МИД: Экономика Европы потеряла до 1,6 трлн евро за четыре года санкций

Tекст: Вера Басилая

Европейская экономика с 2022 по 2025 годы понесла потери до 1,6 трлн евро в результате введения антироссийских санкций. В заявлении министерства говорится, что Россия столкнулась с беспрецедентным экономическим давлением, однако смогла сохранить устойчивость и обеспечить продолжение роста, сообщается на сайте МИД России.

«Стало очевидно, что односторонние принудительные меры наносят тяжелый урон самим инициаторам. Только от антироссийских рестрикций европейская экономика в 2022–2025 годах понесла потери на сумму до 1,6 трлн евро», – подчеркнули в МИД России

В министерстве добавили, что односторонние принудительные меры замедляют формирование справедливого многополярного миропорядка и служат инструментом неоколониальной политики коллективного Запада, цель которой – удержать доминирование и ограничить развитие стран мирового большинства.

В заявлении также отмечается, что Россия, совместно с ответственными партнерами, намерена продолжать борьбу против нелегитимных ограничительных мер и других проявлений неоколониализма для построения справедливой архитектуры без санкционного диктата.

Ранее издание The National Interest заявило, что экономика Германии оказалась «выпотрошенной» из-за введенных против России санкций.

Министр Венгрии Петер Сийярто отметил, что ограничения на поставки российских углеводородов подрывают энергетическую стабильность государств Евросоюза.

Министр финансов США Скотт Бессент назвал ранее введенные пакеты санкций Евросоюза против России неэффективными 19 раз подряд.