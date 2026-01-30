  • Новость часаПатрульный самолет США приблизился к берегам Сочи
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис История превратила Давосский форум в ничто

    Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему ближневосточный конфликт не поддается урегулированию

    Российское руководство на данный момент достаточно осторожно оценивает идею Дональда Трампа о создании Совета мира. Представляется, что это в первую очередь связано с пониманием, что подобные инициативы редко бывают успешны.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем США возобновили поставки HIMARS

    Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?

    30 января 2026, 05:45 • Новости дня

    Times сообщила о планах Британии внести КСИР в перечень запрещенных организаций

    Tекст: Антон Антонов

    Правительство Великобритании намерено подготовить законопроект о признании иранского Корпуса стражей исламской революции запрещенной организацией, пишет Times.

    Законопроект, который позволит включить КСИР в перечень запрещенных организаций, будет внесен в парламент Британии в течение года, передает ТАСС со ссылкой на Times.

    По данным издания, инициатива исходит от правительства страны, однако не встречает единогласной поддержки среди британских ведомств. МИД Британии и служба внешней разведки МИ-6, по информации газеты, выступили против внесения КСИР в черный список. Ведомства опасаются, что подобный шаг приведет к разрыву дипломатических связей между Лондоном и Тегераном, а также к возможной высылке британских дипломатов из Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении стран ЕС союза внести иранский Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций. США признали КСИР террористической организацией еще в 2019 году и неоднократно призывали ЕС последовать их примеру.

    29 января 2026, 14:54 • Новости дня
    Эксперт: Стармер в Китае не повторил ошибок лидеров ЕС

    Китаист Маслов: Стармер на встрече с Си Цзиньпином не повторил ошибок фон дер Ляйен и Макрона

    Эксперт: Стармер в Китае не повторил ошибок лидеров ЕС
    @ Carl Court/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Кир Стармер на переговорах с Си Цзиньпином не повторил ошибок европейских коллег и сумел удержаться от обсуждения болезненных для Пекина вопросов. Тактика премьера Британии объясняется рядом причин, одна из которых связана с историческими событиями: Британская империя была главным автором опиумных войн в XIX веке, и в КНР это помнят, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов.

    «Еще до Brexit Китай рассматривал Британию в качестве «входных ворот» в Европу. Однако после выхода Соединенного Королевства из ЕС китайские инвестиции в страну резко упали. Теперь Лондон пытается восстановить эти инвестиционные связи», – отметил Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова. Он напомнил, что Британия открыла несколько университетов на территории Китая и готовит там свои кадры.

    Кроме того, добавил собеседник, в Поднебесной работают сотни компаний с британским капиталом. «Для главы правительства Британии важно защитить их интересы», – указал эксперт, обратив внимание на то, что в последнее время активизировалась деятельность британско-китайского делового союза, который является основным проводником интересов бизнесов двух стран.

    Примечательно, что Кир Стармер в ходе визита пока не повторил ошибок Урсулы фон дер Ляйен и Эммануэля Макрона: он сумел удержаться от обсуждения болезненных для Пекина вопросов – Тайвань, Синьцзян, Тибет. «Это было мудрое решение. И Си Цзиньпин обозначил Британию как дружественное по отношению к Китаю государство, подчеркнув, что именно это и есть модельное поведение политика, который не влезает во внутренние дела КНР», – детализировал Маслов.

    По его мнению, британский премьер избрал отличную от своих европейских коллег тактику по ряду причин. Первая связана с принципиальной разницей между курсами Британии и Брюсселя. «В Евросоюзе есть кризисный разрыв между заявлениями политиков, которые против Китая, и европейского бизнеса, который как раз за взаимодействие с Поднебесной. В Соединенном Королевстве исторически политика и бизнес идут в одном направлении по отношению к Пекину», – пояснил аналитик.

    Вторая объясняется историческими событиями. «Британская империя была главным автором опиумных войн в XIX веке, и Китай это помнит. Кроме того, приближается очередная годовщина передачи Гонконга КНР, поэтому Лондон ведет себя крайне аккуратно, чтобы не получить никаких обвинений в колониальных и имперских замашках», – считает китаист.

