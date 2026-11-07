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    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

    2 комментария
    7 ноября 2026, 15:41 • Новости дня

    Запасы газа в хранилищах Германии упали ниже 60%

    Запасы газа в подземных хранилищах Германии опустились ниже 60%

    Tекст: Мария Иванова

    Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Германии опустились ниже 60%, свидетельствуют данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE).

    На конец газовых суток 5 ноября уровень заполненности ПХГ Германии опустился до 59,97%, передает РИА «Новости» данные GIE.

    Еще в двух странах Евросоюза уровень запасов также находится ниже 60%: в Латвии показатель составляет 51,09%, а в Словакии – 52,48%.

    Ранее Газпром сообщал, что уровень заполненности ПХГ Европы на начало сезона отбора 28 октября стал исторически минимальным и составил 74,9%. Германия впервые начала сезон отбора с запасом газа 61,6%, что стало новым историческим антирекордом.

    Газпром неоднократно обращал внимание, что высокие темпы отбора газа из европейских ПХГ ускоряют истощение запасов и создают риски для надежного газоснабжения потребителей зимой. Антирекорды по отбору газа из европейских ПХГ были зафиксированы 28–29 октября, 1–2, 4 и 5 ноября, а за семь дней с начала сезона отбора израсходовано уже 2,5% от объема, который страны ЕС закачали к наступлению холодов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу европейские страны отобрали из подземных хранилищ более 2 млрд кубометров газа с начала отопительного сезона.

    Во вторник государства Европы установили рекорды по отбору газа из резервуаров.

    В прошлом месяце расчеты показали достаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах примерно на 60–70 дней потребления зимой.

    6 ноября 2026, 17:47 • Новости дня
    Вандалы осквернили памятник советским воинам в Германии

    Вандалы осквернили памятник советским воинам в немецком Ангермюнде

    Вандалы осквернили памятник советским воинам в Германии
    @ rt_russian

    Tекст: Валерия Городецкая

    Неизвестные осквернили памятник советским воинам в немецком городе Ангермюнде, сбив с монумента звезду, пишут местные СМИ.

    Звезда на верхней части монумента была сбита и разбилась, передает RT со ссылкой на немецкие СМИ. Местные власти выступили с осуждением действий вандалов, ведутся поиски виновников.

    Памятник находится в парке Мира, где расположены захоронения советских солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Россия осудила политику Варшавы по насаждению русофобии из-за актов вандализма в отношении советских памятников.

    В сентябре глава комитета «Победа» Алексей Петрович призвал власти Молдавии заявить протест Польше из-за сноса обелиска на могилах красноармейцев.

    В августе заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о неминуемом ответе Москвы на снос советских памятников и другие антироссийские шаги Запада.

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    7 ноября 2026, 03:31 • Новости дня
    Германия отказалась передавать Украине новые системы Patriot

    Писториус: Германия не сможет поставлять Украине новые комплексы Patriot

    Tекст: Антон Антонов

    Берлин не располагает возможностью осуществлять новые поставки систем противоракетной обороны Patriot Киеву из-за риска ослабления собственной безопасности, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    «Снабжение – и в первую очередь снабжение системами Patriot для противоракетной обороны – идет сложно», – заявил Писториус в интервью медиагруппе Funke.

    Министр напомнил, что Германия уже передала Украине несколько комплексов и значительное количество управляемых ракет к ним, передает РИА «Новости».

    «Больше сейчас не поставляется», – подчеркнул он.

    Писториус пояснил, что дальнейшие поставки вооружений подобного класса могут привести к появлению уязвимостей в национальной обороне самой Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил о нехватке у западных стран достаточного количества ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot.

    В сентябре Писториус объявил о решении передать Украине ракеты-перехватчики PAC-2 из запасов бундесвера.

    В том же месяце Германия отказала Швейцарии в передаче комплектующих для ЗРК Patriot из-за необходимости восполнить собственные запасы.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    6 ноября 2026, 17:54 • Новости дня
    Мерц назвал Трампу условие для мирного договора по Украине

    Handelsblatt: Мерц заявил Трампу о необходимости согласия НАТО на мир на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что мирное соглашение по Украине должно получить одобрение всех стран НАТО.

