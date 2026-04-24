В России подорожали презервативы из-за закрытия Ормузского пролива
В результате роста затрат производителей и логистических трудностей, связанных с закрытием Ормузского пролива, средняя цена пачки презервативов в российских аптеках превысила 470 рублей, пишут СМИ.
По итогам первого квартала средняя цена упаковки в аптеках увеличилась на 13,2% год к году и достигла 477 рублей, а в неспециализированной рознице в апреле стоимость превысила 500 рублей.
По данным сервиса «Продажи.рф», в начале апреля средний чек составлял 450 рублей, к середине месяца он вырос до 530 рублей, пишет «Коммерсантъ»
Рост цен связан с увеличением логистических и производственных затрат на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке и закрытия Ормузского пролива.
Малайзийская Karex, выпускающая презервативы Durex и занимающая около пятой части мирового рынка, оценила рост издержек в 25–30%.
Генеральный директор Karex Го Миа Киат заявил: «Повышение цен должно произойти в течение следующих нескольких месяцев», однако эксперты отмечают, что последствия уже ощущаются на российском рынке.
В структуре продаж Durex занимает первое место с долей 39,8% в денежном выражении, вторым идет Contex – 38,2%. В первом квартале в аптеках было реализовано 4,09 млн упаковок презервативов общей стоимостью 1,95 млрд рублей, следует из данных DSM Group. Несмотря на рост цен, в фармацевтической рознице продажи презервативов в натуральном выражении практически не увеличиваются: в 2025 году прирост составил всего 0,4%.
Эксперты связывают стагнацию аптечных продаж с переходом покупателей в продуктовые магазины и на онлайн-площадки: в электронных магазинах в январе–марте продажи выросли на 16% в деньгах и на 5% в натуральном выражении. Кроме того, отмечается снижение интереса к сексу у молодежи – по результатам исследования «Гедеон Рихтер» и НАФИ, 22% россиян в возрасте 18–23 лет сообщили об отсутствии сексуальной жизни. Похожая тенденция наблюдается и в других странах, например, в США, где, по данным General Social Survey за 2024 год, 24% молодежи в возрасте 18–29 лет не имели секса более года.
Также в аптеках наблюдается слабый рост продаж гормональных пероральных контрацептивов: за первый квартал 2026 года продажи выросли на 1,4% в упаковках, но в денежном выражении увеличились на 9%. Всего за этот период реализовано 4,93 млн упаковок на сумму 8,62 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что малайзийская компания Karex Bhd., выпускающая презервативы Durex, One и Carex, намерена повысить цены до 30% из-за дефицита нефтепродуктов. При этом повышение цены не скажется на объемах их потребления, полагает производитель.