В России запланировали открыть пять участков для выборов президента Южной Осетии

ЦИК Южной Осетии: Пять избирательных участков ЮО откроются в России в сентябре

Tекст: Антон Антонов

В среду прошло заседание ЦИК. «Рассмотрены 12 вопросов организационного и правового характера», – приводит ТАСС текст сообщения.

На заседании было принято решение сформировать пять участков в России: два во Владикавказе и по одному в Алагире, Камбилеевском и в Москве.

Центризбирком также заявлял об образовании шести территориальных комиссий, которые будут работать в городах Цхинвал и Квайса, а также в Цхинвальском, Дзауском, Знаурском и Ленингорском районах.

«Всего на выборах президента откроются 75 избирательных участков. <…> Пока не принято решение об открытии участка в Абхазии. Их может быть 76, если откроют и там», – приводит сообщение ЦИК РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Южной Осетии назначил досрочные выборы президента республики на 18 сентября 2026 года.

Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с исполняющим обязанности президента Южной Осетии Маратом Камболовым выразил надежду на его успех на предстоящих выборах.