Британия признала КСИР террористической организацией

Tекст: Дарья Григоренко

«Правительство объявило, что оно использует свои новые полномочия для внесения Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) в список террористов», – сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел страны Анжелы Игл, передает РИА «Новости».



Помимо иранского элитного подразделения, в перечень попала группировка «Асхаб аль-Ямин аль-Исламия», которую ряд европейских стран обвиняет в организации терактов.

В среду в Британии начал действовать закон о противодействии враждебным государственным структурам. Документ позволил правительству причислять иностранные ведомства к террористам. Теперь поддержка таких организаций считается уголовным преступлением, исключение сделано лишь для дипломатов, журналистов и сотрудников гуманитарных миссий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британское правительство в январе намеревалось подготовить законопроект о запрете иранского Корпуса стражей исламской революции.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о планах стран союза признать данную структуру террористической.

В понедельник Корпус стражей исламской революции сообщил об ударе беспилотниками по американской авиабазе в Иордании.