    Как сообщил официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, Мерц и Трамп обсудили по телефону конфликт на Украине, пишет газета Handelsblatt.

    «Обе стороны согласились с тем, что война против Украины должна быть прекращена как можно скорее. Кроме того, любое мирное соглашение должно быть достигнуто при согласии всех партнеров по НАТО», – сказал Корнелиус.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Трамп заявил о подготовке масштабного мирного соглашения за рамками украинского конфликта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии у Кремля подробностей этого документа.

    В среду Песков отметил отсутствие планов телефонного разговора между лидерами России и США Владимиром Путиным и Трампом.

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    7 ноября 2026, 03:59 • Новости дня
    Писториус заявил о способности Германии обойтись без всеобщего призыва в армию

    Tекст: Антон Антонов

    Бундесвер и дальше сможет комплектоваться добровольцами без возвращения всеобщей воинской обязанности, заявил министр обороны Германии Борис Писториус, не исключив при этом выборочный призыв при ухудшении ситуации с кадрами.

    По словам Писториуса, минобороны делает ставку на добровольцев и меры нового закона о модернизации военной службы, уже давшие результат: численность бундесвера сейчас составляет около 190 тыс. военнослужащих, что стало самым высоким показателем за последние тринадцать лет, передает ТАСС со ссылкой на Funke.

    «Если этот курс продолжится, у нас не будет проблем с пополнением личного состава. Тогда отпадет и необходимость в дискуссиях о воинской повинности, в какой бы форме она ни предлагалась», – сказал министр, добавив, что в противном случае «придется задуматься о том, как мог бы выглядеть выборочный призыв по необходимости».

    Комментируя молодежные протесты, направленные, в том числе против обязательной службы, Писториус заявил, что понимает тревогу молодых людей, ранее не сталкивавшихся с такими вопросами.

    «Но когда на демонстрациях говорят: “Мы не хотим на фронт и гибнуть на войне”, – я могу сказать только одно: мы хотим ровно того же самого. Именно поэтому нам нужны сильные вооруженные силы, способные обеспечить сдерживание, чтобы мы вообще не оказались в ситуации, когда придется где-то воевать», – подчеркнул глава оборонного ведомства.

    Министр признал, что бундесвер остается преимущественно мужской структурой, но минобороны стремится увеличить долю женщин в армии. Он сообщил о росте числа заявлений от женщин на службу, однако нынешние показатели назвал неудовлетворительными. Для исправления ситуации скорректированы методы информационной работы и создан специальный отдел в кадровом управлении для целенаправленного привлечения женщин.

    Сейчас в вооруженных силах Германии служат около 25,5 тыс. женщин, что составляет примерно 14% военного персонала, тогда как в гражданском секторе бундесвера доля женщин достигает около 40%.

    Писториус также сообщил о росте числа правонарушений против половой неприкосновенности в бундесвере: в прошлом году зарегистрировали около 460 предполагаемых таких случаев. На следующей неделе минобороны планирует обнародовать результаты исследования уровня латентной преступности в этой сфере. Для поддержки пострадавших военнослужащих вне структуры военного командования уже создан независимый специализированный центр, переведенный на круглосуточный режим работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Германии почти 15 тыс. человек подали ходатайства об отказе от службы в строевых частях при четырехкратном росте по сравнению с прошлым годом.

    Летом власти Германии разработали модель альтернативной гражданской службы на случай возобновления обязательного призыва из-за роста числа отказников.

    Писториус сообщил о росте численности бундесвера до максимального за двенадцать лет уровня.

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    6 ноября 2026, 20:22 • Новости дня
    Суд обязал Volkswagen выплатить 300 тыс. евро уволенному топ-менеджеру

    DPA: Суд обязал Volkswagen выплатить около 300 тыс. евро уволенному сотруднику

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд по трудовым спорам Брауншвейга обязал германский автоконцерн Volkswagen выплатить около 300 тыс. евро компенсации бывшему топ-менеджеру, которого уволили из-за подозрений в передаче третьим лицам закрытой документации.

