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Киев запросил у Варшавы авиационное оборудование за дроны
Украина в обмен на дроны запросила ремонтное оборудование для польских МиГ-29
Украинские власти рассчитывают обменять беспилотные аппараты на специализированную технику для ремонта и обслуживания истребителей.
Киев стремится получить от Варшавы аппаратуру для технического обслуживания авиации в обмен на беспилотники, передает РИА «Новости».
Украинская сторона также запрашивает соответствующую ремонтно-эксплуатационную документацию для истребителей.
Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что шестого июля была достигнута договоренность об обмене дронов на военные самолеты. «Кроме польских МиГ-29, Украина также хочет получить дополнительное оборудование и аппаратуру для технического обслуживания авиационной техники в обмен на поставку дронов», – отмечает пресса.
Российские власти неоднократно подчеркивали, что передача западного вооружения лишь затягивает конфликт и мешает урегулированию. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые подобные военные грузы автоматически становятся законной целью для Вооруженных сил России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава потребовала от Киева технологии производства беспилотников в обмен на истребители МиГ-29.
Позже польское руководство отменило передачу военных самолетов из-за нарушения договоренностей соседним государством.
В начале июля республика решила утилизировать четырнадцать предназначавшихся для украинской армии машин.