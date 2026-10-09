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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    «Сбер» объявил, что его нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    5 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заполучил плацдарм для третьей мировой

    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Переживет ли Украина экономический кризис

    Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.

    5 комментариев
    9 октября 2026, 10:11 • Новости дня

    ВКС ударили по позициям ВСУ в Харьковской и Запорожской областях

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Экипажи Воздушно-космических сил России нанесли серию точных ударов по местам сосредоточения живой силы и военной техники украинской армии в Харьковской и Запорожской областях, сообщило Минобороны.

    В Харьковской области ВКС России уничтожили пункты временной дислокации 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ. Для атаки в районе села Приколотное были применены четыре высокоточных планирующих боеприпаса УМПБ, указало ведомство в Max.

    В Запорожской области в районе населенного пункта Орехов экипажи ВКС применили две авиабомбы ФАБ-3000 с универсальными модулями планирования и коррекции. В результате были ликвидированы позиции 65-й отдельной механизированной бригады противника.

    Кроме того, в районе поселка Кушугум в Запорожской области авиационным ракетным ударом был разрушен опорный пункт 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российские военные ударили по судну с грузами для ВСУ в Николаеве.

    В четверг ВКС нанесли удар бомбами ФАБ по пунктам дислокации украинских войск в Купино и Гогино.

    В среду ВКС ударили бомбами ФАБ-500 и ФАБ-3000 по пунктам дислокации противника.

    8 октября 2026, 17:58 • Новости дня
    Евкуров сообщил о новой тактике наступления ВС России в зоне спецоперации

    Евкуров: Российские войска разработали новую тактику наступления в зоне СВО

    Евкуров сообщил о новой тактике наступления ВС России в зоне спецоперации
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров заявил, что российские войска разработали новую тактику наступления в зоне спецоперации, предполагающую одновременный штурм и закрепление на рубежах.

    С началом контрбатарейной борьбы российские военные разработали новую тактику наступления, при которой одни подразделения штурмуют позиции противника, а другие закрепляются на занятых рубежах, рассказал он, передает ТАСС.

    «В ходе боевых действий мы столкнулись с артиллерией противника, началась контрбатарейная борьба, здесь нашим подразделениям уже пришлось учиться чему-то новому. Вторая тема – это непосредственно продвижение войск, потому что мы создали новую тактику: пока одни части двигаются, другие закрепляются. Появились подразделения, которые должны были закрепляться на достигнутых рубежах, чтобы остальные войска, которые двигаются дальше, могли это делать, не оглядываясь назад. Это тоже была новая форма боевых действий», – сообщил Евкуров в интервью журналу «Политика».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг газета The Telegraph заявила об уязвимости систем ПВО Украины перед российской армией.

    В прошлом месяце российские войска нарастили темпы наступления в зоне спецоперации на Украине.

    Летом президент Владимир Путин связал удары противника по российской инфраструктуре с поражениями на передовой.

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    8 октября 2026, 18:41 • Новости дня
    Остановлена работа метро в Киеве

    Власти Киева приостановили работу метро из-за падения напряжения в электросети

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевская городская администрация сообщила о временной приостановке движения поездов и работы эскалаторов в столичном метрополитене из-за падения напряжения в сети.

    Работа метрополитена украинской столицы приостановлена из-за снижения напряжения от внешних питающих центров, передает РИА «Новости» со ссылкой на Киевскую городскую администрацию.

    В среду в национальной энергетической компании «Укрэнерго» сообщали, что в части регионов Украины в четверг будут действовать графики почасовых отключений электричества на протяжении всего дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Киеве ввели экстренные отключения энергоснабжения.

    В среду на Украине анонсировали почасовые отключения света.

    Во вторник в украинской столице начались отключения электроэнергии.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    Названа стоимость перевозки тела Кашпировского на Украину

    Стоимость транспортировки тела Кашпировского на Украину оценили в 2,5 млн рублей

    Tекст: Ольга Иванова

    Доставка тела умершего психотерапевта Анатолия Кашпировского в украинскую Винницу обойдется его родственникам примерно в 2,5 млн рублей, пишут СМИ.

    В эту стоимость входят оформление документов, цинковый гроб и транспортировка в Винницу через несколько стран, передают «Вести» со ссылкой на Mash.

    Тело экстрасенса планируют везти через Белоруссию и Польшу. Также рассматриваются варианты транспортировки через Армению, Грузию или Молдавию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг родственники Анатолия Кашпировского решили похоронить его на Украине.

    В среду стало известно, что владельцем дома психотерапевта в США стал его сын, который не приехал на похороны.

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    9 октября 2026, 08:10 • Новости дня
    Познер ответил на критику после интервью о спецоперации

    Журналист Познер ответил на критику после интервью о спецоперации

    Познер ответил на критику после интервью о спецоперации
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Телеведущий и журналист Владимир Познер ответил на критику со стороны украинских СМИ после интервью британскому изданию, в котором он выразил уверенность в победе России.

