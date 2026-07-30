Медведев на форуме МГЕР почтил память погибших участников спецоперации

Tекст: Валерия Городецкая

Политик совместно с руководителем «Молодой Гвардии» Антоном Демидовым, полпредом президента в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым и врио губернатора Тверской области Виталием Королевым почтил память погибших бойцов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Делегация возложила цветы к Памятнику Неизвестному солдату, Вечному огню и Аллее памяти погибших активистов МГЕР и «Волонтерской Роты Боевого Братства», участвовавших в специальной военной операции. Также Медведев ознакомился с поисковой деятельностью молодежных организаций.

За 2026 год участники экспедиций обнаружили останки 187 солдат Великой Отечественной войны. Кроме того, вместе с Ассоциацией ветеранов СВО в Селидово, Новолуганске и Украинске были эксгумированы тела 77 мирных жителей, ставших жертвами боевых действий.

Накануне Медведев назвал победу в спецоперации единственным способом сохранения страны.

В мае политик вместе с руководством «Молодой Гвардии» возложил цветы к Вечному огню на Поклонной горе.

Весной активисты «Волонтерской Роты» и МГЕР приступили к поисковым мероприятиям в зоне проведения специальной военной операции.