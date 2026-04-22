Активисты приступили к поиску пропавших бойцов в зоне СВО
В зоне специальной военной операции стартовала работа сводного отряда активистов, который займется поиском без вести пропавших военнослужащих и устранением последствий боев.
Сводный отряд из 19 активистов «Волонтерской Роты Боевого Братства», Ассоциации ветеранов СВО и «Молодой Гвардии Единой России» начал поисковые мероприятия в районе проведения специальной военной операции, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Добровольцы занимаются установлением местонахождения пропавших без вести военнослужащих, а также ликвидацией последствий боевых действий.
Заместитель исполнительного директора Ассоциации ветеранов СВО Владимир Горох отметил: «У Ассоциации ветеранов СВО есть проект ДНК – Должен Найтись Каждый. Важнейшая история, большая, серьезная работа, к которой подключились участники Ассоциации из разных регионов страны. Парни прошли фронт, получили ранения и не могут выполнять боевые задачи, но внутренний стержень не позволяет оставаться в стороне. Мы здесь потому что понимаем: это важно для семей наших боевых товарищей, это важно для будущих поколений, для сохранения исторической правды».
Перед выдвижением в зону СВО активисты прошли специальную подготовку, включая обучение по инженерной безопасности и действиям в условиях повышенного риска. Председатель «Волонтерской Роты Боевого Братства» Станислав Кузьменко в своей речи подчеркнул, что проведение поисковых мероприятий требует не только профессиональных знаний, но и высокой моральной устойчивости. Он отметил, что для участников принципиально важно не останавливаться на достигнутом, доводить начатое до результата и прилагать максимум усилий для установления судеб бойцов.
Председатель Молодой Гвардии «Единой России» Антон Демидов заявил, что поиск пропавших бойцов – это нравственный долг молодежи перед защитниками Родины, и работа будет продолжаться до тех пор, пока каждая семья не получит вестей о своих близких.