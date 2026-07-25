  • Новость часаПесков: Россия продолжит разъяснять позицию по Украине с удвоенной энергией
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    Жестокость Драпатого подорвет Украину изнутри
    Военный эксперт рассказал об ответе России на трагедию в Кирилловке
    Орбан по-русски процитировал Чернышевского при оценке ситуации в Венгрии
    Экс-аналитик ЦРУ назвал главное отличие россиян от американцев
    ВС России поразили военные грузы в портах и десантный катер CV-90 ВМС Украины
    Путин ответил Токаеву на идею заморозки конфликта на Украине
    Военный эксперт назвал последствия удара России по выставке БПЛА под Киевом
    WP: Зеленского разозлил удар России по военной выставке под Киевом
    Захарова: Лавров поприветствовал главу МИД Японии в Маниле вполоборота
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Чувство родной земли помогает остаться людьми в эпоху цифры

    Мы неизбежно дорастём до представления о том, что любая земля свята. Человеку земля нужна как союзник. Любой валун можно считать пупом земли. Любое дерево – священным. В этом больше нет язычества. Это последняя надежда человека, которому некуда отступать.

    5 комментариев
    Максим Петренчук Максим Петренчук Как блогеры и платформы продают страх

    Когда человек открывает соцсети и получает десятки сообщений о том, что всё ужасно и вокруг враги, его эмоциональное состояние неизбежно меняется. Поэтому главный навык современного человека – не умение быстрее других получать новости, а способность сохранять критическое мышление.

    6 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Сторонников «двойной игры» ждет фиаско

    Уже невозможно просто «делать деньги», втихую саботируя повестку государства, не работая на новых территориях, не вкладываясь серьезно в помощь фронту, в решение общегосударственных экономических задач.

    13 комментариев
    25 июля 2026, 21:45 • Новости дня

    Bloomberg: Сделка с США лишит оборонные предприятия Германии магнитов

    Bloomberg: Сделка с США лишит оборонные предприятия ФРГ поставщика магнитов

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкие производители вооружений рискуют остаться без важнейших компонентов из-за приобретения корпорацией Energy Fuels единственного крупного западного изготовителя магнитов за 1,9 млрд долларов.

    Сделка по продаже завода Vacuumschmelze американской компании Energy Fuels вызвала серьезную тревогу в Берлине, передает РИА «Новости».

    Стоимость контракта оценивается в 1,9 млрд долларов. Предприятие выступает единственным в западных странах производителем постоянных магнитов в промышленных масштабах.

    Оборудование критически важно для военной и автомобильной промышленности. «Некоторые немецкие оборонные компании обеспокоены тем, что останутся без магнитов, если американцы начнут в первую очередь снабжать ими собственные производства», – отмечает Bloomberg.

    Ситуация осложняется невозможностью закупки аналогичной продукции из редкоземельных металлов в Китае. Пекин ввел жесткие экспортные ограничения на поставки компонентов военного назначения.

    Правительство Германии рассматривает возможность выдвижения встречных условий по текущей сделке. Подобный шаг способен спровоцировать заметное охлаждение отношений между Берлином и Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские компании активно скупают необходимые европейскому ВПК редкоземельные металлы.

    Западные производители оружия выразили опасения из-за новых экспортных ограничений Китая.

    Правительство Германии обеспокоилось задержками поставок китайского сырья для оборонной промышленности.

    24 июля 2026, 07:50 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о разгроме у Ивашкино бригады ВСУ из экс-заключенных

    ВС России разбили у Ивашкино бригаду ВСУ из экс-заключенных

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки «Север» за прошедшие сутки продвинулись на ключевых направлениях фронта, разгромив на Харьковском направлении бригады ВСУ из бывших заключенных.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы «Севера» продолжают вести стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в районе сёл Ивашкино и Устиновка.

    «В районе Ивашкино противник предпринял контратаку силами бывших заключенных из состава 129 отмбр ВСУ. В результате огневого воздействия больше половины украинских националистов уничтожено, остальные сбежали на исходные позиции», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Штурм-подразделения «Севера» на Волчанском направлении продвинулись на 12 участках до 800 метров. Бои идут в сёлах Захаровка, Ивановка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь, севернее Бакшеевки, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района.

