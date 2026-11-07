Запасы газа в хранилищах Германии упали ниже 60%

Запасы газа в подземных хранилищах Германии опустились ниже 60%

Tекст: Мария Иванова

На конец газовых суток 5 ноября уровень заполненности ПХГ Германии опустился до 59,97%, передает РИА «Новости» данные GIE.

Еще в двух странах Евросоюза уровень запасов также находится ниже 60%: в Латвии показатель составляет 51,09%, а в Словакии – 52,48%.

Ранее Газпром сообщал, что уровень заполненности ПХГ Европы на начало сезона отбора 28 октября стал исторически минимальным и составил 74,9%. Германия впервые начала сезон отбора с запасом газа 61,6%, что стало новым историческим антирекордом.

Газпром неоднократно обращал внимание, что высокие темпы отбора газа из европейских ПХГ ускоряют истощение запасов и создают риски для надежного газоснабжения потребителей зимой. Антирекорды по отбору газа из европейских ПХГ были зафиксированы 28–29 октября, 1–2, 4 и 5 ноября, а за семь дней с начала сезона отбора израсходовано уже 2,5% от объема, который страны ЕС закачали к наступлению холодов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу европейские страны отобрали из подземных хранилищ более 2 млрд кубометров газа с начала отопительного сезона.

Во вторник государства Европы установили рекорды по отбору газа из резервуаров.

В прошлом месяце расчеты показали достаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах примерно на 60–70 дней потребления зимой.