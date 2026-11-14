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    Первой о связи экс-главы Nvidia с гражданкой Китая узнала разведка США
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    Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Русофобия оставила Европу в одиночестве

    У европейцев – как интегративного объединения, так и у отдельных стран – оказалось не так много возможностей повлиять на американо-российский де-факто сговор против сохранения Европы в границах free world.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Как живое на Украине становится мертвым

    Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.

    15 комментариев
    14 ноября 2026, 12:56 • Новости дня

    Первой о связи экс-главы Nvidia с гражданкой Китая узнала разведка США

    CNN: Рубио подготовил секретную записку о предполагаемом романе главы Nvidia

    Госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Марко Рубио подготовил секретную записку о предполагаемых отношениях Дженсена Хуанга, на тот момент возглавлявшего Nvidia, с руководительницей компании Megaspeed Элис Хуанг. Основанием стали перехваченные разведкой сообщения.

    Как сообщает CNN, американские спецслужбы весной перехватили переписку, указывавшую на роман представительницы Megaspeed с гражданином США. Его имя первоначально скрыли в разведывательных материалах в рамках стандартной процедуры защиты персональных данных американцев. Позднее по запросу должностных лиц личность раскрыли – речь шла о Дженсене Хуанге.

    Подготовленную Рубио записку направили узкому кругу высокопоставленных чиновников, в том числе в Белом доме – советник по нацбезопасности хотел, чтобы представители администрации учитывали эти сведения при взаимодействии с руководителем Nvidia.

    Документ не предназначался специально для президента Дональда Трампа, однако о ситуации ему докладывали неоднократно. В частности, по информации телеканала, в мае Рубио обсуждал с ним разведданные на борту президентского самолета.

    Элис Хуанг к весне уже несколько месяцев находилась в поле зрения Агентства национальной безопасности США. Как ранее сообщал CNN, министерства юстиции и торговли в 2024 году начали расследование в отношении Megaspeed. Оно стало частью более широкой проверки иностранных подставных компаний, подозреваемых в перенаправлении в Китай чипов Nvidia, поставки которых ограничены американскими властями.

    При этом возможные связи Элис Хуанг с китайскими властями остаются предметом изучения. По сведениям CNN, среди американских чиновников нет единого мнения о том, насколько убедительны доказательства ее предполагаемой вербовки Министерством государственной безопасности КНР. Трамп также отметил, что вопрос о том, была ли Элис Хуанг китайской шпионкой, остается открытым. Генпрокурор США Тодд Бланш заявил в четверг, что ни Минюст, ни он сам, ни директор ФБР Кэш Патель пока не пришли к выводам относительно ее статуса.

    Часть чиновников считает, что доступ Элис Хуанг к руководителю Nvidia и через него к Трампу сам по себе создавал контрразведывательные риски. Их беспокоила возможность влияния личных отношений на решения по сделкам, затрагивающим национальную безопасность США. Другие собеседники телеканала полагают, что внимание к предполагаемым связям женщины с Пекином заслонило более широкий вопрос – неспособность американских властей пресечь перенаправление передовых технологий в Китай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу экс-главу Nvidia Дженсена Хуанга вызвали в Сенат США из-за связи с предполагаемой китайской шпионкой. В четверг Хуанг немедленно покинул свой пост на фоне обвинений в связях с Элис Хуанг и служебного романа с подчиненной. В понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь назвал заявления о китайском шпионаже в деле Дженсена Хуанга совершенно беспочвенными.

    14 ноября 2026, 03:00 • Новости дня
    США объявили о планах встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС
    США объявили о планах встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США сообщила, что президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп могут провести трехстороннюю встречу на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

    Представитель американской администрации уточнил, что предполагаемая встреча глав трех государств может состояться в предстоящий четверг, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

    В Белом доме отметили, что президент США Дональд Трамп намерен использовать переговоры для обсуждения инициатив по сокращению ядерных арсеналов, однако американская сторона не ожидает выработки какого-либо конкретного соглашения по итогам контакта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным газеты South China Morning Post, Россия, США и Китай решили сосредоточиться на теме ограничения использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования на возможной трехсторонней встрече в Шэньчжэне.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков заявил о продолжении диалога Путина и Трампа по украинскому урегулированию на двусторонней встрече в Китае.