    В Черниговской области стало известно о вспышке неизвестной инфекции в 36-й путевосстановительной бригаде ВСУ. Только 18 июля в полевом госпитале бригады скончались 26 солдат, число небоевых потерь растет.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои идут в Уланово и Малой Слободке. В районе села Тополя 20 июля была уничтожена боевая группа ГУР, а в Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 900 метров.

    «Враг дважды пытался контратаковать наши подразделения: силами штурмовой группы 5 отмбр около Кондратовки и подразделением 225 ошп в районе Писаревки. В результате комплексного огневого воздействия все украинские националисты уничтожены», – поделились бойцы.

    За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 290 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 140 в Харьковской областях), отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный украинский пограничник рассказал об обстреле со стороны сослуживцев. ВС России взяли под контроль часть границы ДНР с Днепропетровской областью. Харьковское направление СВО приходит в движение.

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    23 июля 2026, 20:18 • Новости дня
    В ФРГ выпустили предостережение после публикации списка МО России

    Контрразведка ФРГ выпустила инструкцию для ВПК после заявлений Минобороны России

    В ФРГ выпустили предостережение после публикации списка МО России
    @ Oliver Berg/dpa/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Ведомство по защите конституции Германии (контрразведка) опубликовало рекомендации по безопасности для военно-промышленного комплекса страны на фоне публикации Министерством обороны России списка европейских поставщиков беспилотников.

    Ведомство по защите конституции Германии (контрразведка) опубликовало рекомендации по безопасности для военно-промышленного комплекса страны, передает ТАСС. Поводом стал распространенный российским военным ведомством список европейских заводов, производящих дроны для ударов по территории России.

    В документе отмечается, что перечень министерства обороны включал 21 компанию, в том числе три немецкие. «Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) объявил эти предприятия потенциальными целями для российских вооруженных сил», – говорится в тексте инструкции.

    Контрразведка связывает публикацию этого списка с мартовской встречей канцлера ФРГ Фридриха Мерца и Владимира Зеленского, где стороны договорились усилить сотрудничество. В ведомстве подчеркнули, что уровень угрозы для оборонных компаний Германии остается стабильно высоким. Ситуацию также усугубляют инциденты со шпионажем и обходом санкций.

    Предприятиям настоятельно советуют организовать полноценное управление рисками и регулярно проверять устойчивость компьютерных сетей ко взломам. Сотрудникам рекомендуют проявлять максимальную сдержанность в социальных сетях, а при поступлении подозрительных заказов немедленно связываться со спецслужбами.

    Ранее Министерство обороны России опубликовало адреса европейских производителей беспилотников для Украины.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал эти заводы потенциальными целями для российских военных.

    Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла из-за обнародования данной информации.

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    25 июля 2026, 14:17 • Видео
    На санкции ЕС против России ответил Китай

    Евросоюз утвердил очередной пакет антироссийских санкций. Самое интересное в том, что первым на это ответил Китай, объявив о болезненных контрмерах.

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    24 июля 2026, 15:20 • Новости дня
    Украинский совет оружейников признал удар по выставке в Киеве

    Tекст: Денис Тельманов

    В окрестностях украинской столицы под удар попало мероприятие ассоциации производителей беспилотных систем «Армада», где планировалось продемонстрировать новые разработки.

    Украинский совет оружейников подтвердил информацию о поражении места проведения мероприятия с участием представителей оборонной промышленности, передает РИА «Новости».

    Ранее местные СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве во время воздушной тревоги и поражении выставки беспилотников.

    На своей странице в Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) совет заявил о поражении в Киевской области «локации, где находились представители украинской оборонной индустрии». В публикации отмечается, что время и место проведения публично не освещались.

    Согласно афишам, на выставке планировалось представить БПЛА, устройства обнаружения, радиолокации и радиоэлектронной борьбы.

    Мероприятие предполагало общение производителей и заключение контрактов. Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов сообщил в Telegram-канале, что находился там, но выжил вместе с командой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля российские военные поразили пять ключевых заводов по производству беспилотников в Киеве.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли мощный комбинированный удар по предприятиям военной промышленности украинской столицы.

    В июне Министерство обороны отчиталось об уничтожении десяти выпускающих военную продукцию в Киеве объектов.

