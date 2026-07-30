Бизнес новых регионов привлек рекордные средства господдержки

Предприниматели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей нарастили объем привлеченных средств в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Финансирование осуществлялось через Национальную гарантийную систему, оператором которой выступает Корпорация МСП.

Наибольшую поддержку получили предприятия сельского хозяйства, привлекшие 1,1 млрд рублей. Сфера реализации товаров получила 733 млн рублей, обрабатывающее производство – 506 млн рублей, а инфраструктурное строительство – 365 млн рублей.

«Объем господдержки малого и среднего бизнеса в новых регионах растет. По итогам первого полугодия 2026 года в обрабатывающем секторе отмечается двукратный рост привлеченного финансирования», – отметили в Корпорации МСП.

Более половины всех средств, а именно 1,7 млрд рублей, было обеспечено «зонтичными» поручительствами. Этот инструмент оказался крайне востребованным, так как позволяет бизнесу получать финансирование даже при недостатке залогов. Лидером по приросту заемных средств стала ЛНР, увеличившая показатель в 2,6 раза.