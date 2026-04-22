  Песков назвал условия возможной встречи Путина и Зеленского
    Череда смертей американских ученых вернула США к спекуляциям по поводу НЛО
    НАТО опубликовало расход ракет Tomahawk и Patriot в иранской операции
    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию
    Россия довела НАТО до грани нервного срыва
    Путин назвал политику экс-руководства МОК «трусливой и позорной»
    Боксер Гассиев пригласил Путина на свой бой в июле
    Цена нефти Brent превысила 102 доллара за баррель
    Лавров: Реакция Германии на адреса заводов дронов для ВСУ выдала Берлин
    Более десяти стран попросили США продлить разрешение на покупку российской нефти
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Глобальную торговлю ждет сухопутная революция

    Всеобщее распространение морской торговли и миф о ее преимуществах – это синоним господства Запада в мировой политике. Активное включение государств в морскую торговлю жестко ставило их на определенное место в глобальной «пищевой цепочке».

    Анна Долгарева Анна Долгарева Молюсь о тумане в Донбассе

    Зимой туманы открывали пространство жизни, и русская пехота шла в наступление, безбоязненно пересекая пространство до украинских позиций. Донбасское лето страшно жаркое и сухое, в нем не бывает туманов.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерный клуб начнет расширяться с Ирана

    Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.

    22 апреля 2026, 22:40 • Новости дня

    Активисты приступили к поиску пропавших бойцов в зоне СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В зоне специальной военной операции стартовала работа сводного отряда активистов, который займется поиском без вести пропавших военнослужащих и устранением последствий боев.

    Сводный отряд из 19 активистов «Волонтерской Роты Боевого Братства», Ассоциации ветеранов СВО и «Молодой Гвардии Единой России» начал поисковые мероприятия в районе проведения специальной военной операции, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Добровольцы занимаются установлением местонахождения пропавших без вести военнослужащих, а также ликвидацией последствий боевых действий.

    Заместитель исполнительного директора Ассоциации ветеранов СВО Владимир Горох отметил: «У Ассоциации ветеранов СВО есть проект ДНК – Должен Найтись Каждый. Важнейшая история, большая, серьезная работа, к которой подключились участники Ассоциации из разных регионов страны. Парни прошли фронт, получили ранения и не могут выполнять боевые задачи, но внутренний стержень не позволяет оставаться в стороне. Мы здесь потому что понимаем: это важно для семей наших боевых товарищей, это важно для будущих поколений, для сохранения исторической правды».

    Перед выдвижением в зону СВО активисты прошли специальную подготовку, включая обучение по инженерной безопасности и действиям в условиях повышенного риска. Председатель «Волонтерской Роты Боевого Братства» Станислав Кузьменко в своей речи подчеркнул, что проведение поисковых мероприятий требует не только профессиональных знаний, но и высокой моральной устойчивости. Он отметил, что для участников принципиально важно не останавливаться на достигнутом, доводить начатое до результата и прилагать максимум усилий для установления судеб бойцов.

    Председатель Молодой Гвардии «Единой России» Антон Демидов заявил, что поиск пропавших бойцов – это нравственный долг молодежи перед защитниками Родины, и работа будет продолжаться до тех пор, пока каждая семья не получит вестей о своих близких.

    22 апреля 2026, 13:31 • Новости дня
    «Единая Россия» выступила против введения штрафов за нарушение средней скорости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Фракция «Единая Россия» выступила против инициативы по введению штрафов за превышение средней скорости.

    Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов заявил: «В очередной раз пытались под предлогом эксперимента ввести на отдельных территориях Российской Федерации такую возможность – штрафовать наших водителей за нарушение средней скорости. Эта инициатива может привести к тому, что завтра будут штрафовать на территории всей страны за нарушение средней скорости на отдельно взятом отрезке», говорится на сайте партии.

    По его мнению, это может привести к расширению практики расчёта средней скорости – вплоть до дня и месяца, что недопустимо и ведёт к введению необоснованных штрафов

    «Эта инициатива не имеет ничего общего с правом, об этом неоднократно высказывался Верховный суд. Эта инициатива не имеет ничего общего со справедливостью, поскольку она не служит тем целям, которые установлены с точки зрения регулирования правил дорожного движения», – подчеркнул Бессарабов.

