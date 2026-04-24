В Госдуме указали на попытку мести Украины Роскомнадзору

Не так давно на сетевых барахолках вдруг возник тренд, вгоняющий людей, выросших с книгой в руках, в некоторый ступор: книги продают на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками. За копейки. За самовывоз.3 комментария
Украинские власти организовали атаки на Роскомнадзор, поскольку ведомство мешает украинским мошенникам зарабатывать на россиянах, создав цифровой заслон от их звонков, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее ФСБ предотвратила теракт против руководителей Роскомнадзора.
«Выбор целей теракта, который пыталась организовать украинская сторона, объясняется тем, что Роскомнадзор вместе с другими профильными ведомствами создает в России цифровой заслон от украинских мошенников», – пояснил Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Спикер напомнил, что, по данным члена СПЧ Игоря Ашманова, только в 2024 году телефонные мошенники украли у граждан России около 300 млрд рублей. Причем подавляющее большинство звонков поступило из так называемых контакт-центров в Харькове, Киеве и других городах Украины.
«За счет наших доверчивых граждан кормились украинские мошенники и их кураторы. Создалась целая отрасль украинской экономики. Теперь они лишаются такого заработка и решили отомстить сотрудникам Роскомнадзора», – отметил парламентарий.
«Кроме того, такие атаки направлены на дестабилизацию нашего общественного и киберпространства, а также на попытку завоевать симпатии части россиян, недовольных ограничениями в Сети. Противник пытается представить себя борцом за цифровые права россиян, прикрываясь иллюзией европейских принципов «свободы», – резюмировал Матвейчев.
Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что 18 апреля российские правоохранители предотвратили теракт против руководителей Роскомнадзора. Злоумышленники планировали взорвать автомобиль при помощи взрывного устройства.
В Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле были задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, участвовавших в подготовке преступления. Они были завербованы спецслужбами Украины через Telegram. Главарь группы – житель Москвы 2004 года рождения – при задержании оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.
В ходе обысков у террористов изъяли килограммовое самодельное взрывное устройство, гранату Ф-1, пистолет ПМ с глушителем, два газовых пистолета, рации. Также у злоумышленников обнаружили неонацистскую атрибутику, символику украинских военизированных формирований, а также инструкцию по вступлению в террористическую организацию, запрещенную в России.
«Я состоял в группе, в которой обсуждали и планировали взрывы, поджоги автомобилей сотрудников Роскомнадзора», – приводит РИА «Новости» слова одного из злоумышленников. «В марте 2026 года я вступила в чат, где предложила свою помощь в изготовлении листовок. Меня сделали администратором в группе, где готовилось покушение на замглавы Роскомнадзора», – рассказала другая фигурантка.
Еще одна задержанная призналась, что администрировала чат, где выкладывались личные данные сотрудников российских органов власти, в том числе главы Роскомнадзора. Также в общении участники призывали к преступлениям против должностных лиц, в том числе поджогам.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывных устройств. Решается вопрос об их привлечении к уголовной ответственности за приготовление к теракту.
«Поступающая в ФСБ России информация свидетельствует об активной деятельности украинских спецслужб, направленной на срыв проводимых в России мероприятий по обеспечению безопасности информационного пространства, в том числе блокировке мессенджера Telegram, массово используемого противником для совершения диверсионно-террористических, экстремистских, кибермошеннических и иных тяжких преступлений», – говорится в сообщении спецслужбы.
По данным ФСБ, в 2025 году были привлечены к уголовной ответственности 84 администратора и участника интернет-сообществ, причастных к направлению более 2,5 тыс. ложных сообщений о минировании российских объектов. С начала нынешнего года задержаны уже 118 администраторов сим-боксов, задействованных в мошеннических преступлениях против россиян. Газета ВЗГЛЯД объясняла связь между ограничениями в интернете и созданием безопасного контура для жителей России.