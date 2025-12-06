Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.2 комментария
Российские военные уничтожили пункт управления ВСУ в Сумской области
В результате серии ударов беспилотников был уничтожен пункт управления украинского погранотряда, а также практически весь транспорт подразделения.
Пункт управления 15-го погранотряда Украины был уничтожен в Сумской области в районе населенного пункта Кияница, передает РИА «Новости».
По словам источника, удары нанесли беспилотники «Герань», благодаря чему уничтожили не только сам пункт управления, но и обеспечили значительные потери в живой силе противника, включая командный состав.
По данным российских силовых структур, часть потерь среди украинских военнослужащих подтверждают ресурсы противника, которые сообщают об убитых и раненых. Собеседник агентства подчеркнул: «Уничтожен практически весь транспорт».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России нанесли массированный и четыре групповых удара по объектам ВСУ в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России с 29 ноября по 5 декабря.
Силы ПВО за ночь сбили 41 украинский БПЛА над регионами России.
Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.