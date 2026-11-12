Tекст: Валерия Городецкая

Полянский на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе подчеркнул, что намерения западных государств отправить военный контингент на украинскую территорию в рамках «коалиции желающих» говорят о подготовке к прямому вооруженному конфликту с Москвой, передает ТАСС.

«Приготовления к переброске войск на Украину в рамках так называемой коалиции желающих, с учетом многократно высказанной нами неприемлемости размещения западных контингентов на ее территории, сложно рассматривать иначе как подготовку к интервенции и неизбежному в таком случае военному столкновению с нами», – заявил постпред.

Дипломат отметил, что европейские страны демонстрируют готовность к военной конфронтации с Россией посредством практических шагов. По его словам, речь идет о переводе промышленности на военные рельсы и модернизации инфраструктуры для ускоренного развертывания вооруженных сил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал отправить западный военный контингент на Украину.

В понедельник министерство обороны Нидерландов направило военнослужащих на учения по подготовке к отправке войск на украинскую территорию.

Летом постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил об интеграции украинской оборонной промышленности в европейские цепочки.