    Журналист прокомментировал реакцию на его разговор с британским медиа Radio Times, в котором он заявил о неизбежной победе России на поле боя, пишет Lenta.ru со ссылкой на НСН.

    По словам ведущего, он не ожидал столь бурной критики.

    «Я считаю, что это мнение основано на фактах. Оно не эмоциональное. Оно выражает мое отношение к происходящему, но, конечно, не ко всему, потому что тема огромная», – подчеркнул Познер.

    Он пообещал в ближайшее время опубликовать на своем личном сайте открытое письмо, чтобы расставить все точки над i и окончательно прояснить позицию.

    Интервью Познера вышло на YouTube в конце сентября и стало первым за четыре с половиной года. В ходе беседы журналист отметил активную роль НАТО в боевых действиях и заявил о причастности Запада к началу конфликта на Украине.

    В 2024 году телеведущий Владимир Познер отказался от предложений работы на западных телеканалах.

    В среду режиссер Никита Михалков назвал спецоперацию посланным свыше способом очнуться.

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    8 октября 2026, 20:58 • Новости дня
    Постпред при ОЗХО Тарабрин сообщил о смертях на Западе от украинского химиката
    Постпред при ОЗХО Тарабрин сообщил о смертях на Западе от украинского химиката
    @ Сергей Отрошко/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин сообщил о гибели людей в Британии и Канаде от доставленного с Украины вещества.

    Тарабрин сообщил о смертях жителей Британии и Канады от доставленного с Украины химиката. По его словам, жертвы заказали отравляющее вещество через интернет, после чего оно было отправлено в западные страны под видом пищевого консерванта, передает ТАСС.

    «Мимо их внимания прошли смерти в Великобритании и Канаде в результате отравления поставленным с Украины под видом пищевого консерванта химическим веществом, заказанным жертвами через веб-сайт. Дошло уже до того, что родные пострадавших умоляют о справедливости», – заявил Тарабрин на сессии Исполнительного совета организации, комментируя позицию западных стран.

    Он отметил, что из уважения к родственникам не будет публично раскрывать имена погибших граждан. По словам постпреда, если ОЗХО относит подобные инциденты к сфере своего внимания, то эти случаи должны стать предметом обсуждения в организации наравне с другими отравлениями в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Москва сообщила о систематическом применении украинскими войсками токсичных химикатов.

    В прошлом году российские военные сбили в ЛНР беспилотник с химическим оружием.

    В 2024 году Россия представила ОЗХО доказательства использования Украиной отравляющих веществ в Курской области.

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    9 октября 2026, 03:20 • Новости дня
    Совбез ООН назначил заседание по Украине на пятницу
    Совбез ООН назначил заседание по Украине на пятницу
    @ news.un.org

    Tекст: Антон Антонов

    Совет Безопасности ООН в пятницу проведет заседание по ситуации на Украине по запросу европейских членов Совбеза, сообщили в председательствующей в октябре миссии Греции при организации.

    Согласно расписанию работы Совбеза, заседание по теме «Поддержание мира и безопасности Украины» состоится 9 октября в 15.00 по нью-йоркскому времени (22.00 мск), передает РИА «Новости».

    В миссии Греции при ООН уточнили, что заседание запросили европейские страны группы Е5. Группа Е5 объединяет европейских членов Совета Безопасности ООН. В ее нынешний состав входят Дания, Франция, Греция, Латвия и Британия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал провести расследование и привлечь к ответственности виновных в атаках ВСУ, в результате которых погибли и пострадали мирные жители России.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о трусости сотрудников Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), которые боятся посещать места ударов ВСУ и множат предвзятые доклады.

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    8 октября 2026, 18:37 • Новости дня
    Германия лишила военнообязанных украинцев права на статус беженца
    Германия лишила военнообязанных украинцев права на статус беженца
    @ Florian Gaertner/DPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Германии постановили отменить автоматическое получение статуса беженца и право на упрощенный въезд для украинских мужчин призывного возраста с 9 октября.

    Власти Германии лишили украинских мужчин призывного и военнообязанного возраста, прибывающих в ФРГ с 9 октября, права на упрощенный въезд и автоматическое получение статуса беженца, передает РИА «Новости».

    Согласно постановлению министерства внутренних дел ФРГ, опубликованному в правительственном вестнике, нововведения касаются иностранцев, которые подлежат исполнению воинских обязанностей на Украине. Исключение составят те граждане, которые смогут подтвердить выполнение этих обязательств.