    Как бы то ни было, по оценкам Маслова, нынешний визит Стармера в Китай и его переговоры с Си – это подготовка к целому ряду соглашений. «На повестке – вопросы упрощения торговли, пребывания британского бизнеса на территории Поднебесной, а также обмен научными, научно-техническими, образовательными данными», – отметил он, напомнив, что за неделю до поездки главы правительства Британии китайцам наконец было выдано разрешение на возведение посольства в центре Лондона.

    «В последние пять лет основной подход европейских политиков к Китаю заключался в принципе «кнута и пряника». Сейчас на фоне непредсказуемых мер со стороны Дональда Трампа они пытаются заручиться неким взаимодействием с Пекином. КНР становится страной, за которую страны будут конкурировать», – подчеркнул китаист.

    По его словам, одна из задач европейцев – уменьшить закупки Пекином российских энергоресурсов и тем самым разбить связку между Россией и Поднебесной на экономическом уровне. «На деле у них это вряд ли получится. Но в этой связи Москве было бы полезно выйти с новыми инициативами в плане взаимодействия с КНР», – заключил Маслов.

    В четверг в Пекине прошли переговоры Си Цзиньпина и Кира Стармера. Британский премьер заявил о готовности Лондона расширять и укреплять сотрудничество с КНР по различным направлениям. Он также выразил заинтересованность в поддержании высокого уровня взаимодействия с КНР, в усилении сотрудничества в области торговли, инвестиций, в таких направлениях, как финансы и охрана окружающей среды.

    «Китай готов взаимодействовать с Британией, руководствуясь широкими историческими перспективами, преодолевать разногласия, проявлять взаимное уважение, преобразовывать большой потенциал китайско-британского сотрудничества в значительные достижения, которые изменят ситуацию к лучшему», – сказал, в свою очередь, Си.

    Председатель КНР указал на заинтересованность китайской стороны в расширении взаимовыгодного сотрудничества с Лондоном в области образования, здравоохранения, в сфере финансов и услуг, в плане совместных исследований, а также в использовании новейших разработок, связанных с искусственным интеллектом, биотехнологиями и альтернативными источниками энергии.

    Он выразил признательность Стармеру за то, что глава британского правительства публично заявил о благоприятных возможностях, которые предоставляет Китай, и о том, что взаимодействие с Пекином – это «необходимая опция». Си Цзиньпин подчеркнул, что этот визит «откроет новую главу в китайско-британских отношениях». При этом он «сделал выговор» лидеру Консервативной партии Британии, которая раскритиковала Стармера за поездку в Китай, передает The Guardian.

    Как отмечает издание, Стармер после встречи с председателем КНР отметил, что стороны достигли ощутимых результатов по снижению тарифов на виски и безвизовым поездкам. Политики также уделили особое внимание обмену информацией и сотрудничеству по вопросам нелегальной миграции, включая проблему малых судов и деталей для моторов. Премьер добавил, что обсуждение было конструктивным и принесло реальные итоги.

    Напомним, Стармер прибыл в Пекин 28 января. Это первая поездка главы британского правительства в Китай за восемь лет. Политик назвал своей задачей вывести из «ледникового периода» взаимодействие Британии и КНР. «У нас был золотой век отношений при Дэвиде Кэмероне и Джордже Осборне, который затем сменился ледниковым периодом. В результате, в то время как наши союзники разработали более сложный подход, Великобритания стала исключением», – посетовал он на одном из публичных мероприятий в декабре.

    Как напоминают «Ведомости», только за январь 2026 года в Китае побывали премьер Ирландии Михол Мартин и премьер Канады Марк Карни. В частности, Оттава обязалась снизить пошлины на китайские электромобили в обмен на согласие Пекина сократить пошлины в отношении ряда канадских сельскохозяйственных товаров. Также было объявлено об их «стратегическом партнерстве» в энергетике. Дональд Трамп раскритиковал Канаду и пригрозил 100%-ными пошлинами в случае заключения некоей сделки с Китаем.

    29 января 2026, 11:15 • Новости дня
    Стармер заявил о конкретных результатах переговоров с Си Цзиньпином
    Стармер заявил о конкретных результатах переговоров с Си Цзиньпином
    @ Carl Court/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Британии Кир Стармер отметил, что после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином стороны достигли ощутимых результатов по снижению тарифов на виски и безвизовым поездкам, пишет The Guardian.