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    24 июля 2026, 14:51 • Новости дня
    Путин заявил о новых боевых задачах самолета Як-130М

    Путин заявил о способности Як-130М уничтожать крупные коптеры и БЭК

    Путин заявил о новых боевых задачах самолета Як-130М
    @ Евгений Мессман/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Новые отечественные самолеты Як-130М должны взять на себя задачи уничтожения крупных коптеров и безэкипажных катеров в зоне боевых действий, отметил президент Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин, который в пятницу посетил Иркутский авиационный завод, осмотрел производственные площадки предприятия, где сейчас запускают в серийное производство новые отечественные среднемагистральные пассажирские лайнеры МС-21, передает РИА «Новости».

    В ходе визита летчик-испытатель Александр Гуськов также доложил российскому лидеру об оснащении модернизированного Як-130М передовыми бортовыми системами и современной радиолокационной станцией.

    Кроме того прорабатывается вопрос оснащения машины новыми поражающими боеприпасами.

    «И нужно решать еще задачи, которые появляются в ходе ведения боевых действий. Это уничтожение крупных коптеров и БЭКов», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М впервые поднялся в воздух.

    Глава ОАК Вадим Бадеха отметил способность новой машины уничтожать беспилотные летательные аппараты.

    Военные эксперты назвали эту модель эффективным средством для борьбы с вражеской «москитной авиацией».

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    22 июля 2026, 22:35 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили пять судов с грузами для ВСУ в Черном море

    Tекст: Денис Тельманов

    В акватории Черного моря и порту Черноморск Вооруженные силы России нанесли успешные удары по судам, перевозившим военные грузы для украинской армии.

    Российские военные с помощью беспилотных аппаратов «Герань-4 сикер» атаковали пять судов, задействованных в интересах украинских войск, сообщает официальный канал Минобороны России в Max. Под удар попали четыре сухогруза и один балкер.

    В Министерстве обороны России подтвердили успешное выполнение боевой задачи.

    «Кадры объективного контроля нанесения 22 июля ударов с применением БПЛА «Герань-4 сикер» по четырем морским судам типа «сухогруз» и одному судну типа «балкер» в акватории Черного моря и в порту Черноморск, использовавшимся для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ. В результате ударов цели поражены», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские военные поразили два доставлявших военные грузы сухогруза на пути в порты Одессы и Черноморска.

    Накануне армия России атаковала беспилотниками еще два судна у побережья Одессы и один сухогруз в порту Николаева.

    20 июля ударные дроны уничтожили два сухогруза во время выгрузки снаряжения в Одесском морском торговом порту.

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    24 июля 2026, 13:19 • Новости дня
    Адвокат: Германия обвинила Украину в подрыве «Северных потоков»

    Адвокат Канестрини: Германия обвинила Украину в подрыве «Северных потоков»

    Адвокат: Германия обвинила Украину в подрыве «Северных потоков»
    @ generalbundesanwalt.de

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прокуратура ФРГ считает, что диверсия на «Северных потоках» была совершена по указанию госорганов Украины, сообщил адвокат Никола Канестрини.

    Прокуратура Германии считает, что диверсия на «Северных потоках» была совершена по указанию госорганов Украины, сообщил адвокат Никола Канестрини, передает РИА «Новости».

    «В обвинительном заключении утверждается, что имеются достаточные основания подозревать, что акты саботажа были совершены по указанию украинских государственных органов и под их руководством», – заявил защитник.

    Взрывы на двух российских экспортных магистралях, «Северном потоке – 1» и «Северном потоке – 2», произошли в сентябре 2022 года.

    Германия, Дания и Швеция допустили вероятность целенаправленной диверсии. Оператор объектов Nord Stream AG тогда подчеркивал, что повреждения носят беспрецедентный характер, а оценить сроки восстановления газопроводов невозможно.

    Российская Генпрокуратура возбудила дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что Москва неоднократно запрашивала информацию о ходе расследования инцидентов, однако ни разу не получала ответных данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный федеральный суд Германии заподозрил в организации взрывов на газопроводах украинскую сторону.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков увидел в действиях немецких правоохранителей подтверждение ранних выводов Москвы о заказчике теракта.

    Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал признать Украину террористическим образованием по итогам расследования этого дела.

