Нанесен массированный удар по производствам ракет и дронов на Украине

Tекст: Алексей Дегтярёв

Удар был направлен на предприятия, задействованные в интересах компании «Файер Пойнт» для производства и хранения крылатых ракет «Фламинго» и беспилотников большой и средней дальности.

Поражены объекты в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, указало ведомство в Max.

Кроме того, в Одесской области уничтожены объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры, а также морские суда, работавшие в интересах ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Вооруженные силы России поразили танкер с горючим для ВСУ в порту Южный.

В понедельник ВС России нанесли удар по порту Вилково.

В воскресенье Минобороны пообещало усилить удары в ответ на угрозы Владимира Зеленского.