    Стармер заявил, что отношения Британии и Китая находятся «в хорошем, прочном состоянии», передает The Guardian. По его словам, диалог был продуктивным и принес конкретные результаты, что важно для национальных интересов Британии.

    Стармер отметил: «Мы провели очень хорошую, продуктивную встречу с реальными, конкретными результатами, это действительно укрепило отношения, и это в национальных интересах, потому что здесь, в Китае, как во второй по величине экономике мира, есть огромные возможности, и поэтому у нас такая большая бизнес-делегация». Политик подчеркнул, что обсуждались вопросы расширения доступа к этим возможностям и выгоды для британцев.

    Особое внимание стороны уделили снижению пошлин на виски, безвизовым поездкам в Китай, а также обмену информацией и сотрудничеству по вопросам нелегальной миграции, включая проблему малых судов и деталей для моторов. Премьер добавил, что обсуждение было конструктивным и принесло реальные итоги.

    Кроме того, Стармер сообщил, что поднял на встрече дело Джимми Лая – бывшего гонконгского медиамагната и гражданина Британии, осужденного в декабре по обвинениям, связанным с национальной безопасностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Британии Стармер призвал укрепить отношения между Британией и Китаем.

    Лидер Китая Си Цзиньпин заявил о необходимости диалога между двумя странами ради мира во всем мире.

    Си Цзиньпин также подтвердил готовность Китая развивать партнерство с Британией.

    29 января 2026, 16:30 • Видео
    Трамп решил сменить власть на Кубе

    Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    29 января 2026, 13:19 • Новости дня
    ЕС решил признать Корпус стражей исламской революции террористами

    Politico: ЕС решил признать Корпус стражей исламской революции террористами

    ЕС решил признать Корпус стражей исламской революции террористами
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейский союз рассматривает возможность признания Корпуса стражей исламской революции террористической организацией после жестких разгонов протестующих в Иране.

    Как передает Politico, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении стран союза внести иранский Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.

    Она подчеркнула: «Если вы действуете как террорист, вас должны считать террористом». Каллас добавила, что решение требует единогласной поддержки всех 27 государств ЕС и связано с сообщениями о массовом подавлении протестов по всей стране.

    По словам Каллас, включение этой структуры в террористический список станет сигналом для тех, кто подавляет протестующих, что такие действия будут иметь последствия и повлекут санкции. В случае одобрения это усилит давление ЕС на Тегеран. Запланировано также введение санкций против более чем двух десятков лиц и организаций, причастных к жесткому разгону протестов и поддержке Москвы в конфликте на Украине.

    В последние дни Франция сняла свои возражения против признания КСИР террористической организацией. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что «мужество иранцев не должно остаться напрасным», и анонсировал санкции против причастных к репрессиям. К инициативе присоединилась и Италия, а также Испания, о чем сообщил МИД страны.

    Министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Веел отметил, что новые видеоматериалы из Тегерана с жестокими разгонами демонстрантов стали для ЕС «переходом черты». По его словам, число жертв может достигать 6 тыс. человек, а точные данные затруднены из-за отключения интернета.

    США признали КСИР террористической организацией еще в 2019 году и неоднократно призывали ЕС последовать их примеру. Президент США Дональд Трамп предупредил о том, что «время для режима на исходе» и в сторону страны движется «массивная армада».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения нового удара по Ирану после неудачных переговоров по ядерной программе. США рассматривают проведение превентивной операции против Ирана и усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке.

    Дональд Трамп заявил о движении «армады США» в сторону Ирана.

    29 января 2026, 17:52 • Новости дня
    СМИ: США намерены нанести точечный удар по руководству Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский президент анализирует возможность атаки по ключевым структурам Ирана, чтобы поддержать протестующих и ослабить позиции властей, пишут западные СМИ.

    Президент США Дональд Трамп рассматривает различные сценарии действий против Ирана, включая точечные удары по службам безопасности и руководству страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

    По информации агентства, обсуждается идея вдохновить протестующих и создать условия для смены власти в Тегеране. Несколько источников сообщили, что целью могут стать командиры и учреждения, которые Вашингтон считает ответственными за насилие против демонстрантов.

