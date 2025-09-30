В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.17 комментариев
Минтранс оценил сроки выхода беспилотных грузовиков на дороги России
Для выхода беспилотных грузовиков на дороги России в 2027 году потребуется накопить 25 млн км пробега с участием человека и внедрить единую систему идентификации на базе «ЭРА-ГЛОНАСС», сообщили в Минтрансе России.
Запуск беспилотных грузовиков на постоянной основе на дорогах России станет возможен после преодоления этапов испытаний с обязательным пробегом, передает РИА «Новости». В Минтрансе сообщили, что машины должны пройти около 20 млн километров с водителем за рулем, а затем еще примерно 5 млн километров с водителем в пассажирском кресле. Только после этого можно будет рассмотреть отказ от присутствия человека в кабине.
В ведомстве подчеркнули, что достижение нужного уровня безопасности и накопление необходимого пробега возможно к 2027 году, однако окончательные сроки будут зависеть от результатов испытаний и сертификации. Для фиксации пробега предложено использовать создаваемую на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» единую систему идентификации беспилотного транспорта.
Кроме того, одной из ключевых задач Минтранс назвал принятие федерального закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах, который позволит перевести беспилотники из экспериментального статуса в полноценную эксплуатацию. Законопроект планируется внести в правительство до конца текущего года.
Сейчас беспилотные автомобили передвигаются по дорогам в рамках экспериментального правового режима. Минтранс ранее заявлял о намерении подготовить и представить до конца 2025 года законопроект, который создаст условия для постоянного использования беспилотных автомобилей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минтранса заявил о формировании нового запроса на разработку транспортной стратегии страны. Беспилотный грузовик Navio впервые совершил поездку по маршруту от Петербурга до Казани.