В Иране назвали число погибших от американских ударов

Число жертв ударов США по Ирану увеличилось до 38 человек

Tекст: Мария Иванова

Последствия обострения конфликта оказались масштабными, передает РИА «Новости». Глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур сообщил об увеличении количества жертв.

«К 6.30 (6.00 мск) число раненых в результате американских атак превысило 400 человек, 38 соотечественников погибли», – написал Керманпур в соцсети. Среди погибших числятся три женщины и один подросток. Ранения получили 22 женщины и девять несовершеннолетних.

Американские военные начали серию атак на Иран 8 июля. Центральное командование ВС США объяснило свои действия ответом на угрозу коммерческим судам в Ормузском проливе. Иранские силы нанесли ответные удары по американским базам на Ближнем Востоке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные поразили около 140 целей на территории Ирана.

Ранее сообщалось, что число погибших при атаках возросло до 17 человек.

Израиль выразил готовность присоединиться к военной операции.