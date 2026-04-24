В Госдуме указали на попытку мести Украины Роскомнадзору

Депутат Матвейчев: Украина мстит Роскомнадзору за потерянные миллиарды рублей

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Выбор целей теракта, который пыталась организовать украинская сторона, объясняется тем, что Роскомнадзор вместе с другими профильными ведомствами создает в России цифровой заслон от украинских мошенников», – пояснил Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Спикер напомнил, что, по данным члена СПЧ Игоря Ашманова, только в 2024 году телефонные мошенники украли у граждан России около 300 млрд рублей. Причем подавляющее большинство звонков поступило из так называемых контакт-центров в Харькове, Киеве и других городах Украины.

«За счет наших доверчивых граждан кормились украинские мошенники и их кураторы. Создалась целая отрасль украинской экономики. Теперь они лишаются такого заработка и решили отомстить сотрудникам Роскомнадзора», – отметил парламентарий.

«Кроме того, такие атаки направлены на дестабилизацию нашего общественного и киберпространства, а также на попытку завоевать симпатии части россиян, недовольных ограничениями в Сети. Противник пытается представить себя борцом за цифровые права россиян, прикрываясь иллюзией европейских принципов «свободы», – резюмировал Матвейчев.

Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что 18 апреля российские правоохранители предотвратили теракт против руководителей Роскомнадзора. Злоумышленники планировали взорвать автомобиль при помощи взрывного устройства.

В Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле были задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, участвовавших в подготовке преступления. Они были завербованы спецслужбами Украины через Telegram. Главарь группы – житель Москвы 2004 года рождения – при задержании оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

В ходе обысков у террористов изъяли килограммовое самодельное взрывное устройство, гранату Ф-1, пистолет ПМ с глушителем, два газовых пистолета, рации. Также у злоумышленников обнаружили неонацистскую атрибутику, символику украинских военизированных формирований, а также инструкцию по вступлению в террористическую организацию, запрещенную в России.

«Я состоял в группе, в которой обсуждали и планировали взрывы, поджоги автомобилей сотрудников Роскомнадзора», – приводит РИА «Новости» слова одного из злоумышленников. «В марте 2026 года я вступила в чат, где предложила свою помощь в изготовлении листовок. Меня сделали администратором в группе, где готовилось покушение на замглавы Роскомнадзора», – рассказала другая фигурантка.

Еще одна задержанная призналась, что администрировала чат, где выкладывались личные данные сотрудников российских органов власти, в том числе главы Роскомнадзора. Также в общении участники призывали к преступлениям против должностных лиц, в том числе поджогам.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывных устройств. Решается вопрос об их привлечении к уголовной ответственности за приготовление к теракту.

«Поступающая в ФСБ России информация свидетельствует об активной деятельности украинских спецслужб, направленной на срыв проводимых в России мероприятий по обеспечению безопасности информационного пространства, в том числе блокировке мессенджера Telegram, массово используемого противником для совершения диверсионно-террористических, экстремистских, кибермошеннических и иных тяжких преступлений», – говорится в сообщении спецслужбы.

По данным ФСБ, в 2025 году были привлечены к уголовной ответственности 84 администратора и участника интернет-сообществ, причастных к направлению более 2,5 тыс. ложных сообщений о минировании российских объектов. С начала нынешнего года задержаны уже 118 администраторов сим-боксов, задействованных в мошеннических преступлениях против россиян.