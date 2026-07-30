Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.17 комментариев
В России запланировали открыть пять участков для выборов президента Южной Осетии
ЦИК Южной Осетии: Пять избирательных участков ЮО откроются в России в сентябре
Пять избирательных участков на территории России будут работать 18 сентября в день выборов президента Южной Осетии, сообщили в ЦИК Южной Осетии.
В среду прошло заседание ЦИК. «Рассмотрены 12 вопросов организационного и правового характера», – приводит ТАСС текст сообщения.
На заседании было принято решение сформировать пять участков в России: два во Владикавказе и по одному в Алагире, Камбилеевском и в Москве.
Центризбирком также заявлял об образовании шести территориальных комиссий, которые будут работать в городах Цхинвал и Квайса, а также в Цхинвальском, Дзауском, Знаурском и Ленингорском районах.
«Всего на выборах президента откроются 75 избирательных участков. <…> Пока не принято решение об открытии участка в Абхазии. Их может быть 76, если откроют и там», – приводит сообщение ЦИК РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Южной Осетии назначил досрочные выборы президента республики на 18 сентября 2026 года.
Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с исполняющим обязанности президента Южной Осетии Маратом Камболовым выразил надежду на его успех на предстоящих выборах.