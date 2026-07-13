Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.4 комментария
Британия признала КСИР террористической организацией
Лондон наделил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана статусом террористов на фоне вступления в силу закона о борьбе с государственными угрозами, сообщили СМИ.
«Правительство объявило, что оно использует свои новые полномочия для внесения Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) в список террористов», – сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел страны Анжелы Игл, передает РИА «Новости».
Помимо иранского элитного подразделения, в перечень попала группировка «Асхаб аль-Ямин аль-Исламия», которую ряд европейских стран обвиняет в организации терактов.
В среду в Британии начал действовать закон о противодействии враждебным государственным структурам. Документ позволил правительству причислять иностранные ведомства к террористам. Теперь поддержка таких организаций считается уголовным преступлением, исключение сделано лишь для дипломатов, журналистов и сотрудников гуманитарных миссий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британское правительство в январе намеревалось подготовить законопроект о запрете иранского Корпуса стражей исламской революции.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о планах стран союза признать данную структуру террористической.
В понедельник Корпус стражей исламской революции сообщил об ударе беспилотниками по американской авиабазе в Иордании.