    Как сообщает агентство DPA, автопроизводитель должен компенсировать уволенному сотруднику оклад примерно за один год, передает ТАСС. Суд постановил, что у концерна не было законных оснований для расторжения контракта в экстренном порядке без предварительного уведомления, в то время как обычное, плановое увольнение признано юридически действительным.

    Ранее аналогичный вердикт был вынесен по делу второго топ-менеджера: в сентябре суд обязал VW выплатить ему около 200 тыс. евро. В обоих случаях речь идет о возмещении разницы в доходах, возникшей из-за неправомерного изменения статьи увольнения.

    В Volkswagen заявляют, что бывшие сотрудники пересылали представителям СМИ и государственным ведомствам отчеты департамента внутреннего аудита по коммерческим моделям Crafter и Grand California. В VW расценили эти действия как грубое нарушение трудовых обязанностей и пытались взыскать с ответчиков 380 тыс. евро на покрытие расходов на адвокатов, однако иск отклонили.

    Представители концерна заявили о намерении обжаловать вердикт. В свою очередь истцы настаивают на своей правоте и апеллируют к национальному Закону о защите осведомителей. Они настаивают, что столкнулись с давлением внутри компании после того, как попытались заявить о выявленных нарушениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Федеральное управление финансового надзора Германии оштрафовало Volkswagen на 1,2 млн евро за несвоевременное раскрытие информации.

    В июле руководство автоконцерна решило сократить до 120 тыс. рабочих мест на фоне кризиса в промышленности.

    В июне прошлого года сообщалось о согласии 20 тыс. сотрудников компании на увольнение.

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    7 ноября 2026, 00:54 • Новости дня
    Чайка заявил об осуждении рядом политических сил Германии закрытия Русского дома

    Tекст: Антон Антонов

    Ряд политических сил в Германии считают закрытие Русского дома в Берлине ошибочным и в случае прихода к власти намерены добиваться возобновления его работы, заявил глава Россотрудничества Игорь Чайка.

    «Мы видим, что ряд политических сил в Германии заявляют об ошибочности данного решения и готовы это решение в случае своего прихода к власти менять», – отметил Чайка.

    Руководитель Россотрудничества подчеркнул, что вопрос возобновления работы Русского дома является сложным и относится к плоскости двусторонних отношений России и Германии, передает ТАСС.

    Чайка выразил надежду, что в итоге «здравый смысл возобладает» и возвращение к полноценной работе Русского дома состоится, отметив, что решение о его закрытии было неоднозначно воспринято в немецком обществе и вызвало значительное недовольство граждан ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Чайка заявил о сохранении культурно-гуманитарных связей с Германией после закрытия Русского дома в Берлине.

    В прошлом месяце советник президента России Елена Ямпольская выразила уверенность в будущем возобновлении работы Русского дома в Берлине.

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    6 ноября 2026, 19:12 • Новости дня
    При падении самолета на автобан в Германии погибли два человека

    DPA: Два человека погибли при крушении самолета на автомагистрали в Германии

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате крушения легкомоторного самолета на автомагистрали А2 к северо-востоку от немецкого Магдебурга погибли два человека, сообщили в местной полиции.

    Инцидент произошел на участке трассы между Бургом и зоной отдыха Крээнберге. Воздушное судно упало на проезжую часть и загорелось. По предварительным данным, автомобили на шоссе не пострадали, передает ТАСС со ссылкой на DPA.

    Прибывшие спасатели извлекли из обломков тела двух человек. Самолет почти полностью уничтожен огнем, его фрагменты заблокировали дорогу. Движение по автобану в направлении Ганновера перекрыли.

    По данным портала Flightradar, потерпел крушение ультралегкий двухместный самолет Aerostyle Breezer. Он был зарегистрирован в аэроклубе в Кроппе и вылетел с аэродрома в Шлезвиге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу легкомоторный самолет упал на автомагистраль А2 в районе Магдебурга.

