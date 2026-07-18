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Удары США оставили тысячи иранцев без питьевой воды
Американские ракетные удары лишили воды 10 тыс. жителей южного Ирана
В результате американских ракетных атак по опреснительным установкам на юге Ирана без доступа к воде остались жители двадцати населенных пунктов.
Ракетные удары США по опреснительным установкам на юге Ирана лишили 10 тыс. человек воды, передает РИА «Новости». Информацию об этом распространил иранский Красный полумесяц.
«Опреснительные и электрогенерирующие установки населенного пункта Бонджи подвергались ракетным ударам. Двадцать поселков с населением в 10 тыс. человек лишились воды», – говорится в заявлении организации. Уточняется, что пострадавшие объекты находятся в округе Джаск южной провинции Хормозган.
Американские военные с 8 июля возобновили удары по целям в Иране. Центральное командование ВС США заявляло, что действия якобы стали ответом на активность Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.
В свою очередь иранские военные нанесли ответные удары по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Позже на юге страны прогремели взрывы в портовом городе Джаск. Центральное командование ВС США подтвердило проведение дополнительных атак для ослабления иранских возможностей.