В переговорах по урегулированию ситуации на Украине наступила пауза, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. В беседе с Financial Times он отметил: «Возникла пауза. У американцев есть другие приоритеты».

По словам Пескова, европейские страны полностью сосредоточились на том, чтобы убедить Киев продолжать боевые действия, а не способствовать мирному процессу. Он отметил, что визит представителя Франции в Москву не принес серьезных результатов.

Песков подчеркнул, что несмотря на положительную динамику на фронте, российская сторона по-прежнему открыта для дипломатического урегулирования. Москва, по его словам, готова обсуждать мирные решения, если будет встречная готовность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва подчеркнула открытость к обсуждению любых вопросов по евразийской безопасности, включая ситуацию на Украине, с прагматичными партнерами.

Песков сообщал, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине, прошедшие в Абу-Даби, будут продолжены, однако место и дата следующего раунда пока не определены.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявлял, что переговоры между Москвой, Вашингтоном и Киевом могут состояться в ближайшие семь дней.