    В прошлом месяце два человека погибли при крушении легкомоторного самолета вблизи немецкого города Гундельсхайм.

    Летом пилот погиб при падении легкомоторного самолета на крышу жилого дома в немецкой общине Гандеркезе.

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    6 ноября 2026, 18:10 • Новости дня
    Легкомоторный самолет упал на автобан в Германии

    Bild: Легкомоторный самолет потерпел крушение на автомагистрали А2 в Германии

    Tекст: Валерия Городецкая

    В районе Магдебурга на автомагистрали А2 потерпел крушение легкомоторный самолет, сообщает газета Bild.

    Инцидент произошел в пятницу днем. Представитель местной полиции заявил, что количество пострадавших пока неясно, пишет ТАСС со ссылкой на Bild.

    По предварительным данным, автомобили на автобане не пострадали. Полиция и спасатели выясняют причины падения самолета на проезжую часть.

    Пожарные тушат обломки воздушного судна примерно в километре от парковки Крээнберге. Самолет полностью разрушен. Движение на магистрали перекрыто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце два человека погибли при крушении легкомоторного самолета вблизи города Гундельсхайм на юго-западе Германии.

    В сентябре военный самолет разбился в районе американской авиабазы Шпангдалем на западе Германии.

    В мае легкомоторное воздушное судно взорвалось в небе над Лимбургерхофом.

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    6 ноября 2026, 21:54 • Новости дня
    Суд над лидерами экстремистской группировки «рейхсбюргеров» начался в ФРГ

    DPA: Суд над лидерами экстремистской группировки «рейхсбюргеров» начался в ФРГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Высшем земельном суде Дюссельдорфа начался процесс над четырьмя предполагаемыми лидерами правоэкстремистской группировки «Королевство Германия», основатель которой провозгласил себя «верховным сувереном».

    Перед судом предстал основатель группировки, 61-летний Петер Фитцек, который в 2012 году провозгласил себя «верховным сувереном» и «божественным существом», передает ТАСС со ссылкой на DPA. На заседании он выразил протест против использования судом его гражданских паспортных данных, потребовав обращаться к нему как к «Петеру I, главе государства». Фигурантам вменяются сотни правонарушений, включая создание нелегальных квазигосударственных институтов, массовую подделку документов и уклонение от уплаты налогов. Общий ущерб оценивается в 10 млн евро.

    «Деятельность группировки была напрямую направлена на упразднение действующего правопорядка ФРГ», – заявил старший прокурор Инго Кайзер. По данным обвинения, группировка функционировала как «альтернативное государство»: организаторы открыли собственный паспортный стол и ввели в оборот суррогатную валюту.

    Доход организации приносили платные семинары по «выходу из государственной системы ФРГ» и распространение контента, основанного на теориях заговора. Зарплату сотрудникам руководство оформляло как «благотворительные пожертвования», игнорируя налоги и социальные отчисления. «Королевство Германия» также принимало крупные дары от единомышленников, включая денежные средства, земельные участки и около 7 кг золота, не уплачивая налог на дарение.

    По материалам дела, «гражданами или подданными» вымышленного королевства числились около 6,3 тыс. человек, которым выдавались удостоверения личности, визуально схожие с официальными паспортами ФРГ. Слушания продлятся вплоть до сентября 2027 года.

    Ранее число легально владеющих оружием экстремистов выросло в Германии.

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    7 ноября 2026, 12:43 • Новости дня
    Берлинские левые потребовали от депутата сдать мандат из-за позиции по Израилю

    Spiegel: Депутата в Берлине призвали сдать мандат из-за позиции по Израилю

    Tекст: Мария Иванова

    Руководство берлинского отделения партии «Левые» потребовало от депутата Ванессы Эмде отказаться от полномочий из-за ее антиизраильской позиции, поставившей под угрозу формирование правящей коалиции.

    Скандал вокруг Эмде, получившей прямой мандат в округе Нойкельн, парализовал финал переговоров о создании столичного правительства между «Левыми», «Зелеными» и Социал-демократической партией Германии, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Spiegel.