    Для въезда в Германию украинским военнообязанным придется предъявить на границе паспорт с официальной отметкой пограничной службы о законном выезде с Украины. Для остальных категорий украинских беженцев механизм временной защиты в Германии официально продлевается до 4 марта 2028 года.

    В середине июля страны Евросоюза согласовали предоставление защиты новым заявителям-мужчинам только при подтверждении выполнения ими воинских обязанностей на Украине. Решение официально вступило в силу с 31 июля текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сами украинцы почувствовали себя в Европе нежеланными гостями.

    Служба внешней разведки сообщила о стремлении Еврокомиссии изгнать прибывших украинских беженцев.

    Летом граждане этой страны стали расползаться по миру из-за недоверия к европейским государствам.

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    8 октября 2026, 20:41 • Новости дня
    Вице-премьер Украины сообщил о повреждении важного энергообъекта в Киеве

    Шмыгаль: В Киеве возникли перебои со светом после повреждения энергообъекта

    Вице-премьер Украины сообщил о повреждении важного энергообъекта в Киеве
    @ REUTERS/Anna Voitenko

    Tекст: Ольга Иванова

    В Киеве был поврежден важный энергетический объект, из-за чего в городе возникли перебои с подачей электричества, сообщил первый вице-премьер, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

    Шмыгаль сообщил о повреждении «одного из важных для Киева энергообъектов», не уточнив, о чем именно идет речь, пишет ТАСС. Министерство энергетики Украины добавило, что в результате взрывов «произошло отключение нескольких элементов электрической сети», которая обеспечивает питание Киева. Из-за этого в отдельных районах города возникли перебои с электроснабжением.

    В ведомстве предупредили, что восстановление электроснабжения потребует времени, и призвали население экономить электроэнергию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду четыре области на Украине частично остались без электроснабжения.

    Во вторник в Киеве начались отключения электроэнергии.

    В тот же день на Украине ввели графики отключения света.

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    9 октября 2026, 05:42 • Новости дня
    Журналист Христофору: Истерика Зеленского из-за Рубио дорого обойдется Киеву
    Журналист Христофору: Истерика Зеленского из-за Рубио дорого обойдется Киеву
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жалобы Владимира Зеленского на слова госсекретаря США Марко Рубио могут иметь серьезные последствия для Киева, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

    «Рубио выступил с большой речью в Акрополе в Афинах, это была эпическая речь, на которую среагировал и Зеленский, резко возразив Рубио. Такая истерика дорого обойдется Киеву, так что лучше беги, Зеленский», – заявил Христофору, передает РИА «Новости».

    По словам журналиста, госсекретарь США пытался подтолкнуть Запад к началу диалога с Россией, что могло задеть Киев. Христофору добавил, что Европа может прекратить спонсировать конфликт и начать договариваться, что вызывает ярость у Зеленского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг госсекретарь США Марко Рубио не увидел перспектив переговорного урегулирования на Украине. США пообещали продолжить содействие переговорам по Украине.

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    8 октября 2026, 20:37 • Новости дня
    Politico: Власти США могут лишить 100 тыс. украинцев права находиться в стране
    Politico: Власти США могут лишить 100 тыс. украинцев права находиться в стране
    @ Olimpik/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Вашингтонская администрация рассматривает возможность лишения около 100 тыс. украинских беженцев права на дальнейшее пребывание в США, пишет Politico.

    У администрации есть время до 19 октября на принятие решения о продлении или отмене статуса лиц, временно пользующихся защитой, для 100 тыс. украинцев. В случае отмены статуса они будут обязаны покинуть страну, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Источники издания указывают, что администрация может позволить статусу истечь без официальной отмены, что автоматически продлит его на шесть месяцев, однако оставит беженцев в юридическом «подвешенном состоянии» относительно права на работу и учебу.

    Подобный подход, по мнению издания, позволил бы властям США «успокоить сторонников жесткой линии в вопросах миграции» и избежать немедленной депортации украинцев. Отмечается давление со стороны Конгресса, требующего прекращения программ предоставления убежища из-за потери американцами рабочих мест.

    Один из собеседников газеты заявил, что администрация Дональда Трампа не стремится «делать что-либо положительное для Украины». Ранее Трамп рассматривал отмену отдельной программы по приему украинских беженцев, но под давлением законодателей лишь прекратил прием новых заявок на спонсорство прибытия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали депортацию украинских беженцев.

    Газета WSJ сообщала о планах США начать депортацию украинских беженцев в случае потери статуса.

    Власти США намеревались лишить статуса беженца более 240 тыс. украинцев.

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    8 октября 2026, 20:11 • Новости дня
    Жители пяти районов Киева остались без воды

    «Киевводоканал»: Часть жилых домов в Киеве лишилась водоснабжения

    Tекст: Ольга Иванова

    В водопроводных сетях правобережной части украинской столицы зафиксировано падение давления, из-за чего несколько районов города остались без полноценного водоснабжения.

