Минтранс оценил сроки выхода беспилотных грузовиков на дороги России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Запуск беспилотных грузовиков на постоянной основе на дорогах России станет возможен после преодоления этапов испытаний с обязательным пробегом, передает РИА «Новости». В Минтрансе сообщили, что машины должны пройти около 20 млн километров с водителем за рулем, а затем еще примерно 5 млн километров с водителем в пассажирском кресле. Только после этого можно будет рассмотреть отказ от присутствия человека в кабине.

В ведомстве подчеркнули, что достижение нужного уровня безопасности и накопление необходимого пробега возможно к 2027 году, однако окончательные сроки будут зависеть от результатов испытаний и сертификации. Для фиксации пробега предложено использовать создаваемую на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» единую систему идентификации беспилотного транспорта.

Кроме того, одной из ключевых задач Минтранс назвал принятие федерального закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах, который позволит перевести беспилотники из экспериментального статуса в полноценную эксплуатацию. Законопроект планируется внести в правительство до конца текущего года.

Сейчас беспилотные автомобили передвигаются по дорогам в рамках экспериментального правового режима. Минтранс ранее заявлял о намерении подготовить и представить до конца 2025 года законопроект, который создаст условия для постоянного использования беспилотных автомобилей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минтранса заявил о формировании нового запроса на разработку транспортной стратегии страны. Беспилотный грузовик Navio впервые совершил поездку по маршруту от Петербурга до Казани.