    Депутат отказалась подписывать обязательную часть будущего коалиционного соглашения с декларацией о защите еврейского населения Берлина и признании права Израиля на существование. Политик также поучаствовала в акции протеста против руководства партии и солидаризировалась с радикальными пропалестинскими активистами.

    «Мы больше ей не доверяем. Мандат – это не личная фирма», – заявили в берлинском правлении партии.

    Руководство дало Эмде одну неделю на удаление антиизраильских публикаций в социальных сетях и принесение извинений. В противном случае политика ожидает принудительное исключение из фракции в Палате депутатов Берлина.

    По итогам прошедших выборов партия «Левые» заняла первое место с 25,7% голосов и претендует на пост бургомистра в рамках коалиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Левая партия, «Зеленые» и Социал-демократическая партия Германии завершили предварительные консультации по формированию правительственной коалиции в палате депутатов Берлина.

    Социал-демократическая партия Германии и партия «Зеленые» временно отказались от переговоров с Левой партией о формировании правительства Берлина.

    В сентябре канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил социал-демократам «адом» в случае формирования правящей коалиции с Левой партией.

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    7 ноября 2026, 14:28 • Новости дня
    Рейтинг партии АдГ в Тюрингии вдвое превысил показатели ХДС

    Рейтинг «Альтернативы для Германии» в Тюрингии достиг 40%

    Tекст: Мария Иванова

    Поддержка партии «Альтернатива для Германии» в федеральной земле Тюрингия достигла 40%, в то время как рейтинг правящего Христианско-демократического союза упал до 18%.

    Если бы выборы в земельный парламент Тюрингии состоялись в ближайшее время, за Христианско-демократический союз проголосовали бы всего 18% избирателей, передает ТАСС со ссылкой на результаты опроса социологического института INSA по заказу медиагруппы Funke.

    С большим отрывом лидирует «Альтернатива для Германии», набирая 40% голосов. На региональных выборах 2024 года партия получила 32,8%. В сумме правящая коалиция Тюрингии набирает лишь 28% голосов и полностью теряет парламентское большинство. Социал-демократическая партия Германии получает 8%, а политическая группа «Справедливая Тюрингия» – 2%.

    Левая партия набирает 17%, тогда как «Зеленые» с 4% не прошли бы в земельный парламент. Опрос проводился с 20 по 27 октября среди 1 тыс. респондентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце партия «Альтернатива для Германии» в рейтинге политических сил страны опередила блок ХДС/ХСС на 11 процентных пунктов.

    Представитель молодежного союза ХДС/ХСС Ян Пфаденхауэр призвал канцлера Германии Фридриха Мерца уйти в отставку из-за провальной политики.

    Рейтинг популярности правящего блока ХДС/ХСС опустился до исторического минимума в 18%.

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    7 ноября 2026, 14:37 • Новости дня
    Поставки трубопроводного газа в Турцию выросли в четыре раза

    В начале ноября поставки российского газа в Турцию выросли почти в четыре раза

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне рекордного отбора сырья из подземных хранилищ в Европе объемы поставок российского трубопроводного газа турецким потребителям в начале ноября увеличились почти в четыре раза.

    За первые пять дней ноября объем газа, поставленного потребителям в Турции, почти в четыре раза превысил значения за аналогичные периоды октября и сентября, сообщает «Газпром».

    Совокупные поставки компании в республику за октябрь выросли по отношению к сентябрю на 78%. При этом увеличение показателей происходит на фоне недавних заявлений Турции о сокращении закупок российского газа.

    Одновременно в Европе из-за похолодания продолжается серия антирекордных отборов сырья из подземных хранилищ. 5 ноября был зафиксирован новый исторический максимум для этой даты, причем поднятый объем оказался на 34% выше предыдущего суточного рекорда, уточнили в корпорации со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу объем отобранного европейскими странами газа из подземных хранилищ с начала отопительного сезона превысил 2 млрд кубометров.

    В четверг темпы расхода европейских запасов в два раза обогнали средние показатели за последние пять лет.

    Во вторник страны Европы установили рекорды по отбору сырья в начале отопительного сезона.