    «Я хотел бы, чтобы прекратили эти спекуляции на этот счёт. Если у кого-то возник такой законодательный суд – установить новые штрафы, новую ответственность для людей, – это идёт вразрез с позицией фракции большинства, позицией фракции «Единой России», вразрез с мнением жителей страны. Мы такого не допустим», – заявил он.

    Даниил Бессарабов сообщил, что в партию поступает множество обращений от граждан и экспертов, выступающих против этой меры. Он также напомнил, что попытки уменьшить нештрафуемый порог превышения скорости, который сейчас составляет 20 км в час, не получили поддержки у фракции и не будут поддержаны в будущем.

    Ранее «Единая Россия» также выступила против повышения стоимости ОСАГО без всестороннего обсуждения с автомобилистами, отметил первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев. Он заверил, что партия не поддержит инициативы, которые приведут к росту финансовой нагрузки на страхователей, подчеркнув приоритет защиты интересов граждан перед прибылью страховых компаний.

    22 апреля 2026, 10:34 • Новости дня
    ВС России ликвидировали десять награжденных Зеленским офицеров ВСУ под Сумами

    Tекст: Дарья Григоренко

    Десять офицеров 21-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины, награжденных Владимиром Зеленским, были уничтожены при ударе по штабу подразделения, сообщили СМИ.

    Удар был нанесен после того, как российские военные с помощью беспилотников отследили перемещения командиров и офицеров, организовавших командный пункт в лесу рядом с населенным пунктом Малая Рыбица в Сумской области, передает Lenta.Ru со ссылкой на Shot.

    В публикации отмечается, что группа офицеров участвовала в операции по вторжению в Курскую область в 2024 году. Российские военные нанесли удар фугасными авиабомбами прямо по командному пункту в момент, когда в штабе проходила ротация личного состава.

    Источник подчеркивает, что среди уничтоженных оказались руководители подразделений, некоторые из них ранее получили государственные награды лично от Владимира Зеленского.

    Ранее Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил украинского боевика Антона Зайцева к 16 годам лишения свободы за вторжение в Курскую область и теракт.

    22 апреля 2026, 14:38 • Видео
    Япония стала надеждой Украины

    Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    22 апреля 2026, 09:55 • Новости дня
    Под завалами обрушившегося в Сызрани после атаки ВСУ дома нашли двух погибших

    Из-под завалов рухнувшего после атаки ВСУ дома в Сызрани извлекли двух погибших

    Под завалами обрушившегося в Сызрани после атаки ВСУ дома нашли двух погибших
    @ МЧС России/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Жертвами частичного разрушения жилого здания в Самарской области, произошедшего в результате удара украинских беспилотников, стали два человека.

    Сотрудники экстренных служб деблокировали погибших во время поисково-спасательной операции, передает РИА «Новости». По предварительным данным ведомства, других людей под обломками здания больше нет.

    «В ходе разбора завалов в Сызрани обнаружены и извлечены тела двух человек», – заявили в пресс-службе МЧС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, частичное обрушение подъезда жилого дома в Сызрани произошло из-за атаки украинских беспилотников.

    Спасатели извлекли из-под завалов четырех выживших жильцов.

    Общее число пострадавших при ударе достигло 12 человек.

    22 апреля 2026, 06:02 • Новости дня
    Подъезд дома в Сызрани обрушился из-за атаки БПЛА

    Подъезд дома частично обрушился в Сызрани из-за удара БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    В жилом доме в Сызрани произошло частичное обрушение подъезда после атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

    Частичное обрушение подъезда жилого дома в Сызрани Самарской области произошло после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщил в Max Федорищев.

    На месте происшествия продолжают работать поисково-спасательные отряды. Из-под завалов удалось спасти четырех человек, среди которых оказался один ребенок.

    Глава региона сообщил, что к месту происшествия были направлены оперативные службы. По его данным, атаки дронов на регион продолжаются.

