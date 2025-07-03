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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему в мире обострились конфликты

    Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Перемены в России напомнили о Петре Первом

    Есть какое-то несоответствие, перекос в освещении деятельности Петра с реальным титаническим объемом того, что он сделал для страны. До сих пор у нас основа восприятия – недописанный роман Алексея Толстого. А другого по масштабу труда и нет.

    8 комментариев
    Александр Коц Александр Коц Злорадство в отношении избитых в Баку релокантов неуместно

    Тем, кто в Азербайджане разбивал айтишникам лица в кровь, все равно, релоканты они, туристы или наркобароны. Их избивали, потому что они из России. И все издевательства они проецировали на нашу страну.

    32 комментария
    3 июля 2025, 14:14 • Новости дня

    FT: Трамп обсудит с Зеленским остановку поставок оружия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп намерен провести телефонную беседу с Владимиром Зеленским в пятницу, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

    По информации FT, главной темой обсуждения станет вопрос приостановки поставок вооружений из США на Украину, передает ТАСС.

    Ранее министерство обороны США приостановило поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Издание Politico писало, что решение Пентагона приостановить военную помощь Украине стало неожиданностью для Госдепартамента США.

    3 июля 2025, 01:26 • Новости дня
    Стали известны последствия мощного взрыва в украинском Житомире

    Два промышленных предприятия уничтожены после взрыва в украинском Житомире

    Tекст: Ирма Каплан

    Два производственных объекта были уничтожены взрывами в районе села Березина под Житомиром на северо-западе Украины, сообщил глава Глубочицкой общины Сергей Сокальский. Эксперты допускают, что был поражен склад хранения боеприпасов ВСУ.

    «Единственное, что могу сказать, что это произошло на территории  двух  производственных объектов, которые полностью уничтожены», – передает ТАСС со ссылкой на телеканала «Киев-24».

    Сокальский уточнил, что причины происшествия «абсолютно непонятны», работает следственная группа.

    «Я слышал два взрыва, два очень мощных», – сказал Сокальский, отметив далеко распространившуюся взрывную волну.

    Местное отделение облэнерго сообщило об отключении 50 трансформаторных подстанций и повреждении трех линий электропередачи после взрывов, без электроэнергии остались 735 домов, ведутся восстановительные работы.

    Автор Телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев после анализа видеозаписей считает, что наиболее вероятной причиной взрыва, является поражение склада с боеприпасами, которые сдетонировали при ударе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Житомире произошел взрыв, после чего огонь повредил проезжающие по трассе автомобили.

    Комментарии (3)
    2 июля 2025, 21:50 • Новости дня
    Боец СВО прошел пять километров с раненым сыном на руках
    Боец СВО прошел пять километров с раненым сыном на руках
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    История спасения бойца с позывным «Шеф», подорвавшегося на мине, легла в основу стихотворения и песни о героизме отца и сына.

    Сержант с позывным «Шеф» служил в зоне спецоперации с сентября 2022 года, а его отец «Инзер» присоединился к нему в декабре того же года. В июле 2024 года «Шеф» был ранен при подрыве на мине во время задания под Угледаром и сутки провел под огнем противника, без еды и воды, пишет «Комсомольская правда».

    На спасение сыну пришел «Инзер», лично руководя эвакуацией. Он нес тяжелораненого бойца на руках пять километров, несмотря на постоянный обстрел. В результате рискованной операции всех удалось вывести живыми.

    Этот поступок вдохновил сослуживца семьи, бойца с позывным «Гиря», на написание стихотворения «Отец». Его слова: «Взял сына на руки – и понес сквозь огонь», – стали символом мужества. Позже стихотворение легло в основу песни и вошло в сборник «Документальный формат», опубликованный 22 апреля 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае российский военнослужащий спас раненого товарища и отбился от удара дрона-камикадзе на Украине.

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    2 июля 2025, 18:44 • Видео
    Зеленский меняет стратегию

    Россия и Украина ведут подготовку к третьему раунду переговоров. Чего от него ждать и как будет развиваться конфликт в дальнейшем, учитывая, что ни одно из требований Москвы Киев по-прежнему не готов принять?