    Проблемы с водоснабжением возникли в Святошинском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском и Печерском районах Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на компанию «Киевводоканал».

    «Наблюдается снижение давления в водопроводных сетях правобережной части столицы. В некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения», – сообщили в компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг утром в четырех районах Киева начались перебои с водой из-за отключений электроэнергии.

    В среду мэр города Виталий Кличко подтвердил информацию о проблемах с водоснабжением.

    Тогда же четыре области страны частично остались без света.

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    8 октября 2026, 22:56 • Новости дня
    Кличко заявил о переходе Киева в режим «выживания»

    Мэр Киева Кличко заявил о переходе города в режим выживания

    Кличко заявил о переходе Киева в режим «выживания»
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинская столица перешла в режим «выживания» из-за масштабных проблем с электроснабжением и водой, сообщает AFP.

    По словам Кличко, Киев готовится к длительным перебоям с электричеством, отоплением и водоснабжением, передает ТАСС со ссылкой на France Presse.

    «Сегодня речь идет о выживании. Кризис может приобрести довольно значительные масштабы», – заявил Кличко.

    Он посоветовал горожанам, у которых есть родственники за пределами столицы, рассмотреть возможность временного переезда.

    Ранее в Киеве произошли взрывы, после которых городская администрация сообщила о нарушении работы водопровода и канализации в пяти районах. Как отметил украинский министр Денис Шмыгаль, причиной отключений стало повреждение важного энергетического объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг перебои с электричеством нарушили работу канализации в Киеве.

    Вечером киевская городская администрация сообщила о временной приостановке движения поездов и работы эскалаторов в столичном метрополитене из-за падения напряжения в сети.

    В четверг в Киеве ввели экстренные отключения энергоснабжения.

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    8 октября 2026, 22:30 • Новости дня
    Песков объяснил угрозы Зеленского нежеланием выходить на мирные траектории

    Песков заявил о нежелании Украины выходить на мирный трек из-за слов Зеленского

    Песков объяснил угрозы Зеленского нежеланием выходить на мирные траектории
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Конфронтационные заявления Владимира Зеленского говорят о неготовности Киева к мирному урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, заявления Владимира Зеленского носят конфронтационный характер и ясно показывают, что Киев не планирует переходить к мирному урегулированию конфликта, передает РИА «Новости».

    «Подобные заявления, об этом говорил президент Путин, они абсолютно свидетельствуют о неготовности и нежелании Украины выходить на какие-то мирные траектории. Это лишнее подтверждение тому», – заявил представитель Кремля.

    Ранее Песков заявил, что угрозы Владимира Зеленского о 40-дневной операции аукнулись самой Украине.

    В Кремле отметили, что выход на мирное урегулирование пока не прослеживается.

    В понедельник Москва пообещала, что Украина заплатит за расширение атак на Россию.

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    9 октября 2026, 09:44 • Новости дня
    Российские военные ударили по судну с грузами для ВСУ в Николаеве
    Российские военные ударили по судну с грузами для ВСУ в Николаеве
    @ Olexandr17/Wikipedia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по порту Николаева, поразив сухогруз с военными грузами для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Российские военные продолжили нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, указало ведомство в Max.

    В результате атаки на объекты в порту Николаева был поражен сухогруз, который доставил военные грузы для украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские военные превратили сухогруз ВСУ в «водовоз».

    Во вторник ВС России поразили танкер с горючим для украинской армии в порту Южный.

    В тот же день войска ударили по портовой инфраструктуре и сухогрузу в Одесской области.

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    9 октября 2026, 08:45 • Новости дня
    Российские дроны уничтожили катера на воздушной подушке с десантом ВСУ

    Расчеты БПЛА «Молния» уничтожили катера с украинским десантом под Харьковом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчеты ударных беспилотников «Молния» группировки войск «Запад» начали поражать катера на воздушной подушке, которые украинские военные используют для переброски десанта в Харьковской области.

    Украинские войска были вынуждены перейти на новый способ перемещения пехоты через реки на Харьковском направлении из-за быстрого уничтожения возводимых переправ, передает РИА «Новости».

    Теперь для переброски десанта противник пытается применять катера на воздушной подушке, однако их успешно выявляют и поражают расчеты российских ударных дронов.

    «Сейчас новые цели появились, которых раньше не было. Катера какие-то новые на воздушной подушке, отрабатываем их. У нас очень хорошо работает разведка, если она своевременно подает цели, мы сразу стараемся отработать», – рассказал командир расчета БПЛА с позывным «Уфа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили украинских роботов под Харьковом.

    В Харьковской области получили повреждения железнодорожная инфраструктура и АЗС.

    Командование ВСУ уничтожило собственных бойцов в этом регионе.

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      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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