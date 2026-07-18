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Сотрудники ТЦК провели рейды на митинге в поддержку Федорова во Львове
В центре Львова сотрудники территориального центра комплектования провели мобилизационные мероприятия прямо во время акции в поддержку бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова.
В российских силовых структурах сообщили, что во Львове во время митинга в поддержку Федорова ТЦК вели рейды по мобилизации, передает РИА «Новости».
Одновременно с этим в Киеве и ряде других городов Украины третий день продолжаются митинги против отставки Федорова и с требованием уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
«У митингующих же в поддержку Федорова лично нам очень хотелось бы поинтересоваться, как они допустили, что на их глазах людоловы ТЦК жестоко избили жителя Львова», – заявили в силовом ведомстве. По данным источника, Львовский территориальный центр комплектования начал проверку после распространения видеозаписи инцидента в социальных сетях.
Украинское издание «Время.ua» отмечает, что на митингах звучат призывы привлечь Сырского к ответственности за гибель мобилизованных в подразделении «Скала». Протестующие также требуют от Верховной рады прервать каникулы. Ранее сообщалось, что сторонники Федорова в рядах ВСУ получают выговоры от Сырского за публичную поддержку бывшего министра.
Ранее массовые митинги против отставки Михаила Федорова прошли в пяти крупных городах Украины.
На фоне этих протестов Владимир Зеленский допустил увольнение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Ранее украинский лидер осудил нападение местных жителей на сотрудников военкомата во Львове.