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    3 июля 2025, 09:59 • Новости дня
    ФСБ задержала девушку-агента Киева при попытке устроить взрыв в Петербурге
    ФСБ задержала девушку-агента Киева при попытке устроить взрыв в Петербурге
    @ Сергей Бобылев/PИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Силовые структуры ФСБ задержали гражданку России 2002 года рождения в Петербурге при попытке подложить самодельное взрывное устройство под машину сотрудника оборонного предприятия.

    По данным ФСБ, девушка действовала по заданию украинских спецслужб ради получения гражданства одной из стран Евросоюза, передает РИА «Новости».

    В ведомстве уточнили, что задержанная в июне 2024 года самостоятельно установила контакт с представителем службы Украины через мессенджеры и заявила о готовности участвовать в диверсиях.

    Сообщается, что, выполняя указания куратора, подозреваемая наносила проукраинские надписи в Московском регионе и пыталась поджечь объект железнодорожной инфраструктуры.

    В апреле 2025 года она приехала в Петербург и начала слежку за работником оборонного предприятия, чтобы взорвать его автомобиль с помощью предоставленного ей взрывного устройства.

    Следственное подразделение УФСБ России по Петербургу и Ленобласти возбудило уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконных операциях с взрывчатыми веществами. Фигурантке избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

    В ФСБ добавили, что ведутся мероприятия по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений и розыску заказчиков, а также по проверке возможной квалификации содеянного как государственной измены.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Краснодарском крае мужчину признали виновным в госизмене после передачи СБУ информации о расположении российских подводных лодок.

    Кроме того, житель Томской области подозревается в госизмене за отправку снимков военных объектов спецслужбам на Украине, что могло использоваться для планирования диверсий.

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    3 июля 2025, 06:33 • Новости дня
    Трамп снял санкционные ограничения с некоторых банков и компаний России
    Трамп снял санкционные ограничения с некоторых банков и компаний России
    @ Will Oliver/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В связи с указом президента США Дональда Трампа об отмене санкций против Сирии, которые действовали с 2004 года, под отмену рестрикций попали некоторые российские банки и компании, следует из документа американского Минфина.

    Согласно указу, из-под санкций выведена компания «Рособоронэкспорт» (в  госкорпорации «Ростех»), а также «Промсырьеимпорт», РФК-банк, РФА Банк, Мир Бизнес Банк, Темпбанк, «Глобальные концепции групп», «СТГ Логистик», «Маритайм Ассистанс», следует из документа Минфина США.

    При этом некоторые российские компании и банки, выведенные из-под санкций в связи с Сирией, остаются подсанкционными из-за украинского конфликта, как «Рособоронэкспорт» и «Маритайм Ассистанс».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил, что США с 1 июля официально отменяют санкционный режим против Сирии.

    Администрация США заявила, что намерена поддерживать давление на лиц, ответственных за дестабилизацию в регионе. Евросоюз также снял экономические санкции с Сирии.

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    3 июля 2025, 02:25 • Новости дня
    Подсчитаны потери ВСУ за 2025 год

    ТАСС: Потери ВСУ за 2025 год достигли 265 тыс. военных и 4 тыс. единиц бронетехники

    Подсчитаны потери ВСУ за 2025 год
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Подсчеты ТАСС показывают на значительный рост потерь украинской армии за первые шесть месяцев 2025 года, включая как личный состав, так и военную технику.

    Суммарные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с января по июнь 2025 года составили более 265 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, передает ТАСС.

    В июне, согласно сводкам Минобороны России, число потерь достигло примерно 45 тыс. человек, в то время как за предыдущие пять месяцев этот показатель составил 222 тыс.

    В части военной техники украинская армия за полгода лишилась 13 самолетов, 22 зенитных ракетных комплексов, 69 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 979 танков и других бронемашин.

