Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Рабочие нашли минометную мину времен войны на стройплощадке в Москве
На северо-западе Москвы обнаружили мину времен Великой Отечественной войны
В Москве на строительной площадке в Новохорошевском проезде рабочие обнаружили 82-миллиметровую минометную мину времен Великой Отечественной войны.
На северо-западе Москвы обнаружили минометную мину времен Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости».
«На территории стройки по адресу: Новохорошевский проезд, 16 обнаружена мина 82-го калибра времен Великой Отечественной войны», – рассказал представитель экстренных служб столицы.
Он добавил, что опасное место оцеплено, на строительную площадку вызваны саперы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году найденный на юго-востоке Москвы снаряд времен Великой Отечественной войны вывезли на утилизацию. Боеприпас обнаружили на территории Московского высшего общевойскового командного училища.