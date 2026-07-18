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Российские военные уничтожили установку комплекса «Нептун-2» под Очаковом
ВС России поразили пусковую установку и заряжающую машину комплекса «Нептун-2»
Вооруженные силы нанесли удар по позициям противника в 14 километрах от Очакова, ликвидировав пусковую установку и заряжающую машину берегового ракетного комплекса.
В ночь на субботу ВС России продолжили массированные удары по украинским портам, которые используются для снабжения армии. Успешную атаку на военные объекты противника подтвердило Министерство обороны, отмечает РИА «Новости».
В ходе выполнения боевых задач были поражены важные элементы береговой инфраструктуры. «Кроме того, в районе н.п. Рыбаковка (14 км западнее Очакова) поражены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун-2»», – заявили в оборонном ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую неделю российские войска нанесли 19 групповых ударов по украинским портам. В ходе этих атак военные уничтожили места хранения горюче-смазочных материалов в Одессе и Черноморске.
Немногим ранее армия России поразила в Киеве завод по производству компонентов для ракет «Нептун-МД».