Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.13 комментариев
СЖР потребовал объяснить отсутствие имен погибших военкоров в докладе ЮНЕСКО
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев направил генеральному директору ЮНЕСКО Халеду Аль-Анани письмо с требованием разъяснить критерии включения убитых репортеров в отчетность.
Союз журналистов России (СЖР) потребовал от ЮНЕСКО объяснить отсутствие сведений о гибели четырех российских журналистов в отчете организации за 2024–2025 годы, передает РИА «Новости».
«В документе СЖР приводит конкретные случаи гибели российских сотрудников СМИ, не отраженные в официальной статистике организации, и ставит вопрос о достоверности и прозрачности применяемой методологии», – приводит агентство сообщение СЖР.
В письме указано, что в докладе проигнорирована смерть корреспондента «Красной звезды» Никиты Гольдина, который получил смертельные ранения в марте 2025 года при ударе вместе с тремя погибшими коллегами, чьи имена присутствуют в перечне.
Кроме того, союз попросил объяснить невключение в статистику сотрудников «Известий» Александра Мартемьянова и Семена Еремина, а также главного редактора «Народной газеты» Юлии Кузнецовой.
В СЖР добавили, что признают важность независимой проверки данных, но настаивают на понятном разъяснении решений ЮНЕСКО об учете или исключении отдельных случаев из официальной статистики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца представитель постпредства России при ЮНЕСКО Кирилл Рынза заявил об исключении из доклада организации большого числа погибших российских журналистов.
В сентябре официальный представитель МИД Мария Захарова назвала новым расизмом невключение имен убитых репортеров в отчеты.
В прошлом году российская делегация потребовала от ЮНЕСКО осудить убийство военного корреспондента Ивана Зуева.