    Ранее спасатели извлекли четырех человек из-под завалов рухнувшего подъезда в Сызрани.

    До этого беспилотный летательный аппарат упал рядом с родильным домом в Новокуйбышевске Самарской области.

    22 апреля 2026, 04:51 • Новости дня
    Российские войска «Искандерами» уничтожили подземные бункеры ВСУ в Славянске

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска нанесли удары ракетами «Искандер» по подземной инфраструктуре ВСУ в Славянске, уничтожая укрепления и склады противника, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

    По словам Киселева, российские войска с помощью оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» уничтожают подземную инфраструктуру Вооружённых сил Украины в укреплённом Славянске Донецкой Народной Республики, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что удары по подземным бункерам не являются единичными случаями, а представляют собой часть последовательной тактики.

    «Противник уже давно превратил промышленные зоны и карьеры Славянска и Краматорска в подземные крепости», – отметил Киселев.

    Там, по его словам, оборудованы укрытия для личного состава, склады ракет, а также ремонтные мастерские и укрытия для техники.

    Киселев отметил, что российские удары по этим объектам имеют прицельный характер – «точечная охота за подземными объектами», где каждая ракета поражает конкретную цель. Он также пояснил, что фугасный взрыв боеголовки «Искандера», проникая в грунт, разрушает своды подземных сооружений противника.

    Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал, что передовые подразделения российских войск находятся на удалении 12 км от восточных окраин Славянска, а до Краматорска – 7 км.

    Министерство обороны назвало подземные командные пункты противника основными целями для данных ракетных комплексов.

    22 апреля 2026, 00:12 • Новости дня
    Силы ПВО сбили пять БПЛА над Севастополем и Черным морем

    Tекст: Вера Басилая

    В Севастополе силы противовоздушной обороны, Черноморского флота и мобильные огневые группы отразили атаку беспилотников. сбиты пять целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Силы противовоздушной обороны, Черноморского флота и мобильные огневые группы успешно отразили атаку ВСУ на Севастополь, сбив пять беспилотников над морем и в разных районах города, сообщил в Max Развожаев. По предварительным данным, среди гражданских никто не пострадал.

    По информации спасательных служб, были зафиксированы незначительные повреждения имущества. В районе улицы Шабалина осколками от одного из сбитых беспилотников повреждены два автомобиля. Кроме того, на Радиогорке в одном из многоквартирных домов выбиты окна на балконе и в комнате.

    Михаил Развожаев сообщил, что в районе Севастополя были сбиты две воздушные цели во время атаки Вооруженных сил Украины.

    22 апреля 2026, 09:19 • Новости дня
    ВСУ атаковали Донецк дронами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате атаки беспилотников ВСУ в центре Донецка были слышны взрывы, после чего над городом поднялся столб дыма.

    Беспилотники ВСУ атаковали центр Донецка, сообщает корреспондент ТАСС.

    По информации агентства, в Киевском и Ворошиловском районах города были слышны звуки полетов дронов, напоминающие мопеды, а также зафиксированы не менее четырех взрывов. После серии взрывов над центральной частью Донецка появилось облако дыма.

    В штабе обороны ДНР уточнили, что в этих районах отмечена высокая активность вражеских беспилотников. По их данным, мобильные огневые группы, входящие в систему «Купол Донбасса», ведут работу по уничтожению БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Донецк подвергся атаке турбореактивных беспилотников со стороны Украины.

    Украинский дрон атаковал здание бизнес-центра в городе.

    Над Куйбышевским районом военные зафиксировали сброс взрывоопасных предметов с аппаратов противника.

    22 апреля 2026, 02:43 • Новости дня
    Марочко заявил о стратегическом значении освобождения Гришина

    Марочко: Освобождение Гришина позволит наступать на Доброполье в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Контроль российских военных над Гришином открывает путь для продвижения к Доброполью и к административной границе Донецкой Народной Республики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, контроль российских военных над населённым пунктом Гришино позволит начать наступательные действия на Доброполье в Донецкой Народной Республике, передает ТАСС.

