Для любой страны мира, и Россия тут не исключение, каждый партнер на международной арене важен не сам по себе, а исходя из того, что он может хорошего или плохого сделать. Наибольшую бдительность заслуживает, как это ни печально, именно тот сосед, который может нанести урон.0 комментариев
Медведев на форуме МГЕР почтил память погибших участников спецоперации
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев прибыл на форум МГЕР «Гвардейск» и почтил память погибших участников спецоперации.
Политик совместно с руководителем «Молодой Гвардии» Антоном Демидовым, полпредом президента в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым и врио губернатора Тверской области Виталием Королевым почтил память погибших бойцов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Делегация возложила цветы к Памятнику Неизвестному солдату, Вечному огню и Аллее памяти погибших активистов МГЕР и «Волонтерской Роты Боевого Братства», участвовавших в специальной военной операции. Также Медведев ознакомился с поисковой деятельностью молодежных организаций.
За 2026 год участники экспедиций обнаружили останки 187 солдат Великой Отечественной войны. Кроме того, вместе с Ассоциацией ветеранов СВО в Селидово, Новолуганске и Украинске были эксгумированы тела 77 мирных жителей, ставших жертвами боевых действий.
Накануне Медведев назвал победу в спецоперации единственным способом сохранения страны.
В мае политик вместе с руководством «Молодой Гвардии» возложил цветы к Вечному огню на Поклонной горе.
Весной активисты «Волонтерской Роты» и МГЕР приступили к поисковым мероприятиям в зоне проведения специальной военной операции.