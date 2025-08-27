Глава Минтранса заявил о формировании запроса на новую транспортную стратегию

Минтранс объявил о разработке обновленной транспортной стратегии до 2050 года

Tекст: Елизавета Шишкова

Никитин заявил, что в стране сформировался общественный запрос на транспорт будущего, где ключевой задачей станет создание единой системы быстрого, комфортного и безопасного передвижения от дома до места назначения. В рамках новой стратегии планируется экономить время людей, которое названо самым ценным ресурсом, сообщает Telegram-канал правительства.

По словам Никитина, россияне стали проявлять больший интерес к путешествиям по стране: жители летают в города Северо-Запада и на Дальний Восток, осваивают новые железнодорожные и автобусные направления, а популярность речных круизов выросла на 30%. Запущено порядка 170 новых автобусных маршрутов.

В транспортной отрасли реализуется масштабная программа обновления 75 аэропортов, 29 из которых модернизируются с привлечением частных инвестиций. Одновременно ведется работа над созданием новых отечественных самолетов.

Никитин подчеркнул, что строительство высокоскоростной магистрали Москва – Петербург ведется по графику и является национальным проектом, охватывающим 150 предприятий и адаптацию технологий к российскому климату. Это полностью отечественная разработка, стимулирующая отраслевые инновации.

Действующая транспортная стратегия будет актуализирована с учетом новых вызовов и продлена до 2050 года. Особое внимание уделят развитию беспилотного транспорта, включая дроны, грузовики, поезда и трамваи, что повысит безопасность и эффективность перевозок. Безопасность полетов останется приоритетом: Минтранс вместе со спецслужбами работает над сокращением времени действия плана «Ковер» и поддержкой пассажиров при задержках и отменах рейсов.

Ранее Минтранс спрогнозировал, что к 2050 году автономные транспортные средства займут значительную долю автопарка России.