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    7 ноября 2026, 13:20 • Новости дня
    Минобороны Германии назвало сроки выбора замены проекту истребителя FCAS

    Минобороны ФРГ в 2027 году определится с заменой проекту истребителя FCAS

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны Германии в начале 2027 года примет решение об участии в альтернативном проекте истребителя шестого поколения после закрытия совместной с Францией программы FCAS, заявил глава ведомства Борис Писториус.

    «Моя цель – принять стратегическое решение в первом квартале следующего года», – сообщил Писториус, передает РИА «Новости» со ссылкой на издания медиагруппы Funke.

    По его словам, Берлин выбирает между присоединением к британско-итальянской программе GCAP и разработкой собственного проекта концерном Airbus с участием европейских партнеров. Во втором случае новый истребитель поступит на вооружение бундесвера к началу 2040-х годов.

    Ранее премьер-министр Британии Энди Бернем на переговорах с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем заявил об открытости Лондона к участию Берлина в проекте GCAP. При этом газета The Telegraph сообщала, что присоединение ФРГ может затормозить сроки принятия самолета на вооружение, намеченного на 2035 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Минобороны Борис Писториус разошлись во мнениях о выборе международных партнеров для разработки нового истребителя.

    Европейский авиастроительный концерн Airbus запланировал переговоры с британской компанией BAE Systems о присоединении к программе GCAP.

    Весной Франция и Германия договорились дать министерствам обороны дополнительное время на согласование условий проекта FCAS.

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    7 ноября 2026, 16:21 • Новости дня
    В АдГ предложили партии канцлера Германии участвовать в выборах на Украине

    АдГ: ХДС следует участвовать в выборах на Украине из-за невнимания к немцам

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель руководителя парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер раскритиковал Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера ФРГ Фридриха Мерца и предложил партии баллотироваться на выборах на Украине.

    «ХДС следует баллотироваться на выборах на Украине», – написал Фронмайер на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

    Политик обвинил ХДС в недостаточном внимании к финансовым трудностям граждан Германии, в частности к высоким расходам на отопление, передает RT.

    По его словам, многие немцы опасаются включать отопление из-за стоимости коммунальных услуг.

    «Что насчет страданий немцев?» – задался вопросом Фронмайер.

    Ранее лидер АдГ Тино Хрупалла заявлял, что визиты Владимира Зеленского в Берлин дорого обходятся немецким налогоплательщикам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу поддержка партии «Альтернатива для Германии» в Тюрингии достигла 40%.

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    7 ноября 2026, 16:20 • Новости дня
    Спецслужбы ФРГ начали расследование кибератак на холодильники супермаркетов

    Handelsblatt: Спецслужбы ФРГ занялись кибератаками на холодильники в магазинах

    Tекст: Мария Иванова

    Спецслужбы ФРГ начали расследование кибератак на холодильные установки в немецких супермаркетах, которые привели к массовой порче продуктов питания.

    Спецслужбы относятся к произошедшим инцидентам «со всей серьезностью», пишет Handelsblatt со ссылкой на представителя Федерального ведомства по охране конституции ФРГ (BfV). В ведомстве уточнили, что хакеры использовали уязвимости в программном обеспечении систем автоматического управления холодильным оборудованием, из-за чего температура в морозильниках поднималась до плюс 50 градусов.

    При этом в BfV подчеркнули, что пока нет данных для однозначной привязки этих атак к конкретному субъекту или государству.

    Расследованием инцидента занялся немецкий Совместный центр по борьбе с гибридными угрозами (GAZ Hybrid), координирующий работу BfV, Службы внешней разведки ФРГ (BND) и Военной контрразведки ФРГ (MAD), передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал абсурдными заявления о причастности пророссийских хакеров к кибератакам на холодильные системы в Европе. Представитель Еврокомиссии Тома Ренье посоветовал европейским журналистам проявлять осторожность в попытках возложить на Россию ответственность за атаки.

    Во вторник масштабная кибератака на холодильные системы супермаркетов в трех федеральных землях Германии привела к порче тонн продуктов питания.

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