    По словам источников, удары должны придать протестующим уверенность для захвата правительственных зданий и объектов служб безопасности. Израильские и арабские чиновники считают, что только воздушных атак недостаточно для существенного ослабления позиций иранских властей.

    Официального решения по этому вопросу Вашингтон пока не принял, подчеркнули источники. Также обсуждается вариант более масштабного удара, который может иметь долгосрочные последствия, включая уничтожение иранских ракет, способных угрожать союзникам США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль следит за развитием событий вокруг Ирана. Переговорные механизмы по ситуации вокруг Ирана сохраняют свою актуальность, а применение силы может привести к хаосу в регионе, отметили в руководстве России.

    Ранее CNN сообщил о намерении США нанести по Ирану серьезный удар. Телеканал отметил, что американский президент Дональд Трамп рассматривает такую возможность. А причина в том, что предварительные переговоры между Вашингтоном и Тегераном о ядерной программе не принесли результатов.

    29 января 2026, 10:35 • Новости дня
    Стармер призвал укрепить отношения Британии и Китая
    Стармер призвал укрепить отношения Британии и Китая
    @ Li Xiang/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о необходимости выстраивать долгосрочное стратегическое партнёрство с Китаем и отметил важность совместной работы над обеспечением глобальной стабильности, пишет AP.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер в ходе визита в Пекин заявил о необходимости построения долгосрочного и комплексного стратегического партнерства с Китаем, передает AP.

    Он подчеркнул, что обе страны должны сотрудничать для обеспечения глобальной стабильности, борьбы с изменением климата и решения других международных задач. В ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином Стармер отметил: «Я давно последовательно выступаю за то, чтобы Британия и Китай имели долгосрочное, последовательное и всеобъемлющее стратегическое партнерство».

    Стармер стал первым за восемь лет британским премьер-министром, посетившим Китай, и четвертым главой государства – союзника США, прибывшим в Пекин за последний месяц. К визиту присоединились более 50 руководителей крупнейших британских компаний и представители культурных организаций, поскольку глава правительства намерен расширить экономические возможности для бизнеса на фоне замедления темпов роста экономики в стране.

    Ранее Стармер встретился с председателем Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

    Отношения между Британией и Китаем в последние годы осложнились из-за опасений по поводу деятельности китайских спецслужб в Британии, поддержки Пекином России в конфликте на Украине и ограничения свобод в Гонконге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Си Цзиньпин заявил о готовности Китая развивать партнерство с Британией.

    Стармер подписал сделку с Китаем о сотрудничестве в инвестициях и торговле.

    Дональд Трамп назвал действия Британии в отношении Китая «великой глупостью».

    29 января 2026, 06:25 • Новости дня
    CNN сообщил о намерении США нанести по Ирану серьёзный удар

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения нового крупного удара по Ирану после того, как предварительные переговоры между Вашингтоном и Тегераном об ограничении ядерной программы страны не принесли результатов.

    В среду Трамп опубликовал в Truth Social сообщение, в котором потребовал от Ирана сесть за стол переговоров для заключения «справедливой и равноправной сделки – без ядерного оружия».

    Он предупредил, что следующая атака США на страну «будет намного хуже», чем та, которую они совершили прошлым летом, когда американские военные атаковали три иранских ядерных объекта.

    Источники CNN сообщили, что сейчас он рассматривает варианты, в том числе авиаудары США по иранским лидерам и сотрудникам служб безопасности, предположительно ответственным за убийства, а также удары по иранским ядерным объектам и правительственным учреждениям.

    По словам источников, Трамп не принял окончательного решения о дальнейших действиях, но считает, что его военные возможности расширились по сравнению с началом января, поскольку в регионе находится авианосная ударная группа США.

    Авианосная ударная группа USS Abraham Lincoln вошла в Индийский океан в понедельник и продолжает приближаться к Ирану, где она может поддержать любые потенциальные операции против страны, как в плане оказания помощи в нанесении ударов, так и в плане защиты региональных союзников от возможного ответного удара со стороны Ирана.

