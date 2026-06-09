Tекст: Катерина Туманова

«В Краснопольском районе стрелковые бои продолжаются в лесных массивах и вдоль железнодорожных путей, ведущих к районному центру. Наши штурмовые группы продвинулись до 900 метров», – рассказали бойцы неофициальном Max-каналу группы войск «Северный ветер».

Кроме того, в Шосткинском районе штурмовики «Севера» ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и окрестностях.

В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 800 метров.

На Харьковском направлении штурм-подразделения наступают в районе крупного логистического центра ВСУ – посёлка Казачья Лопань. Бои идут на окраинах поселения.

На Волчанском направлении штурмовики продвинулись на 15 участках до 400 метров. Стрелковые бои идут в сёлах Охримовка и Лосевка, а также в окрестностях и в лесных массивах Волчанского района.

На Великобурлукском направлении бои идут в лесных массивах около Петро-Ивановки. За сутки «Северяне» продвинулись на четырех участках до 500 метров.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 90 в Харьковской областях)», – следует из сводки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» узнали, что в рядах ВСУ жалуются на бронетехнику ФРГ.

ВСУ перебросили операторов тяжелых дронов под Сумы. Украинские призывники застрелили командира роты в Сумской области.