«Сбер» объявил, что его нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.5 комментариев
ВКС ударили по позициям ВСУ в Харьковской и Запорожской областях
Экипажи Воздушно-космических сил России нанесли серию точных ударов по местам сосредоточения живой силы и военной техники украинской армии в Харьковской и Запорожской областях, сообщило Минобороны.
В Харьковской области ВКС России уничтожили пункты временной дислокации 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ. Для атаки в районе села Приколотное были применены четыре высокоточных планирующих боеприпаса УМПБ, указало ведомство в Max.
В Запорожской области в районе населенного пункта Орехов экипажи ВКС применили две авиабомбы ФАБ-3000 с универсальными модулями планирования и коррекции. В результате были ликвидированы позиции 65-й отдельной механизированной бригады противника.
Кроме того, в районе поселка Кушугум в Запорожской области авиационным ракетным ударом был разрушен опорный пункт 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады украинских войск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российские военные ударили по судну с грузами для ВСУ в Николаеве.
В четверг ВКС нанесли удар бомбами ФАБ по пунктам дислокации украинских войск в Купино и Гогино.
В среду ВКС ударили бомбами ФАБ-500 и ФАБ-3000 по пунктам дислокации противника.