    Во вторник госсекретарь США Марко Рубио заявил о намерении Трампа провести трехсторонний саммит с руководством России и Китая для обсуждения статуса ядерного оружия.

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    13 ноября 2026, 19:38 • Новости дня
    Мерц призвал Вашингтон не допустить «второго Анкориджа» на встрече с Путиным

    Мерц: В ЕС опасаются «второго Анкориджа» в свете планов встречи Путина и Трампа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц признал наличие у европейских стран серьезных опасений по поводу возможных неожиданных решений по Украине на готовящейся встрече президентов России и США.

    По словам Мерца, в Европе опасаются новых неожиданностей от США в вопросе урегулирования украинского конфликта, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

    «Здесь, в Дублине, некоторые опасаются, что это может стать, так сказать, вторым моментом Анкориджа. В связи с этим я хочу еще раз озвучить наш сигнал США – пожалуйста, никаких сюрпризов», – заявил канцлер ФРГ журналистам на полях встречи Европейского политического сообщества.

    Он напомнил о планах американского лидера Дональда Трампа обсудить украинский вопрос с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе.

    Встреча лидеров АТЭС состоится 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне. Накануне заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил о продолжающейся подготовке к возможной трехсторонней встрече Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Мерц допустил участие пяти государств в возможных мирных переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о продолжении диалога Москвы и Вашингтона на планируемой двусторонней встрече на саммите АТЭС.

    Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил о возможности привлечения представителей европейских стран к трехсторонним переговорам по Украине.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Голибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    14 ноября 2026, 03:50 • Новости дня
    Трамп не стал связывать приостановку вылетов в США с кибератакой или ИИ
    Трамп не стал связывать приостановку вылетов в США с кибератакой или ИИ
    @ whitehouse.gov

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает кибератаку или действия искусственного интеллекта причиной всеобщей приостановки вылетов и транспортного коллапса в американских аэропортах.

    Об этом Трамп заявил Fox News.

    На фоне транспортного коллапса в американских аэропортах госсекретарь США Марко Рубио поздно вечером в пятницу прибыл в Белый дом, передает РИА «Новости».

    «Мы только что получили сообщение: госсекретарь Марко Рубио только что вернулся в Белый дом, что обычно не происходит так поздно вечером в пятницу. Так что они собирают всю команду вместе, чтобы убедиться, что у президента Дональда Трампа есть вся нужная информация, чтобы он мог определить курс действий для того, что необходимо сделать дальше», – сказал корреспондент Fox News Питер Дуси в прямом эфире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в американских аэропортах отменили более 4,1 тыс. рейсов и задержали свыше 10 тыс. вылетов.

    Международный аэропорт Сан-Франциско сообщил, что возобновил вылеты в тихоокеанском направлении, а из аэропорта Бостона отправились два рейса в Европу.

    США ввели запрет на вылеты во всех аэропортах страны в третий раз в истории.

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    13 ноября 2026, 17:09 • Новости дня
    Глава Минторга США согласился дать показания из-за скандала с Nvidia

    Глава Минторга США согласился дать показания по экспорту чипов Nvidia

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр торговли США Говард Латник согласился выступить в Конгрессе с показаниями о соблюдении экспортных ограничений на поставки микрочипов Nvidia в Китай.

    Говард Латник согласился дать показания в Конгрессе США по вопросам соблюдения экспортных ограничений на поставки чипов Nvidia в Китай на фоне разрастающегося скандала вокруг корпорации, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NBC.

    Сенатор-республиканец Тим Скотт предложил Латнику и генеральному директору Nvidia Дженсену Хуангу добровольно выступить на публичных слушаниях.

    Законодатели потребовали от министра торговли объяснений по поводу разрешения американской администрации на экспорт передовых чипов для искусственного интеллекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель банковского комитета Сената США Тим Скотт попросил бывшего генерального директора компании Nvidia Дженсена Хуанга явиться на открытые слушания.

    В четверг чиновники Белого дома обсудили возможность отставки министра торговли США Говарда Латника после шпионского скандала.

    Хуанг дал согласие выступить перед американским Конгрессом до Дня благодарения.

