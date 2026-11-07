Мирный житель погиб при артиллерийском обстреле Запорожской области

При артобстреле ВСУ Запорожской области погиб человек и сгорели два дома

Tекст: Вера Басилая

Очередные удары украинских войск по гражданской инфраструктуре зафиксированы в Каменско-Днепровском округе региона. В результате атак повреждены два частных домовладения и две автомашины, сообщает администрация округа.

Один жилой дом и два автомобиля были полностью уничтожены в результате возгораний. Еще один дом и находившаяся рядом машина получили повреждения. При артиллерийском обстреле погиб мирный житель, передают «Вести».

Местные власти призвали граждан быть предельно внимательными, не пренебрегать мерами безопасности и незамедлительно направляться в ближайшее укрытие при звуках выстрелов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Каменско-Днепровском округе Запорожской области мирный житель получил ранения в результате удара украинских военных по гражданскому транспорту.

Беспилотник ВСУ нанес удар по возвращавшейся с вызова бригаде скорой помощи в Куйбышевском муниципальном округе региона.