    Также были уничтожены 6 727 артиллерийских орудий и минометов, 7 866 единиц специальной военной автомобильной техники и свыше 27 тыс. беспилотников.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, общие потери ВСУ за сутки составили свыше 1235 военнослужащих, два бронетранспортера, танк, 13 артиллерийских орудий, девять складов и 13 станций РЭБ, сообщили в Минобороны.Также газета ВЗГЛЯД перечисляла, какие военные запасы США расстреляла Украина.

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    3 июля 2025, 09:14 • Новости дня
    В Раде обвинили США в «нападении на Украину»

    В Раде приостановку помощи США сочли «нападением на Украину»

    В Раде обвинили США в «нападении на Украину»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко обвинил Соединенные Штаты в «нападении на Украину» из-за решения Вашингтона приостановить военную помощь.

    Костенко в эфире YouTube-канала украинского радио NV отметил, что Киев подписал соглашение с США о совместной добыче полезных ископаемых в надежде на стабильные поставки вооружений, однако в результате был зафиксирован обратный эффект – уменьшение объема военной поддержки, передает ТАСС.

    «Так выглядит, что после того, как пришла эта администрация, мы сами предложили, чтобы они вместе с нами наши ископаемые добывали, и все хлопали в ладони, что мы сейчас это сделаем и нам будут поставлять оружие. В результате мы подписали эти договоренности, а на выходе имеем то, что нам уменьшают количество поставок оружия», – заявил Костенко.

    Он также подчеркнул, что считает это «нападением» на Украину как минимум двумя странами, одна из которых получила доступ к украинским полезным ископаемым. По его мнению, Украине следует сделать выводы, усиливать сотрудничество с Европой и искать средства для новых закупок вооружения по всему миру.

    В то же время Костенко признал, что существует так называемая критическая номенклатура оружия, которую способна предоставить только Америка. Он отметил, что поиск альтернатив осложнен именно этим обстоятельством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поддержка Киева на Западе снижается на фоне изменившегося отношения Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому. В Киеве разрабатывают новые тактики для получения американского вооружения. Чиновники с Украины испытывают тревогу из-за отказа США в поставках оружия.

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    2 июля 2025, 16:17 • Новости дня
    Financial Times: За недавними подрывами нефтяных танкеров мог стоять Киев
    Financial Times: За недавними подрывами нефтяных танкеров мог стоять Киев
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Серия повреждений нефтяных танкеров, произошедших в последнее время, может быть связана с действиями украинских спецслужб, пишет Financial Times.

    Издание Financial Times со ссылкой на источники в сфере безопасности сообщает, что за серией недавних инцидентов с нефтетанкерами могут стоять украинские спецслужбы, передает Газета.ru.

    По информации издания, первоначальные сведения указывали на возможное участие Украины в этих диверсиях. Один из советников по безопасности заявил: «Изначально все признаки указывали на Украину».

    Вместе с тем эксперты подчеркивают, что не исключены и другие версии, в том числе причастность структур из Ливии или иных государственных игроков, обладающих соответствующими ресурсами и мотивами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у берегов Ливии на танкере Vilamoura произошел взрыв с 1 млн баррелей нефти. Разлива сырья удалось избежать. Жертв среди экипажа также не было.

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    2 июля 2025, 17:09 • Новости дня
    Зеленский лишил гражданства митрополита УПЦ Онуфрия
    Зеленский лишил гражданства митрополита УПЦ Онуфрия
    @ Synodal Information and Educational Department of the UOC/ church.ua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрия.

    Материалы, на основании которых было принято это решение, предоставила Служба безопасности Украины, передает ТАСС. Спецслужба подтвердила, что соответствующий указ оформлен и официально вступил в силу.

    В прошлом году украинский парламент принял в последнем чтении законопроект, позволяющий ввести запрет на деятельность канонической Украинской православной церкви.

    Ранее УПЦ обвинила Украину в разрушении православных святынь.

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    3 июля 2025, 08:25 • Новости дня
    Приостановка поставок вооружений США Украине застала врасплох Европу
    Приостановка поставок вооружений США Украине застала врасплох Европу
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Решение американского военного ведомства застало врасплох республиканцев и европейских чиновников, поскольку часть союзников не была заранее уведомлена о приостановке.

