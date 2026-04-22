Активисты приступили к поиску пропавших бойцов в зоне СВО

«Единая Россия» выступила против введения штрафов за нарушение средней скорости

Tекст: Дарья Григоренко

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов заявил: «В очередной раз пытались под предлогом эксперимента ввести на отдельных территориях Российской Федерации такую возможность – штрафовать наших водителей за нарушение средней скорости. Эта инициатива может привести к тому, что завтра будут штрафовать на территории всей страны за нарушение средней скорости на отдельно взятом отрезке», говорится на сайте партии.

По его мнению, это может привести к расширению практики расчёта средней скорости – вплоть до дня и месяца, что недопустимо и ведёт к введению необоснованных штрафов

«Эта инициатива не имеет ничего общего с правом, об этом неоднократно высказывался Верховный суд. Эта инициатива не имеет ничего общего со справедливостью, поскольку она не служит тем целям, которые установлены с точки зрения регулирования правил дорожного движения», – подчеркнул Бессарабов.

«Я хотел бы, чтобы прекратили эти спекуляции на этот счёт. Если у кого-то возник такой законодательный суд – установить новые штрафы, новую ответственность для людей, – это идёт вразрез с позицией фракции большинства, позицией фракции «Единой России», вразрез с мнением жителей страны. Мы такого не допустим», – заявил он.

Даниил Бессарабов сообщил, что в партию поступает множество обращений от граждан и экспертов, выступающих против этой меры. Он также напомнил, что попытки уменьшить нештрафуемый порог превышения скорости, который сейчас составляет 20 км в час, не получили поддержки у фракции и не будут поддержаны в будущем.

Ранее «Единая Россия» также выступила против повышения стоимости ОСАГО без всестороннего обсуждения с автомобилистами, отметил первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев. Он заверил, что партия не поддержит инициативы, которые приведут к росту финансовой нагрузки на страхователей, подчеркнув приоритет защиты интересов граждан перед прибылью страховых компаний.