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    13 ноября 2026, 17:00 • Новости дня
    Названо число подключенных к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» беспилотных автомобилей

    К системе «ЭРА-ГЛОНАСС» подключили 317 беспилотных автомобилей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России к системе онлайн-мониторинга «ЭРА-ГЛОНАСС» подключили 317 беспилотных автомобилей, сообщил гендиректор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

    «Сейчас к платформе идентификации на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» подключены 317 ВАТС – 190 легковых автомобилей (включая такси) и 127 робофур», – приводит слова Райкевича РИА «Новости».

    Он отметил, что система позволяет в реальном времени отслеживать движение беспилотников. Данные используют для оценки безаварийного пробега и готовности технологий к промышленной эксплуатации автономного транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правительство внесло в Госдуму законопроект об установлении постоянных правил эксплуатации беспилотных транспортных средств, одним из условий которого станет мониторинг через «ЭРА-ГЛОНАСС».

    В октябре правительство включило два новых региона в эксперимент с тестированием высокоавтоматизированного рельсового транспорта.

    Ранее Минтранс оценил сроки выхода беспилотных грузовиков на дороги России.

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    13 ноября 2026, 16:12 • Новости дня
    ВОЗ на фоне сбоя Microsoft посоветовала отвлечься от экранов и прогуляться

    Tекст: Валерия Городецкая

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на фоне масштабного сбоя в работе сервисов Microsoft рекомендовала интернет-пользователям отдохнуть от компьютеров, сделать растяжку и пообщаться с другими людьми.

    «Не работает электронная почта? Вот несколько идей, как сохранить здоровье в режиме офлайн», – приводит ТАСС сообщение организации в соцсетях.

    Пользователям также посоветовали встать с рабочего места и прогуляться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу корпорация Microsoft сообщила о постепенном восстановлении работы сервисов после сбоя.

    Сбой в работе американской корпорации обошелся Австралии в миллиарды долларов.

    Глобальные перебои парализовали работу правительственных ведомств и частных компаний в Японии.

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    13 ноября 2026, 18:56 • Новости дня
    Масштабный сбой Microsoft затронул канцелярию премьера Британии

    The Times: Сбой Microsoft нарушил работу канцелярии премьера Британии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцелярия премьер-министра Британии Энди Бернема и несколько правительственных ведомств столкнулись с проблемами из-за масштабного сбоя в работе сервисов американской корпорации Microsoft.

    Неполадки повлияли на работу министерств транспорта, юстиции и энергетики Соединенного Королевства, передает ТАСС со ссылкой на газету The Times.

    Трудности с доступом к сервисам возникли в британских школах и полицейских участках по всей стране. Утром сбой нарушил деятельность парламента, судов, больниц и экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу последствия массового сбоя в работе сервисов Microsoft затронули министерства финансов, транспорта и образования Чехии.

     Правительственные ведомства и частные компании Японии столкнулись с серьезными перебоями из-за глобальных технических проблем.

    Глобальный сбой также затронул австралийскую контрразведку и федеральную полицию.

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    13 ноября 2026, 16:00 • Новости дня
    Microsoft сообщила о постепенном восстановлении сервисов после сбоя

    Tекст: Дарья Григоренко

    Работа сервисов Microsoft 365 постепенно восстанавливается в регионах после сбоя, сообщила корпорация.

    «Мы видим обнадеживающий прогресс в восстановлении работы в Европе… В Японии ситуация остается сравнительно более стабильной, в Северной Америке также наблюдаются улучшения», – передает РИА «Новости» сообщение корпорации.

    В Microsoft отметили сохранение продленного до 48 часов срока ожидания доставки электронных писем. Мера призвана снизить риск недоставки задержанных сообщений, пока система обрабатывает накопившуюся почту.

    Некоторые пользователи все еще могут сталкиваться с перебоями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сбой в работе американской корпорации Microsoft оценили в миллиарды долларов ущерба для Австралии.

    Масштабный сбой парализовал работу правительственных ведомств и частных компаний в Японии.

    В контрразведке и полиции Австралии также сообщили о проблемах из-за перебоев сервисов Microsoft.

