, небо над Киевом оказалось затянуто дымом из-за пожаров, жители украинской столицы жаловались на невозможность дышать.

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    4 июля 2025, 08:37 • Новости дня
    В Раде назвали возможную дату смены состава правительства Украины

    В Раде заявили о вероятной отставке правительства Украины в июле

    В Раде назвали возможную дату смены состава правительства Украины
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отставка правительства Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем возможна в период с 15 по 17 июля, заявил депутат, экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

    Разумков в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online сообщил, что уход Шмыгаля – это не политический шаг, а «фактически спасение экономики Украины, по крайней мере, притормаживание ее падения». Он выразил надежду, что процесс смены правительства завершится, подчеркнув высокую вероятность такого сценария в обозначенные даты, передает ТАСС.

    Разумков также отметил, что у офиса Владимира Зеленского почти не осталось пространства для маневров, однако процесс отставки правительства затягивается искусственно. Он рассказал, что заседания Верховной рады в июле и августе назначены так, чтобы иметь только по одной пленарной неделе, что позволяет максимально отсрочить решение вопроса об отставке.

    Политик считает, что украинские власти пытаются заменить реальную смену правительства «переставлением кроватей по помещению», стараясь сохранить в новом кабинете многих действующих министров, несмотря на то, что «есть и те, кому там точно не место». Разумков напомнил, что сам инициировал процесс отставки правительства 13 июня, а депутат Ярослав Железняк поддержал его предложение.

    В конце июня депутат Алексей Гончаренко (включен в список террористов и экстремистов в РФ) сообщил, что украинский парламент может на внеочередном заседании отправить в отставку Шмыгаля.

    Ранее сам Владимир Зеленский опровергал слухи о возможной отставке Шмыгаля с поста премьера Украины. До этого депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что офис Зеленского планирует отправить Дениса Шмыгаля в отставку и заменить все правительство.

    Комментарии (2)
    4 июля 2025, 13:09 • Новости дня
    Россия вернула с Украины группу пленных военнослужащих
    Россия вернула с Украины группу пленных военнослужащих
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пятницу российская и украинская стороны вернули группы военнослужащих обеих стран согласно достигнутым в Стамбуле договоренностям, сообщило Минобороны.

    С подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военных, взамен передана группа военнопленных ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Сейчас возвращенные российские военные находятся в Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Их всех доставят в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

    Прошлый обмен проходил 26 июня.

    До этого подобные обмены проходили 9, 10, 12, 14, 19 и 20 июня.

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    4 июля 2025, 07:10 • Новости дня
    «Северяне» захватили в плен девять пограничников ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» приступили к выполнению задачи по созданию полосы безопасности на севере Купянского района Харьковской области, освободив поселение Меловое.

    «Северянам» противостояли батальон харьковских пограничников, а также подразделения 107-й бригады территориальной обороны (Черновицкая область). В ходе стремительного наступления они сломили оборонительные порядки украинских оккупантов, захватив девять укронацистов в плен», – сообщил неофициальный Telegram-канал «Северный ветер».

    На Волчанском и Липцовском направлениях бойцы уничтожили шесть штурмовых групп ВСУ.

    «За сутки враг предпринял девять безуспешных контратак: на направлении Алексеевки, две около Яблоновки, по три в Юнаковке и в окрестностях села Садки», – добавили в посте.

    По словам «Северян», на Теткинском и Глушковском направлениях противник продолжает попытки просочиться на российскую территорию в районе Бессаловки (Сумская область). ВС России пресекли их все, уничтожив две штурмовые группы ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 70 в Харьковской)», – сказано в сводке бойцов «Севера».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России продолжают наступление в Харьковской области, расширяя контролируемую территорию и усиливая давление на группировки ВСУ, рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    До этого бойцы 83-го мотострелкового полка с поддержкой штурмовиков  освободили Меловое в Харьковской области и установили государственный флаг на одной из построек населенного пункта.

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    3 июля 2025, 20:12 • Новости дня
    Путин сообщил Трампу о готовности к новому раунду переговоров по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил о готовности России к проведению третьего этапа переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

    Путин сообщил Трампу о готовности России к новому раунду переговоров с Украиной, передает ТАСС. Об этом журналистам рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Наш президент заявил, что мы готовы к продолжению переговорного процесса, то есть готовы к проведению очередного, третьего раунда», – отметил Ушаков. По его словам, это прозвучало в разговоре между Путиным и Трампом.

    Ранее переговоры между Россией и Украиной проходили в Стамбуле. Россия неоднократно подчеркивала открытость к дипломатии при наличии встречных шагов со стороны Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не поднимали вопросы возможного нового раунда стамбульских переговоров и прекращения поставок вооружений Киеву. Беседа лидеров двух стран длилась около одного часа.

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    3 июля 2025, 22:17 • Новости дня
    Ушаков дал ответ на вопрос, кто первый на переговорах Путина и Трампа положил трубку

    Tекст: Ирма Каплан

    Вопрос журналистов о том, кто первым из лидеров – России или США – положил трубку по окончании переговоров, помощник российского президента Юрий Ушаков посчитал неподходящим, ответив сдержанно и дипломатично.

    «Даже мне трудно представить, кто первым положил трубку. <...> последними положили трубку переводчики», – приводит слова Ушакова ТАСС.

    Напомним, телефонные переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоялись в четверг.

    Лидеры разговаривали почти час. Они обсудили Украину, Сирию и экономические проекты.

    Путин заявил Трампу о решимости добиваться целей на Украине. Трамп в разговоре с Путиным ставил вопрос о прекращении военных действий на Украине.

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