    По словам источников, в начале этого месяца США и Иран обменивались сообщениями, в том числе через оманских дипломатов, между посланником Трампа по иностранным делам Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

    По словам одного источника, состоялось краткое обсуждение возможности личной встречи политиков, но она так и не состоялась. Другой источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что серьёзных прямых переговоров между США и Ираном не было, поскольку Трамп в последние дни усилил угрозы военными действиями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США допустили возможность превентивной операции против Ирана, о чём сообщил госсекретарь и помощник американского президента по нацбезопасности Марко Рубио. МИД Ирана на это ответил, что иранские ракеты достанут до баз США на Ближнем Востоке. Трамп же пригрозил Ирану «прекрасной армадой».


    29 января 2026, 11:09 • Новости дня
    TWZ: Трамп пригрозил Ирану «массивной армадой» и уничтожением

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп объявил об отправке в ближневосточный регион авианосной ударной группы, пригрозив Тегерану серьезными последствиями при отказе от ядерной сделки.

    Глава Белого дома заявил о переброске сил через соцсети о «массивной армаде», которая движется к Ирану, пишет The War Zone.

    Армада «движется быстро, с большой мощью, энтузиазмом и целью», указал он.

    Речь идет об авианосной ударной группе во главе с кораблем USS Abraham Lincoln. В зону ответственности центрального командования также прибыли три эсминца и разведывательный самолет RC-135V Rivet Joint. Всего в регионе сейчас находятся 10 американских военных кораблей.

    Госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Сенате подчеркнул необходимость присутствия войск на случай возможной атаки со стороны Тегерана. Он отметил, что Вашингтон не знает, как будут развиваться события в случае падения нынешнего иранского правительства.

    Саудовская Аравия и ОАЭ заявили, что не предоставят свое воздушное пространство для ударов по Ирану. При этом Турция призвала Трампа воздержаться от войны, а Израиль готовится к возможной эскалации конфликта.

    Ранее СМИ сообщали, что Трамп рассматривает возможность нанесения нового крупного удара по Ирану после того, как предварительные переговоры между Вашингтоном и Тегераном об ограничении ядерной программы страны не принесли результатов.

    29 января 2026, 14:58 • Новости дня
    Путин заявил о внимании Кремля к ситуации вокруг Ирана

    Путин: Кремль внимательно следит за ситуацией вокруг Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль внимательно следит за развитием событий вокруг Ирана, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

    По словам российского президента, ситуация на иранском треке находится в центре внимания Москвы, передает ТАСС.

    «Конечно, мы все внимательно следим за тем, что происходит сейчас на иранском треке», – сказал он.

    Ранее Кремль призвал воздержаться от силовых действий против Ирана.

    Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что крупная военная группировка направляется в сторону Ирана.

    Госсекретарь США Марко Рубио допустил превентивный удар Вашингтона по Ирану.

    29 января 2026, 21:57 • Новости дня
    Пентагон оценил шансы Ирана заключить соглашение с США

    Хегсет заявил о шансах Ирана договориться с США по ядерной программе

    Tекст: Вера Басилая

    Иран может заключить соглашение с США и отказаться от развития ядерного потенциала, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

    По словам Хегсета, у Ирана есть все шансы заключить соглашение с США и отказаться от развития ядерного потенциала, передает РИА «Новости».

    Хегсет заявил, что американские военные гордятся тем, что вместе с министерством внутренней безопасности внесли вклад в решение ситуации на южной границе, а сейчас предоставляют Ирану «все возможности для заключения соглашения».

    «Им (Ирану) не следует стремиться к ядерному потенциалу», – подчеркнул глава Пентагона во время встречи президента Дональда Трампа с членами кабинета в Белом доме. Хегсет также отметил, что Соединённые Штаты готовы к диалогу и ждут от Ирана конструктивных шагов.

    Президент США рассматривает возможность нанесения ударов по ключевым объектам Ирана.

    Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что крупная военная группировка направляется в сторону Ирана.

    Госсекретарь США Марко Рубио допустил превентивный удар Вашингтона по Ирану.

    Кремль призвал воздержаться от применения силы против Тегерана.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва внимательно следит за развитием ситуации вокруг Ирана.

    29 января 2026, 09:14 • Новости дня
    Си Цзиньпин заявил о готовности Китая развивать партнерство с Британией

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о стремлении китайских властей к развитию долгосрочного и стабильного стратегического партнерства с Британией.

    Си Цзиньпин подчеркнул стремление Китая к развитию стабильного и долгосрочного стратегического партнерства с Британией на встрече с Киром Стармером в Пекине, передает ТАСС.