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    13 ноября 2026, 20:17 • Новости дня
    МВД раскрыло схемы вербовки подростков в социальных сетях

    МВД: Вербовщики ищут подростков через политический контент в соцсетях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вербовщики ищут потенциальных жертв среди подростков, обращая внимание на тех, кто активно ведет соцсети и реагирует на политический контент, предупредили в МВД.

    Вербовка часто начинается с безобидной переписки в соцсетях или мессенджерах, сообщает МВД в Max. Злоумышленники анализируют личные страницы и выбирают тех, кто ярко реагирует на политический контент, но не имеет четкой личностной позиции.

    В ведомстве советуют обсуждать любые настойчивые предложения со взрослыми или правоохранителями. Для защиты от влияния рекомендуется соблюдать правила цифровой гигиены: защищать персональные данные, использовать надежные пароли и с осторожностью относиться к подозрительным профилям и закрытым чатам.

    Если подросток уже начал выполнять задания вербовщиков, но осознал опасность, ему следует как можно быстрее рассказать об этом доверенным взрослым и обратиться в полицию. Согласно ст. 31 УК РФ (добровольный отказ от преступления), лицо, добровольно и окончательно отказавшееся от доведения преступления до конца, не подлежит уголовной ответственности, если своевременно сообщит органам власти и примет меры для предотвращения преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила об активном использовании злоумышленниками интернет-технологий и психологического давления для вовлечения подростков в преступность.

    В четверг Следственный комитет России сообщил о задержании в ЛНР подростка, который по заданию куратора планировал устроить теракт в школе Северодонецка.

    В субботу начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ МВД Филипп Немов заявил о начале вербовки подростков иностранными спецслужбами в онлайн-играх с мелких просьб.

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    13 ноября 2026, 18:46 • Новости дня
    Пентагон переименовал управление ИИ в управление суперинтеллекта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пентагон заявил об официальном переименовании Управления цифровых технологий и искусственного интеллекта (CDAO) в Управление суперинтеллекта (SIO) в соответствии с указом президента США Дональда Трампа.

    «Министерство войны США сегодня объявило об официальном переименовании Управления цифровых технологий и искусственного интеллекта (CDAO) в Управление суперинтеллекта министерства войны США (SIO)», – передает РИА «Новости» заявление ведомства. Там пояснили, что изменение названия связано с распоряжением президента о переходе в терминологии федеральных ведомств.

    На сайте управления указано, что структура будет использовать данные и «суперинтеллект» для повышения эффективности работы Пентагона и принятия решений как в повседневной деятельности, так и на поле боя. Также был представлен новый логотип, запущен обновленный сайт и изменены названия аккаунтов управления в соцсетях.

    Американский лидер ранее обещал в ближайшее время ввести официальный запрет на использование термина «искусственный интеллект», однако подробности о механизме его реализации и возможных последствиях для нарушителей не приводились.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце замглавы МИД Александр Алимов заявил об озабоченности России попытками США переименовать понятие «искусственный интеллект» в «суперинтеллект».

    Госсекретарь США Марко Рубио призвал журналиста использовать термин «суперинтеллект».

    Владелец американской компании SpaceX Илон Маск подтвердил переименование подразделения по искусственному интеллекту SpaceXAI после указа Дональда Трампа.

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    13 ноября 2026, 18:12 • Новости дня
    Сбой в работе сервисов Microsoft затронул три министерства в Чехии

    ЧТК: В Чехии три министерства затронуты массовым сбоем в работе Microsoft

    Tекст: Валерия Городецкая

    Последствия массового сбоя в работе сервисов Microsoft затронули три чешских министерства – финансов, транспорта и образования, сообщило агентство ЧТК.

    Сбои в работе сервисов чешского подразделения Microsoft подтвердила сама корпорация, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство ЧТК. По словам пресс-секретаря чешского подразделения Microsoft Каролины Кржиженецкой, нет никаких признаков того, что произошла кибератака или преднамеренное стремление нанести ущерб указанным ведомствам.

