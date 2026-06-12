Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.3 комментария
Путин наградил зампредседателя ВС РФ Давыдова орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин подписал указ о вручении ордена Александра Невского первому заместителю председателя Верховного суда страны Владимиру Давыдову.
Президент России Владимир Путин отметил выдающиеся заслуги Владимира Давыдова перед отечественной судебной системой и многолетнюю добросовестную службу, передает РИА «Новости».
Соответствующий документ уже размещен на официальном портале правовых актов. В тексте указа отмечаются особые заслуги высокопоставленного судьи.
«За вклад в укрепление и совершенствование правосудия, многолетнюю добросовестную работу в судебной системе РФ наградить орденом Александра Невского Давыдова Владимира Александровича – первого заместителя председателя Верховного суда РФ», – говорится в официальном документе.
Ранее глава государства наградил орденом Александра Невского бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.