Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.0 комментариев
МВД: Обвиняемый в избиении ученого Зезина оказался бывшим силовиком
Фигурант уголовного дела о нападении на уральского агронома Никиту Зезина Александр Реверук работал в милиции и потерял должность из-за случайного ранения напарника, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«Это бывший правоохранитель, более 15 лет назад уволенный по отрицательным мотивам, после чего долго работал в бизнесе», – сказал Горелых, передает РИА «Новости».
Виновные в нападении обязательно понесут наказание. По данным журналистов, мужчину выгнали со службы после случайного ранения напарника.
Никита Зезин скончался 22 июля от сердечного приступа. Депутат свердловского заксобрания Вячеслав Венгер рассказал, что незадолго до трагедии агроном осматривал опытные поля и сделал замечание подросткам на квадроциклах. Ученый вызвал родителей нарушителей, однако приехавшие мужчины жестоко избили исследователей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели заслуженного работника сельского хозяйства России Никиты Зезина.
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