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    23 июля 2026, 10:33 • Новости дня
    Politico: Германия отложила создание флота боевых дронов из-за разногласий

    Politico: Минобороны Германии отложит создание флота боевых дронов до 2029 года

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Германии столкнулись с внутренними противоречиями из-за планов создания флота боевых беспилотников, что ставит под угрозу амбициозные сроки реализации проекта.

    Министерство обороны ФРГ не может прийти к единому мнению относительно закупки беспилотных летательных аппаратов, пишет Politico.

    Разногласия возникли между сторонниками приобретения австралийских дронов и теми, кто предпочитает дождаться европейских аналогов. Это может сорвать планы Берлина по формированию начального флота к 2029 году.

    Изначально планировалось закупить 12 аппаратов MQ-28 Ghost Bat австралийского подразделения Boeing в качестве временного решения. Однако внутренняя оценка ведомства показала, что ни один из доступных дронов полностью не соответствует требованиям Германии. MQ-28 потребует серьезных модификаций для выполнения задач по нанесению ударов по наземным целям, а европейские проекты пока недостаточно развиты.

    Стоимость первоначального флота оценивается примерно в 820 млн евро. В связи с этим рассматривается вариант сначала провести конкурс среди производителей, а затем принимать решение о закупке. Такой подход сдвинет сроки выбора победителя до 2027 года, что сделает невозможным развертывание флота к 2029 году. Для частичного восполнения нехватки вооружений предлагается использовать крылатые ракеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компании Rheinmetall и Boeing договорились совместно предлагать Бундесверу боевой беспилотник MQ-28 Ghost Bat.

    Министерство обороны Германии запланировало закупку тысяч барражирующих боеприпасов у стартапов Helsing и Stark Industries.

    Военно-воздушные силы страны направили ведущим оборонным предприятиям запрос на создание дальнобойных аппаратов к 2029 году.

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    23 июля 2026, 14:58 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом обеспечение армии материалами и комплектующими

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

    Главной темой встречи стало обсуждение материалов, комплектующих и сырья, необходимых для производства вооружений, передает РИА «Новости».

    На предыдущем заседании, которое состоялось 17 июля, участники рассматривали приоритеты российской внешней политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Тогда с основным докладом перед собравшимися выступал министр иностранных дел Сергей Лавров.

    В начале июля президент посвятил встречу с Совбезом угрозам информационной безопасности страны.

    Месяцем ранее глава государства провел оперативное совещание по вопросам внешней политики.

    В прошлом году российский лидер поручил министру промышленности и торговли подготовить доклад о модернизации оборонно-промышленного комплекса.

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    24 июля 2026, 14:55 • Новости дня
    Производитель батареек Varta подал заявление о банкротстве

    Немецкая компания Varta подала заявление о банкротстве

    Tекст: Мария Иванова

    Старейшее немецкое предприятие по выпуску элементов питания инициировало процедуру несостоятельности из-за полного прекращения финансирования со стороны ключевых инвесторов.

    Окружной суд Штутгарта получил четыре заявления о несостоятельности от известного немецкого бренда, передает ТАСС.

    Причиной такого шага стало отсутствие новых вливаний капитала. Прежние собственники, включая автопроизводителя Porsche, отказались продолжать поддержку испытывающего проблемы предприятия.

    Разделение активов становится неизбежным. Крупные кредиторы, включая Deutsche Bank, планируют забрать прибыльное производство бытовых элементов питания. При этом австрийский предприниматель Михаэль Тойнер проявил интерес к подразделению микробатарей, которые используются в слуховых аппаратах.

    Предприятие было основано в 1887 году и поставляло аккумуляторы даже для лунной миссии. Жесткая конкуренция с азиатскими поставщиками привела к резкому падению выручки. Согласно последним опубликованным данным за 2024 год, убытки составили около 64,5 млн евро при обороте более 790 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом квартале этого года количество корпоративных банкротств в Германии достигло 20-летнего максимума.

    Руководство компании Porsche запланировало масштабные сокращения персонала ради экономии средств.

    Топ-менеджеры немецкого автоконцерна Volkswagen признали угрозу дальнейшему существованию своего предприятия.

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    23 июля 2026, 05:59 • Новости дня
    Эксперт Марочко заявил о кровавом прошлом нового главкома ВСУ

    Марочко: Драпатый продолжит попытки геноцида россиян

    Tекст: Катерина Туманова

    Недавно назначенный главнокомандующим украинской армией Михаил Драпатый (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) причастен к преступлениям против мирного населения Донбасса в 2014 году и нет гарантий, что на новой должности он не станет пытаться проводить геноцид жителей России, считает военный эксперт Андрей Марочко.