    Масштабный сбой в работе сервисов Microsoft по всему миру наблюдался 12 ноября. Пользователи жаловались на работу электронной почты Outlook, а также Microsoft 365, Copilot, Teams и других сервисов компании. По данным портала Downdetector, сбой затронул 74 страны и территории всего за час, и проблемы до сих пор полностью не устранены. Представитель компании заявлял, что сбой не вызван кибератакой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Всемирная организация здравоохранения рекомендовала интернет-пользователям отдохнуть от компьютеров на фоне масштабного сбоя в работе сервисов Microsoft.

    Корпорация сообщила о постепенном восстановлении работы сервисов Microsoft 365.

    В Японии правительственные ведомства и частные компании столкнулись с серьезными перебоями в работе из-за глобального сбоя сервисов Microsoft.

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    13 ноября 2026, 20:28 • Новости дня
    Uber сообщила об утечке персональных данных пользователей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская компания Uber сообщила, что неизвестные злоумышленники получили доступ к информации пользователей.

    Неизвестные злоумышленники получили несанкционированный доступ к персональной информации пользователей американского сервиса такси Uber. Уведомление об инциденте было опубликовано на сайте генерального прокурора Калифорнии, передает РИА «Новости».

    В документе отмечается, что 9 октября 2026 года один из подрядчиков сообщил Uber о компрометации своих внутренних учетных данных. Третья сторона воспользовалась ими для проникновения в аккаунт такси-сервиса, связанный с этим партнером. Узнав о произошедшем, компания немедленно прекратила обмен данными с подрядчиком и инициировала внутреннее расследование.

    В официальном заявлении не раскрывается название компании-партнера и точный перечень украденных сведений. При этом, по информации издания TechCrunch, утечка связана с компанией Fireworks AI, а в руки хакеров попали данные водительских удостоверений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце южнокорейские финансовые компании сообщили об утечке персональных данных клиентов в результате кибератак.

    Японская компания по разработке облачных сервисов Ymirlink сообщила о возможной утечке персональных данных более 51 млн пользователей из-за кибератаки на системы бронирования билетов.

    В сентябре киберпреступники из группировки ShinyHunters получили несанкционированный доступ к базам данных ФБР.

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    13 ноября 2026, 15:05 • Новости дня
    Российские пользователи пожаловались на сбои в работе чат-бота Claude

    Downdetector: В работе чат-бота Claude AI произошел масштабный сбой

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жители России и множества других стран столкнулись с масштабными неполадками в работе чат-бота Claude AI от американской компании Anthropic.

    В пятницу пользователи начали массово сообщать о проблемах с доступом к сервисам искусственного интеллекта от компании Anthropic. Сбой затронул авторизацию, сам чат-бот Claude и мобильное приложение, передает РИА «Новости» со ссылкой на сервисы Detector404 и Downdetector.

    Массовый сбой начался около 12:40 мск. Согласно данным Detector404, в России за сутки зафиксировано более 600 обращений, большая часть которых приходится на Петербург и Москву.

    При этом проблемы носят глобальный характер. Наибольшее число жалоб поступило из Германии, Франции и Британии. Неполадки также зафиксированы в США, Индии, Японии, Австралии, Бразилии и других государствах.

    Компания Anthropic, разработавшая семейство больших языковых моделей Claude, была основана в 2021 году. Ее штаб-квартира располагается в Сан-Франциско.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американская компания Anthropic ввела запрет на использование сервисов на базе нейросети Claude для бизнеса из России и Китая.

    Во вторник разработчик объявил о выпуске обновленных моделей искусственного интеллекта.

    Летом пользователи со всего мира уже сталкивались со сбоями в работе чат-бота Claude AI.

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    13 ноября 2026, 21:06 • Новости дня
    Сбой в работе сервисов Microsoft затронул крупнейшие компании ФРГ

    Сбой в сервисах Microsoft затронул Siemens, Volkswagen и Deutsche Bahn

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкие концерны Siemens, Volkswagen и Deutsche Bahn столкнулись с проблемами в работе из-за масштабного сбоя в американских сервисах корпорации Microsoft.

    Сбои в работе американских ИТ-сервисов затронули ряд крупных немецких предприятий, включая энергетическую компанию E.ON и телекоммуникационного оператора Telekom, которые пожаловались на ограничения при отправке сообщений, пишет ТАСС со ссылкой на газету Bild.

