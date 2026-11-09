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При атаках украинских БПЛА в Запорожской области погибли три человека
В результате атак украинских беспилотников на Каменско-Днепровский муниципальный округ Запорожской области погибли три человека, еще один пострадал, сообщили в администрации округа.
Как уточнила администрация Каменско-Днепровского муниципального округа в канале в Max, три мирных жителя погибли, еще один человек получил ранения в результате атак украинских беспилотников.
Уточняется, что погибли мужчины 1967, 1995 и 1965 годов рождения.
Власти призвали жителей не пренебрегать мерами безопасности, укрываться при звуках выстрелов или обнаружении БПЛА и не приближаться к обломкам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Каменско-Днепровском муниципальном округе Запорожской области в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ погиб один мирный житель.
В прошлом месяце при атаках беспилотников и артиллерии ВСУ в округе пострадали три человека.
В конце сентября губернатор Евгений Балицкий сообщил о гибели женщины и ранении двоих мужчин при атаках дронов в Запорожской области.