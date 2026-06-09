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«Северяне» рассказали о продвижении к райцентру в Краснопольском районе
Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Сумском направлении фронта ведут стрелковые бои в Краснопольском районе, продвигаясь к районному центру.
«В Краснопольском районе стрелковые бои продолжаются в лесных массивах и вдоль железнодорожных путей, ведущих к районному центру. Наши штурмовые группы продвинулись до 900 метров», – рассказали бойцы неофициальном Max-каналу группы войск «Северный ветер».
Кроме того, в Шосткинском районе штурмовики «Севера» ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и окрестностях.
В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 800 метров.
На Харьковском направлении штурм-подразделения наступают в районе крупного логистического центра ВСУ – посёлка Казачья Лопань. Бои идут на окраинах поселения.
На Волчанском направлении штурмовики продвинулись на 15 участках до 400 метров. Стрелковые бои идут в сёлах Охримовка и Лосевка, а также в окрестностях и в лесных массивах Волчанского района.
На Великобурлукском направлении бои идут в лесных массивах около Петро-Ивановки. За сутки «Северяне» продвинулись на четырех участках до 500 метров.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 90 в Харьковской областях)», – следует из сводки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» узнали, что в рядах ВСУ жалуются на бронетехнику ФРГ.
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