    Решение Пентагона о приостановке поставок некоторых видов оружия на Украину стало неожиданностью для ряда высокопоставленных республиканцев и европейских чиновников, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию в Politico. Издание отмечает, что об этом шаге не были заранее уведомлены ключевые сотрудники Госдепартамента США, а также некоторые конгрессмены.

    Причиной приостановки поставок стали опасения заместителя главы Минобороны США по политическим вопросам Элбриджа Колби и его приближённых, что определённых видов вооружений практически не осталось на складах Соединённых Штатов. По информации неназванного источника, решение принималось без согласования с Госдепом, американским посольством на Украине и спецпосланником США по Украине Китом Келлогом. Европейские источники отмечают, что ни Владимир Зеленский, ни руководство Евросоюза не получали предварительной информации о ситуации.

    Между тем представитель Белого дома опроверг заявления о том, что чиновники не были осведомлены о прекращении поставок. Он заявил: «Это неправда. Президент Дональд Трамп и высокопоставленные чиновники ожидают, что Минобороны будет регулярно пересматривать распределение помощи, чтобы убедиться, что оно соответствует программе «Америка прежде всего».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поддержка Киева на Западе снижается на фоне изменившегося отношения Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому. В Киеве разрабатывают новые тактики для получения американского вооружения. Чиновники с Украины испытывают тревогу из-за отказа США в поставках оружия.

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    3 июля 2025, 11:18 • Новости дня
    Польша заявила о большой опасности прихода к власти на Украине пророссийских сил
    Польша заявила о большой опасности прихода к власти на Украине пророссийских сил
    @ IMAGO/Mateusz Bialczyk/ARENA AKC/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Польша должна продолжать поддержку Киева, чтобы не допустить прихода к власти пророссийских сил, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

    Он отметил, что смена настроений в украинском обществе с ориентации на Варшаву и Вашингтон в пользу Москвы остается гипотетическим, но очень опасным сценарием для Польши, передает ТАСС.

    Косиняк-Камыш также подчеркнул, что победа пророссийского кандидата на выборах президента на Украине стала бы для польского государства наихудшим развитием событий.

    Глава Минобороны Польши добавил, что любое содействие сближению Украины с Россией нанесло бы большой вред безопасности Польши. По его словам, он надеется, что новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий пересмотрит свои взгляды в отношении Украины.

    Ранее Навроцкий пообещал не поддерживать вступление Украины в НАТО до разрешения исторических споров между странами.

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    2 июля 2025, 16:50 • Новости дня
    Депутат Рады заявила о конце союзнических отношений США и Украины

    Депутат Рады Безуглая: США сейчас – не наш союзник

    Tекст: Денис Тельманов

    Марьяна Безуглая публично поставила под сомнение союзнические отношения Киева и Вашингтона на фоне сокращения военной поддержки со стороны США.

    Информация о прекращении части поставок оружия Украине появилась накануне, передает РИА «Новости». Сообщалось, что США временно приостановили отправку ряда военных грузов, включая ракеты ПВО, высокоточные боеприпасы и другое вооружение, из-за опасений по поводу сокращения собственных запасов.

    Марьяна Безуглая, депутат Верховной рады Украины, заявила в своем Telegram-канале: «США сейчас – не наш союзник». Она подчеркнула изменившийся характер отношений между двумя странами после решения Вашингтона.

    Издание Politico и представитель Белого дома Анна Келли подтвердили, что поставки были ограничены ради национальных интересов США. В перечень вооружений, попавших под ограничения, вошли десятки перехватчиков Patriot, тысячи гаубичных боеприпасов калибра 155 миллиметров, более ста ракет Hellfire, свыше 250 высокоточных систем GMLRS, десятки ракет Stinger, ракеты AIM и гранатометы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское внешнеполитическое ведомство провело встречу с временным поверенным США на фоне приостановки ряда военных поставок, включая ракеты Patriot.

    США приостановили поставки Украине зенитных ракет и высокоточных боеприпасов. Армия США столкнулась с критическим истощением арсеналов. Дмитрий Песков отметил, что уменьшение объема западных поставок вооружений Украине ускоряет завершение спецоперации.