    Представители Siemens сообщили о задержках в коммуникации. В Deutsche Bahn пояснили, что информация об изменении графика движения поездов задерживалась из-за неполадок с электронной почтой. При этом в железнодорожной компании подчеркнули, что движение составов не зависит от систем Microsoft, поэтому транспортное сообщение в стране осуществляется стабильно.

    Автопроизводитель Volkswagen зафиксировал проблемы с облачной службой Microsoft 365. Компания находится в тесном контакте с американской корпорацией для решения ситуации. В Федеральном ведомстве по информационной безопасности Германии допустили, что неполадки могли серьезно затронуть бизнес в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу канцелярия премьер-министра Британии Энди Бернема столкнулась с проблемами из-за глобального сбоя сервисов Microsoft.

    Ранее в тот же день серьезные перебои в работе из-за неполадок зафиксировали правительственные ведомства и частные компании Японии.

    Австралийская контрразведка ASIO и федеральная полиция также пострадали от масштабных технических проблем.

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    13 ноября 2026, 22:38 • Новости дня
    Microsoft заявила о постепенном восстановлении работы сервисов после сбоя

    Корпорация Microsoft постепенно восстановила работу сервисов после сбоя

    Tекст: Вера Басилая

    Американская корпорация Microsoft заявила, что постепенно восстанавливает работу своих глобальных сервисов после масштабного сбоя.

    Функционирование сервисов корпорации Microsoft постепенно возобновляется после масштабного сбоя, зафиксированного в четверг по всему миру, передает РИА «Новости».

    «С учетом масштабов нагрузки мы восстанавливали сервисы постепенно, проверяя стабильность на каждом этапе. Хотя это заняло больше времени, такой подход помог обеспечить стабильное восстановление», – пояснила представительница компании.

    По ее словам, это была техническая проблема, не связанная с кибератакой или ИИ-агентами. «Инцидент был вызван ошибкой, допущенной в ходе более раннего наращивания пропускной способности сети и проявившейся после недавнего изменения в сети», – заявила представитель компании.

    На фоне глобальных неполадок пользователи массово сообщали о невозможности получить доступ к электронной почте Outlook. Трудности также затронули облачную платформу Microsoft 365, инструменты Copilot, корпоративный мессенджер Teams и ряд других программных продуктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу немецкие концерны Siemens, Volkswagen и Deutsche Bahn столкнулись с проблемами в работе из-за масштабного сбоя в сервисах Microsoft.

    Канцелярия премьер-министра Британии Энди Бернема и несколько правительственных ведомств также испытали трудности из-за перебоев.

    Последствия массового сбоя затронули министерства финансов, транспорта и образования Чехии.

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    Для мира на Украине Вашингтону придется перевоспитать Европу

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    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

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    Главные цели либералов в Вашингтоне названы по именам

    Попытка уволить главу Пентагона Пита Хегсета в обход президента США обернулась фарсом, но уже в январе многое изменится. Существует «список смертников» в команде Дональда Трампа, от которых в Конгрессе попытаются избавиться в первую очередь. Сам Трамп уже дал понять, как намерен действовать в ответ. Скучно не будет. Подробности

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    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге

    Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности

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      Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Голибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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      Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • День матери в России 2026: какого числа отмечают, история праздника, что подарить и как поздравить маму

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября, в последнее воскресенье месяца. Праздник официально существует с 1998 года и посвящен материнству, семейным ценностям и благодарности мамам. В этот день принято поздравлять матерей и бабушек, дарить цветы и подарки, устраивать семейные встречи и отправлять теплые пожелания. Рассказываем, какого числа День матери в 2026 году, как появился праздник в России, какие традиции с ним связаны, что подарить маме и как красиво ее поздравить.

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    • Салаты на Новый год 2027: 10 простых и вкусных рецептов для праздничного стола

      Салаты на Новый год 2027 остаются важной частью праздничного меню: кто-то не представляет застолье без оливье и селедки под шубой, а кто-то ищет новые, легкие и необычные рецепты. ВЗГЛЯД собрал 10 простых и вкусных салатов на новогодний стол – от проверенной классики до вариантов с креветками, авокадо, тунцом, копченой курицей и говядиной. Рассказываем, что приготовить на Новый год 2027, как красиво подать салаты и какие блюда можно подготовить заранее.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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