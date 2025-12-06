Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.11956 комментариев
В Берлине полиции разрешили тайно проникать в квартиры подозреваемых
Парламент Берлина одобрил реформу, позволяющую полиции скрытно проникать в жилье и взламывать электронные устройства подозреваемых в преступлениях.
Нововведение было принято большинством голосов правящей коалиции ХДС и СДПГ, а также частью депутатов оппозиционной партии АдГ, передает Heise.
Закон позволяет властям в определенных случаях заходить в квартиры без уведомления владельцев и устанавливать на электронные устройства вредоносное программное обеспечение.
В официальном сообщении говорится: «Чтобы контролировать зашифрованную коммуникацию, следователи в будущем смогут, согласно проекту сената и поправкам депутатов, не только взламывать IT-системы, но и тайно заходить в квартиры подозреваемых».
Реформа размещена в двух новых параграфах, которые предусматривают возможность использования шпионского ПО для перехвата сообщения до или после его шифрования, а также проведение проникновения и обыска помещений, если дистанционная установка невозможна.
Еще одна часть закона защищает право полиции применять нагрудные камеры даже в частных помещениях при угрозе жизни или здоровью.
Также, по данным Heise, добавлен третий параграф, легализующий сопоставление лиц и голосов подозреваемых с публичными биометрическими данными из интернета.
Четвертый параграф впервые разрешает полиции использовать персональные данные для обучения и тестирования искусственного интеллекта.
Власти называют реформу адаптацией к цифровой эпохе и борьбе с терроризмом. Критики считают ее чрезмерным вмешательством в личную жизнь граждан. Аналогичная инициатива уже была утверждена ранее в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания.
