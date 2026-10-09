Tекст: Алексей Дегтярёв

В Харьковской области ВКС России уничтожили пункты временной дислокации 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ. Для атаки в районе села Приколотное были применены четыре высокоточных планирующих боеприпаса УМПБ, указало ведомство в Max.

В Запорожской области в районе населенного пункта Орехов экипажи ВКС применили две авиабомбы ФАБ-3000 с универсальными модулями планирования и коррекции. В результате были ликвидированы позиции 65-й отдельной механизированной бригады противника.

Кроме того, в районе поселка Кушугум в Запорожской области авиационным ракетным ударом был разрушен опорный пункт 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады украинских войск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российские военные ударили по судну с грузами для ВСУ в Николаеве.

В четверг ВКС нанесли удар бомбами ФАБ по пунктам дислокации украинских войск в Купино и Гогино.

В среду ВКС ударили бомбами ФАБ-500 и ФАБ-3000 по пунктам дислокации противника.