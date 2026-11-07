Российские разведчики без выстрелов взяли в плен военных ВСУ под Харьковом

Разведгруппа войск «Север» взяла в плен бойцов ВСУ без единого выстрела

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бойцы группировки войск «Север» заметили противника в зарослях по шевронам на форме и решили действовать нестандартно, пишет РИА «Новости».

«Решили: пойдем поздороваемся. Пришли, поздоровались и в результате взяли их в плен и привели. Не всегда нужно применять оружие, можно решить все без него, главное – дать себе время подумать», – рассказал разведчик с позывным Женьшень.

Он добавил, что на передовой многие задачи решаются благодаря скрытности. Боец привел пример, когда разведчикам удалось затаиться в семи метрах от отступающей группы ВСУ, отследить ее маршрут до пункта временной дислокации и передать координаты артиллерии для последующей зачистки укрепрайона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник командир штурмового отряда группировки войск «Север» с позывным Фил сообщил о массовой лжи пленных украинских военнослужащих в Харьковской области про принудительную мобилизацию.

Ранее командование Государственной пограничной службы Украины начало перебрасывать офицерский состав на передовую для предотвращения сдачи солдат в плен.

Также украинские военнослужащие сдались в плен в Аннополье после ударов российских реактивных пехотных огнеметов «Шмель».