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    3 июля 2025, 08:29 • Новости дня
    Рогов: Киев замалчивает уничтожение объектов ВСУ в Житомире
    Рогов: Киев замалчивает уничтожение объектов ВСУ в Житомире
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские власти скрывают подробности о мощном взрыве в Житомире, где были уничтожены два производственных предприятия, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, официальные лица на Украине не раскрывают истинные причины инцидента, несмотря на значительный масштаб разрушений, передает РИА «Новости».

    Рогов сообщил, что по подтвержденной информации взрыв произошел на мебельной фабрике Buczynski, расположенной на восточной окраине Житомира.

    Он отметил: «Не думаю, что это могли так сильно сдетонировать боевые диваны для бандеровских блогеров ЦИПсО. У меня практически нет сомнений, что здание фабрики было переоборудовано ВСУ под военный объект, а вот что хранилось там, еще предстоит выяснить». По его словам, взрыв был такой силы, что уничтожено несколько рядом стоящих зданий.

    Напомним, 2 июля, в Житомире произошел взрыв, после чего огонь повредил проезжающие по трассе автомобили. Глава Глубочицкой общины Сергей Сокальский сообщил, что два производственных объекта были уничтожены взрывами в районе села Березина под Житомиром на северо-западе Украины.

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    3 июля 2025, 06:15 • Новости дня
    Лишенный гражданства глава УПЦ Онуфрий отказался покидать Украину
    Лишенный гражданства глава УПЦ Онуфрий отказался покидать Украину
    @ Анна Марченко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий решил не уезжать с Украины, несмотря на лишение гражданства государственными органами.

    Глава канонической Украинской православной церкви митрополит Онуфрий, несмотря на решение украинских властей о лишении его гражданства, не намерен покидать страну, передает РИА «Новости». Об этом изданию сообщил осведомленный источник.

    Служба безопасности Украины объявила о лишении митрополита гражданства накануне. По словам источника, «никуда он уезжать не собирается», а лишение гражданства не приводит к автоматической депортации и рассматривается как «мера давления».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине создали петицию с требованием лишить гражданства митрополита Онуфрия.

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    3 июля 2025, 00:57 • Новости дня
    Военный аналитик указала на три признака потери Трампом интереса к Украине
    Военный аналитик указала на три признака потери Трампом интереса к Украине
    @ Will Oliver/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Молчание Вашингтона после потери Киевом контроля над месторождением лития на западе ДНР демонстрирует почти полную потерю президентом США Дональдом Трампом интереса к Украине, считает военный аналитик центра Defense Priorities Дженнифер Кавано.

    «Эксперты отрасли считают рассматриваемое месторождение лития довольно небольшим, но, тем не менее, говорят, что это желанная добыча из-за концентрации и высокого качества его руды. Другими словами, это как раз тот актив, который администрация Трампа, стремилась заполучить, когда в начале года подписала свое широко разрекламированное соглашение о минералах с Украиной», – пишет она в статье для Responsible Statecraft.

    Как отмечает Кавано, это слабое соглашение с неопределенными условиями, подписано Трампом, который больше заинтересован в заключении сделок, чем в их соблюдении.

    «Пустые сделки и новые уговоры не восстановят интерес и поддержку США к Украине. Европа может частично восполнить пробел, образовавшийся в результате ухода США, но по большей части будущая безопасность Украины теперь будет в ее собственных руках», – полагает Кавано.

    По ее мнению, молчание Вашингтона говорит о трех важных признаках утраты Трампом интереса к Украине и ее ресурсам. Прежде всего, это потеря Киевом времени, так как продолжение боевых действий, дизертирство и отказ США поставлять оружие не улучшат положение Украины.

    «Продлевая боевые действия, Киев рискует послевоенным будущим Украины. Чем раньше закончится война, тем лучше будут условия сделки для Украины», – считает аналитик.

    Также отсутствие реакции США символизирует очень низкий рейтинг Украины и ее войны в настоящее время в списке приоритетов Трампа.

