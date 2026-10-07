Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
ВКС ударили бомбами ФАБ-500 и ФАБ-3000 по пунктам дислокации ВСУ
Экипажи Воздушно-космических сил России нанесли удары авиационными бомбами ФАБ-500 и ФАБ-3000 по пунктам временной дислокации украинских войск в Донецкой народной республике и Запорожской области.
Российская авиация поразила пункты временной дислокации противника, применив авиационные бомбы ФАБ-500 и ФАБ-3000, сообщает Министерство обороны России в Mах.
Удары наносились по целям в населенных пунктах Красный Молочар в Донецкой народной республике и Орехов в Запорожской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС разбомбили пункт дислокации бригады ВСУ в донецкой Святогоровке.
Российская авиация уничтожила позиции ВСУ бомбами ФАБ-3000 и ФАБ-500.
ВКС России уничтожили базу противника трехтонной бомбой ФАБ-3000.