    «Драпатый может внедрять те практики, которые он наработал еще с 2014 года. То есть, если мы говорим о его боевом опыте, то это как раз тот генерал, который прошел определенные горячие точки в Донбассе и, естественно, замешан в кровавых преступлениях, что свидетельствует о том, что точно так же наши жители будут подвергаться геноциду со стороны Украины», – заявил Марочко ТАСС.

    Эксперт добавил, что назначение Драпатого не принесет кардинальных сдвигов для украинских войск на фронте, так как оперативно-тактическая обстановка остается сложной для противника.

    Напомним, 22 июля Владимир Зеленский официально снял с должности Александра Сырского и назначил на его место Драпатого. Также был уволен глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, его сменил Игорь Скибюк.

    При этом возникла правовая коллизия: по закону новый главком назначается по представлению министра обороны, должность которого сейчас вакантна после отставки Михаила Федорова 14 июля. Утвердить нового министра должна Верховная рада, находящаяся на каникулах до 18 августа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Мирошник заявил, что кураторы заставили Зеленского назначить Драпатого главкомом ВСУ. Зеленский принес главкома ВСУ в жертву «картонному майдану». Драпатый отметил назначение нацистским лозунгом.

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    22 июля 2026, 23:44 • Новости дня
    Госдума расширила возможности службы по контракту для судимых граждан

    Госдума расширила возможности службы по контракту для судимых

    Tекст: Катерина Туманова

    Госдума одобрила правительственную инициативу, позволяющую людям с непогашенной судимостью отправляться на военную службу в период мобилизации.

    Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли в первом чтении и в целом законопроект, расширяющий возможности службы по контракту. Документ касается граждан с неснятой или непогашенной судимостью в период мобилизации, передает ТАСС.

    Изменения вносятся в статью 34 закона о воинской обязанности. Они исключают ряд препятствий для поступления на службу в период мобилизации, военного положения или военного времени.

    В частности, право заключить контракт получат осужденные за контрабанду наркотиков, стратегически важных товаров и культурных ценностей.

    Кроме того, инициатива позволяет отправляться на службу лицам, судимым за участие в бандах и преступных сообществах, за хищение ядерных материалов.

    Одновременно депутаты приняли корреспондирующие поправки в Уголовный кодекс РФ. Оба закона вступят в силу через десять дней после подписания президентом и официального опубликования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о возможности заключения военных контрактов подсудимыми. МО 22 июля объявило, что осужденные за тяжкие преступления контрактники будут служить отдельно.

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    23 июля 2026, 17:07 • Новости дня
    Цены на газ в Германии с 2020 года выросли в пять раз

    Tекст: Денис Тельманов

    Отказ от российских энергоресурсов и обострение ситуации на Ближнем Востоке привели к резкому подорожанию топлива для немецких потребителей.

    Германия вынуждена платить за газ в пять раз больше по сравнению с 2020 годом, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Berliner Zeitung. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее признал, что отсутствие поставок из России спровоцировало в стране затяжной энергетический кризис.

    «В 2020 году импортный газ стоил около 12 евро за мегаватт-час на границе Германии. В то время большая часть газа поступала из России. Европейская торговая цена в начале недели составляла чуть более 60 евро. До начала конфликта на Ближнем Востоке она составляла около 31 евро», – пишет издание.

    В настоящее время основным поставщиком газа в Германию является Норвегия, обеспечивающая около 44% потребностей страны. Нидерланды поставляют 24%, а Бельгия – 21%. Через СПГ-терминалы поступает лишь немногим более 10% импортного топлива.

    При этом норвежская компания Equinor за второй квартал 2026 года увеличила прибыль на 77% в годовом выражении, хотя добыча газа выросла всего на 3%.

    Журналисты отмечают, что Берлину не удастся найти более дешевые альтернативы в ближайшей перспективе.

    Экономика страны уже несколько лет находится в состоянии стагнации, усугубляемой высокими ценами на энергоносители после прекращения поставок российского газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал отсутствие поставок из России главной причиной затяжного энергетического кризиса.