    «Он уже был разочарован тщетными попытками достичь мирного соглашения в трехлетнем конфликте, прежде чем две недели кризиса на Ближнем Востоке стерли Украину с радаров Белого дома», – пишет Кавано.

    В доказательство своей идеи она приводит саммиты G7 и НАТО, где Украина не была центральной темой, а где-то не была темой вовсе. И для всех участников, и для Трампа в частности.

    «Наконец, многочисленные недостатки Украины в сочетании с растущей незаинтересованностью США позволяют предположить, что сроки достижения мира сейчас в значительной степени зависят от России», – подчеркивает специалист.

    По ее мнению, даже новые санкции не заставят Россию пойти на попятную, поэтому США стоило бы участить прямой диалог с Москвой, привлечь к мирному процессу Европу и попробовать договориться.

    Напомним, ранее газета Politico сообщила, что США остановили передачу боеприпасов и вооружений Украине из-за сокращения собственных запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в беседе с телеканалом NBC подтвердила это решение, подчеркнув, что интересы Америки поставлены в приоритет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский госдепартамент, в лице главы пресс-службы Тэмми Брюс, прокомментировал приостановку поставок Украине ряда вооружений, подчеркнув, что общая военная поддержка Киева продолжится.


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    2 июля 2025, 15:42 • Новости дня
    Песков рассказал о ходе согласовании сроков третьего раунда переговоров с Украиной

    Песков: Сроки третьего раунда переговоров с Украиной пока не определены

    Tекст: Дарья Григоренко

    Даты третьего раунда переговоров между Москвой и Киевом пока не определены, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Пока нет. Ожидаем, что скоро будут согласованы даты. Это взаимный процесс», – сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о сроках проведения третьей встречи, передает ТАСС.

    Песков отметил, что вопрос о дате третьего раунда переговоров между Россией и Украиной может проясниться в ближайшее время.

    Также Песков заявил, что скорость ведения переговоров по украинскому конфликту зависит от поведения Киева и эффективности посредничества Вашингтона.

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    Азербайджан стал для россиян опасным

    Баку продолжает обострять отношения с Москвой. В ответ на задержание членов этнической ОПГ в Екатеринбурге Азербайджан демонстративно преследует российских граждан, а также пытается обвинить Россию в притеснении выходцев из республики. Чем вызвана столь резкая реакция Баку, и удастся ли странам сохранить добрососедские отношения? Подробности

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    Исполнители песни о Бандере в Тольятти бросили вызов обществу

    Подростки из Тольятти стали фигурантами дела о реабилитации нацизма. Поводом для проверки силовиков послужило видео, на котором, предположительно, выпускники пели песни о Степане Бандере, гимн Украины и кричали: «Мы за Украину!» По мнению экспертов, инцидент показал, что противник активизировал работу с несовершеннолетними. Какие риски несет такая пропаганда и как можно ей противодействовать? Подробности

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    Киевский режим обезглавливает украинское православие

    Киевский режим нанес новый удар по православию – глава единственной в стране канонической церкви, митрополит Онуфрий лишен украинского гражданства. История всей украинской церкви за последние сорок лет представляет собой череду унижений со стороны официального Киева. Почему, однако, столь радикальное решение в Киеве приняли только сейчас? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Зеленский меняет стратегию

      Россия и Украина ведут подготовку к третьему раунду переговоров. Чего от него ждать и как будет развиваться конфликт в дальнейшем, учитывая, что ни одно из требований Москвы Киев по-прежнему не готов принять?

    • Ссора с Азербайджаном. Откуда столько эмоций?

      Посол Азербайджана Рахман Мустафаев, вызванный в МИД РФ в связи с последними событиями, пробыл там около часа. Почему в Баку перешли в режим русофобии и берут заложников из числа российских журналистов?

    • Бунт студентов в Сербии. Вучич устоит?

      Сербы отметили свой главный национальный праздник Видовдан драками с полицией и перекрытием дорог, требуя отставки президента страны Александра Вучича. В чью пользу этот праздник непослушания?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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