    По словам председателя КНР, сотрудничество между двумя странами должно носить устойчивый и всесторонний характер.

    Премьер-министр Британии Кер Стармер приехал с делегацией в Китай. Он надеется подписать новые торговые и инвестиционные соглашения для поддержки экономики страны.

    29 января 2026, 10:53 • Новости дня
    Си Цзиньпин: Диалог между Британией и Китаем необходим для мира во всем мире

    Tекст: Дарья Григоренко

    Китайский лидер Си Цзиньпин заявил о необходимости диалога между Британией и Китаем ради «мира во всем мире», сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, он позитивно оценил визит премьер-министра Британии Кира Стармера, подчеркнув: «Ваш визит вызвал большой интерес. Иногда хорошие вещи требуют времени. Если это отвечает интересам страны и людей, лидеры не должны уклоняться от трудностей».

    Стармер ответил, что стремится к «более сложным» отношениям с Китаем, одной из крупнейших экономик мира. Он акцентировал: «Китай – ключевой игрок на мировой арене, и важно строить более сложные отношения, чтобы выявлять возможности для сотрудничества, но и вести осмысленный диалог по вопросам разногласий».

    Это первый за восемь лет визит британского премьера в Китай, вызвавший споры на родине из-за опасений по поводу соблюдения прав человека, экономических перекосов и обвинений в кибератаках, якобы исходящих от китайских структур. Тем не менее, обе стороны на переговорах публично избегали острых тем и подчеркивали позитивные стороны сотрудничества.

    Си заявил, что за последние годы в отношениях двух стран были «изломы, не отвечающие интересам государств». Он подчеркнул, что диалог крайне важен «ради мира и стабильности в мире, а также ради экономик и народов наших стран». По его словам, лидеры должны быть готовы преодолевать разногласия и «выдержать испытание историей».

    Ожидается, что по итогам переговоров Британия и Китай подпишут ряд соглашений, в том числе по вопросам безвизового режима и взаимного признания профессиональных квалификаций. Однако перспективы для более глубокого технологического партнерства, например, по ветроэнергетике, пока остаются туманными.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о необходимости выстраивать долгосрочное стратегическое партнёрство с Китаем и отметил важность совместной работы над обеспечением глобальной стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Си Цзиньпин заявил о готовности Китая развивать партнерство с Британией. Стармер подписал сделку с Китаем о сотрудничестве в инвестициях и торговле.

    29 января 2026, 12:34 • Новости дня
    В британских ВМС ужесточили нормы потребления алкоголя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новые ограничения на потребление алкоголя вводят в ВМС Великобритании в рамках мер «по снижению оперативных рисков» в интересах охраны здоровья, сообщила газета The Times.

    Новое ограничение на потребление алкоголя вводится в ВМС Британии, передает ТАСС. Теперь морякам разрешено употреблять не более 14 единиц алкоголя в неделю – это примерно 420-560 мл крепких напитков, 1,25-1,75 литра вина или 3,5-4,6 литра пива. Предыдущее разрешённое количество составляло 21 единицу в неделю.

    Кроме того, как минимум два дня в неделю военнослужащие должны полностью воздерживаться от алкоголя, что соответствует целевым показателям правительства в области здравоохранения. Новые меры направлены на снижение оперативных рисков и сохранение здоровья персонала.

    По данным официального доклада, подготовленного на основе рекомендаций военных врачей, употребление алкогольных напитков в британских ВМС остаётся одной из серьёзных проблем. В 2023 году 55% военнослужащих ВМС употребляли алкоголь в чрезмерных количествах, сейчас этот показатель снизился до 48%. В документе отмечается: «Эти цифры подчеркивают острую необходимость более строгого подхода к алкоголю для защиты персонала, повышения оперативной эффективности и снижения рисков для оперативной деятельности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Британии ввели запрет на длительное пребывание в ресторанах после еды.

    Ранее пьяные британские офицеры устроили драку с полицией в Латвии. А военнослужащие НАТО подрались с полицией в Литве.