    Он заявил, что после освобождения Гришина ВС России смогут продвигаться в сторону Доброполья и далее до административной границы ДНР, реализуя основные задачи спецоперации.

    Ранее начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов отмечал, что группировка войск «Центр» движется в направлении Доброполья.

    Марочко также подчеркнул, что дальнейшее продвижение российских подразделений позволит выполнить ключевую задачу – освобождение всей Донецкой Народной Республики.

    Ранее подразделения российской группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Гришино в ДНР.

    Глава республики Денис Пушилин заявил о продолжении активных наступательных действий на красноармейско-добропольском направлении.

    Военный эксперт Андрей Марочко рассказал о подготовке к штурму Доброполья на участке фронта шириной почти в 40 километров.

    22 апреля 2026, 12:58 • Новости дня
    Сальдо заявил о единственном шансе на спасение для сотрудников ТЦК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине), которые задерживают жителей Херсонской области на правобережье Днепра, спасет только переход на сторону России и помощь в освобождении региона от ВСУ, заявил губернатор Владимир Сальдо.

    Сальдо заявил, что сотрудников территориальных центров комплектования, аналогов военкоматов на Украине, сможет спасти только переход на сторону России и помощь в освобождении правобережья Днепра от Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Ранее Сальдо сообщил, что сотрудники ТЦК задержали жителя Херсонской области на кладбище во время поминальной недели, когда тот пришел почтить память родственника. Губернатор такие действия назвал кощунством и подчеркнул, что виновные «не обретут покоя – ни на херсонской земле, ни на небесах», если не раскаются и не помогут освобождению региона.

    Сальдо напомнил, что принудительная мобилизация и постоянные проверки документов – это наиболее болезненные темы для жителей Херсона, находящегося под контролем ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил высокий уровень сопротивления местных жителей насильственной мобилизации.

    Киевский режим негласно разрешил сотрудникам военкоматов применять огнестрельное оружие против гражданских лиц.

    Глава региона предложил приравнять работников украинских территориальных центров комплектования к военным преступникам.

    22 апреля 2026, 03:36 • Новости дня
    В Севастополе сбили три воздушные цели при атаке ВСУ

    Силы ПВО сбили три воздушные цели при атаке ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Силы противовоздушной обороны нейтрализовали три воздушных объекта в районе Северной стороны Севастополя, повреждений среди гражданских объектов не зафиксировано, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    В Севастополе силы противовоздушной обороны сбили три воздушные цели в районе Северной стороны, следует из сообщения в Max Развожаева.

    Он сообщил, что атака ВСУ отражается военными, задействованы ПВО и мобильные огневые группы.

    «По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», – говорится в сообщении губернатора.

    Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе силы противовоздушной обороны, Черноморского флота и мобильные огневые группы отразили атаку беспилотников, сбиты пять БПЛА.

    До этого Развожаев сообщил, что в районе Севастополя были сбиты две воздушные цели во время атаки Вооруженных сил Украины.

    22 апреля 2026, 00:34 • Новости дня
    В подконтрольном ВСУ городе Запорожье и Харькове прогремели взрывы

    Tекст: Вера Басилая

    В городах Запорожье и Харьков, а также в Изюме Харьковской области, зафиксированы взрывы, после чего местные власти объявили воздушную тревогу.

    В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремел взрыв, о чем сообщил глава подчиненной украинским властям областной администрации Иван Федоров, передает ТАСС.

    В городе была объявлена воздушная тревога. Подробности происшествия не раскрываются.

    В Харькове на востоке Украины также произошел взрыв, пишут украинские СМИ. В Харьковской области действует воздушная тревога.

    Кроме того, в городе Изюме Харьковской области были зафиксированы взрывы.

    Ранее в Сумах прогремела серия взрывов.

    22 апреля 2026, 01:19 • Новости дня
    Обломки БПЛА повредили здания в Приморско-Ахтарске Краснодарского края

    Tекст: Вера Басилая

    В результате падения обломков беспилотника в Приморско-Ахтарске были повреждены окна в коммерческих и административных зданиях, а также частный дом, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    Обломки беспилотного летательного аппарата повредили несколько строений в Приморско-Ахтарске Краснодарского края, передает РИА «Новости». По информации оперштаба региона, пострадавших в результате инцидента нет.

