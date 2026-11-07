Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Мирный житель погиб при артиллерийском обстреле Запорожской области
При артобстреле ВСУ Запорожской области погиб человек и сгорели два дома
В Каменско-Днепровском муниципальном округе Запорожской области в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины погиб один мирный житель, а также получили повреждения жилые дома и автомобили.
Очередные удары украинских войск по гражданской инфраструктуре зафиксированы в Каменско-Днепровском округе региона. В результате атак повреждены два частных домовладения и две автомашины, сообщает администрация округа.
Один жилой дом и два автомобиля были полностью уничтожены в результате возгораний. Еще один дом и находившаяся рядом машина получили повреждения. При артиллерийском обстреле погиб мирный житель, передают «Вести».
Местные власти призвали граждан быть предельно внимательными, не пренебрегать мерами безопасности и незамедлительно направляться в ближайшее укрытие при звуках выстрелов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Каменско-Днепровском округе Запорожской области мирный житель получил ранения в результате удара украинских военных по гражданскому транспорту.
Беспилотник ВСУ нанес удар по возвращавшейся с вызова бригаде скорой помощи в Куйбышевском муниципальном округе региона.