    Европейские компании сильно отстали от графика заполнения подземных хранилищ газа перед зимой.

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке спровоцировало резкий скачок биржевых котировок на энергоносители.

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    23 июля 2026, 00:25 • Новости дня
    Уитакер обсудил с Зеленским поставки перехватчиков для Patriot

    Tекст: Катерина Туманова

    В Киеве прошли переговоры, посвященные реализации соглашения о поставках беспилотников и ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot Украине, о чем сообщил в соцсети Х постпред США при НАТО Мэттью Уитакер и глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер встретился в Киеве с Владимиром Зеленским и высшим руководством Украины, чтобы обсудить  реализацию сделки президента США Дональда Трампа по дронам и поставкам ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, передает РИА «Новости».

    Основной темой обсуждения стала реализация договоренностей американского президента.

    «Мы хорошо поговорили – в первую очередь о том, как защитить украинское небо с помощью дополнительных поставок перехватчиков Patriot через PURL. <...> Мы также обсудили двустороннее оборонное партнерство между США и Украиной, основанное на решении президента Трампа в Анкаре выдать Украине лицензию на производство Patriots, и сделку по беспилотникам, над которой сейчас работают наши команды», – написал Зеленский в соцсети Х.

    Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн отмечал, что Вашингтон еще решил, как ответить на запрос о передаче дополнительных систем ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Зеленский пожаловался президенту США в письме на критическую нехватку систем ПВО, но США проигнорировали просьбу Зеленского о ПВО. В среду Уиткофф и Кушнер провели телефонный разговор с Зеленским.

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    23 июля 2026, 01:15 • Новости дня
    Militarnyi: Варшава поставила Киеву условие для передачи истребителей МиГ-29

    Tекст: Катерина Туманова

    Варшава приостановила процесс передачи боевых самолетов МиГ-29 Киеву из-за нерешенного вопроса обмена авиационной техники на технологии украинских беспилотных систем, сообщил украинский журнал Militarnyi.

    «В конце 2025 года Министерство национальной обороны Польши и Генеральный штаб Вооруженных сил Польши объявили о планах передать Украине часть истребителей МиГ-29, все еще находящихся на вооружении ВВС Польши. Согласно первоначальным соглашениям, Польша должна была получить доступ к украинским технологиям беспилотных систем в обмен на летательные аппараты», сказано в материале украинского журнала Militarnyi.

    В июне польская сторона подтвердила, что передача боевых машин задерживается из-за неурегулированного вопроса обмена технологиями. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский отмечал важность этих поставок.

    «Проблема не в нехватке самолетов, а в нехватке пилотов», – подчеркивал он.

    Замминистра национальной обороны Польши Цезари Томчик пояснил, что техника будет отправлена Киеву сразу после достижения договоренностей. В июле стороны возобновили консультации о возможной отправке девяти самолетов.

    Украинская делегация, осмотрев польские МиГ-29, выразила недовольство их состоянием. Из-за недостаточного технического обслуживания самолеты были признаны нуждающимися в ремонте, особые опасения вызвало состояние шасси.

    Польша готова помочь в модернизации, но настаивает на оплате работ Украиной или странами-партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Польша решила утилизировать 14 предназначавшихся для украинской армии самолетов. Власти Украины  отказались принимать от Варшавы истребители МиГ-29 без предварительной модернизации. Страна НАТО заинтересовалась списанными польскими истребителями МиГ-29.

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    23 июля 2026, 15:25 • Новости дня
    Путин заявил о лидерстве России в производстве оружейных материалов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия остается одной из немногих стран, способных производить необходимые компоненты для выпуска новых и обновления существующих образцов вооружений, отметил президент Владимир Путин.

    Об этом глава государства заявил на совещании с Советом безопасности в четверг, передает ТАСС.

    «Как всегда бывает в такой большой работе, когда много вопросов, которые касаются практически каждого ведомства, которые представлены здесь. Об этом сегодня и поговорим», – добавил президент.

    Напомним, в четверг президент России обсудил с постоянными членами Совета безопасности обеспечение армии необходимым сырьем.

    В мае глава государства отметил важность боевого опыта для создания передовых образцов военной техники.

    В конце прошлого года российский лидер заявил о кратном увеличении выпуска востребованной в зоне спецоперации продукции.

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