    «На одной из улиц в двух коммерческих и одном административном здании выбило окна. Также в частном доме повреждены стена, дверь, окно и забор», – следует из сообщения.

    На месте происшествия продолжают работать оперативные и специальные службы для оценки ущерба и устранения последствий.

    Ранее в Туапсе в результате массированной атаки дронов получили повреждения более двадцати жилых зданий.

    В Новороссийске обломки беспилотника повредили два многоквартирных и один частный дом.

    22 апреля 2026, 08:58 • Новости дня
    В Одессе повреждена портовая инфраструктура и возникли пожары

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Портовая инфраструктура повреждена в Одессе, там возникли пожары, сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

    Кулеба сообщил, что портовая инфраструктура в Одессе на Украине получила повреждения, в городе возникли пожары, передает РИА «Новости». Он уточнил: «Портовая инфраструктура Одессы… Возникли пожары. Повреждены причалы, складские помещения, железнодорожная инфраструктура и объекты портовых операторов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, портовая инфраструктура в Одесской области оказалась частично разрушена. На объектах энергетики региона возникли сильные пожары. К тушению огня в портах спасатели привлекли свыше 40 человек.

    22 апреля 2026, 15:28 • Новости дня
    Более 20 беспилотников ВСУ сбиты над Запорожской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    За последние сутки системы ПВО и силовики отразили атаку более двадцати украинских беспилотников, большинство из которых были самолетного типа.

    Более двадцати беспилотных летательных аппаратов ВСУ были уничтожены над Запорожской областью за последние сутки, передает РИА «Новости». Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, отметив, что противник не прекращает попыток атаковать гражданские объекты с помощью дронов.

    По словам Балицкого, отражением атак занимались подразделения ПВО, военнослужащие Вооруженных сил, сотрудники Росгвардии и других силовых ведомств. Он подчеркнул, что в основном ВСУ использовали дроны самолетного типа, а также FPV-дроны.

    Балицкий заявил: «Противник не оставляет попыток атаковать гражданские объекты Запорожской области с применением беспилотников. Подразделения ПВО, военнослужащие Вооруженных сил и Росгвардии, сотрудники силовых ведомств за прошедшие сутки отразили атаку более 20 БПЛА над территорией нашей области».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники атаковали Белгородскую область, в результате чего были ранены водитель легкового автомобиля и подросток на парковке.

    В Курске обломки после ночной атаки беспилотника повредили крышу жилого дома, а 36 жильцов, включая девять детей, были эвакуированы.

    В Самарской области украинские беспилотники ударили по многоэтажке, в результате чего пострадали 11 человек, среди которых есть несовершеннолетние.

    22 апреля 2026, 13:37 • Новости дня
    Черноморский флот потопил безэкипажный катер ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожен украинский безэкипажный катер, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по местам хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 131 районе.

    Средствами ПВО сбиты управляемая авиабомба, три снаряда американской РСЗО HIMARS и 368 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 136 720 беспилотников, 656 ЗРК, 29 006 танков и других бронемашин, 1705 боевых машин РСЗО, 34 569 орудий полевой артиллерии и минометов, 59 940 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили места подготовки к запуску дальнобойных беспилотников ВСУ.

    До этого ВС России нанесли групповой удар возмездия по объектам ОПК Украины.

    В минувшие выходные ВС России поразили используемую ВСУ энергетическую и транспортную инфраструктуру.

    В чем уникальность четвертого в истории энергокризиса

    Это самый крупный в истории человечества энергетический кризис, заявили в Международном энергетическом агентстве. В чем его главные особенности в сравнении с тремя предыдущими энергетическими кризисами – в 1973, 1979 и 2022 годах? Подробности

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Япония изменила мировой рынок оружия за один день

    Под руководством первой женщины-премьера в своей истории Япония резко ускорила милитаризацию. Для расширения военных предприятий им разрешили поставлять свою продукцию за рубеж впервые с 1945 года. К сожалению, для России это тоже означает многое. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

