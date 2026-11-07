Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Расчет САУ «Мальва» уничтожил опорный пункт и пункты управления БПЛА ВСУ
Минобороны: САУ «Мальва» группировки «Север» разнесла опорный пункт ВСУ
Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки «Мальва» группировки войск «Север» ликвидировали живую силу противника и пункты управления беспилотниками.
Российские артиллеристы нанесли успешный удар по позициям украинских войск. Расчет самоходного артиллерийского орудия «Мальва» из состава группировки «Север» разнес опорный пункт противника, сообщает Минобороны.
Кроме того, военнослужащие уничтожили пункты управления украинскими беспилотными летательными аппаратами. В результате огневого поражения ликвидирована живая сила подразделений ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу канал «Северный Ветер» сообщил о приказе украинского командования создать видимость успехов ВСУ к началу переговоров в Абу-Даби.
В среду военнослужащие группировки войск «Север» сбили в Харьковской области более 70 украинских беспилотников.
В понедельник расчет БПЛА группировки уничтожил 20 дронов-ждунов в Сумской области.