    29 января 2026, 13:43 • Новости дня
    Кремль призвал воздержаться от силовых действий против Ирана

    Песков заявил о риске хаоса в регионе при применении силы против Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Переговорные механизмы по ситуации вокруг Ирана сохраняют свою актуальность, а применение силы способно привести к хаосу в регионе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Кремль по-прежнему выступает за сдержанность и отказ от силового разрешения конфликта вокруг Ирана, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков напомнил, что Россия призывает все стороны избегать применения силы и сосредоточиться на дипломатических инструментах.

    «Мы по-прежнему призываем все стороны к сдержанности и к отказу от каких-либо силовых методов решения вопроса», – заявил Песков.

    Он также отметил, что переговорный потенциал по иранскому вопросу «далеко не исчерпан», и любые силовые действия способны привести к дестабилизации и хаосу в регионе. По словам Пескова, главной задачей должно стать использование всех возможностей для диалога и поиска мирных решений.

    Госсекретарь США Марко Рубио допустил превентивный удар Вашингтона по Ирану.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что крупная военная группировка направляется в сторону Ирана.

    Заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади отметил, что иранские ракеты не способны долететь до территории США, но могут достичь американских военных объектов в регионе.

    30 января 2026, 01:51 • Новости дня
    США не распространили на Россию ослабление санкций против Венесуэлы по нефти

    Tекст: Антон Антонов

    Смягчение санкций США в отношении Венесуэлы не затронуло лиц и компании, связанные с Россией, Ираном, Китаем, КНДР и Кубой, сообщило управление по контролю за иностранными активами (OFAC), которое входит в структуру минфина США.

    В тексте генеральной лицензии уточняется, что разрешение на добычу, экспорт, покупку и продажу венесуэльской нефти действует для юридических лиц, зарегистрированных в Соединенных Штатах, передает РИА «Новости».

    Разрешение не распространяется, в частности, на «лиц, находящихся на территории или подчиняющихся законодательству» России, Ирана, КНДР и Кубы, передает ТАСС.

    Прямой или косвенный контроль компаний из КНР также ведет к запрету на участие в операциях с нефтью Венесуэлы, даже если такие компании располагаются на территории США или самой Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Соединенные Штаты планируют уменьшить количество ограничительных мер против Венесуэлы и разрешить продажу ее нефти через американский рынок без временных ограничений. Администрация Соединенных Штатов приступила к продаже венесуэльской нефти, привлекая крупнейшие банки и мировых трейдеров. Трейдеры из США перечислили Венесуэле примерно 50 долларов за баррель нефти, что почти вдвое превышает прежнюю цену поставок в Китай.

    29 января 2026, 14:23 • Новости дня
    Axios сообщил о скором завершении наращивания сил США на Ближнем Востоке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военное присутствие США в регионе Персидского залива усилится в ближайшие дни, при этом обсуждается возможное новое решение по Ирану, сообщил портал Axios со ссылкой на источники в американской администрации.

    Завершение наращивания военного присутствия США на Ближнем Востоке ожидается в ближайшие дни, передает ТАСС со ссылкой на публикацию портала Axios.

    В материале отмечается, что подготовка американских сил в районе Персидского залива находится на завершающей стадии. Один из американских чиновников сообщил порталу, что «в данный момент задача заключается в подготовке, но все выглядит так, будто президент [США Дональд Трамп] примет еще одно решение по Ирану в ближайшие дни».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США рассматривают возможность проведения превентивной операции против Ирана и продолжают усиливать военное присутствие на Ближнем Востоке.

    Американский президент Дональд Трамп заявил о движении американской «армады» в сторону Ирана, однако СМИ отметили неоднозначность этой реплики.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, как может выглядеть новая атака США на Иран.

    Российские самолеты впервые выходят на уровень стран БРИКС

    Россия заключила с Индией уникальные экспортные соглашения. Тесное сотрудничество в военной авиации и ракетостроении впервые продолжится по гражданской линии. Дели решил опробовать уникальный российский самолет Ил-114-300 и начать производство нашего SJ-100. Отечественные лайнеры впервые получают такую высокую зарубежную оценку. Зачем Дели наши самолеты? Подробности

    Между Урсулой и Каей Каллас началась борьба за выживание

    Как утверждают СМИ ЕС, глава евродипломатии Кая Каллас окончательно восстала против своего начальника – председателя Еврокомиссии Урсулы фон дел Ляйен. Урсула известна тем, что извела всех своих внутренних врагов. Но история требует, чтобы она отправилась в политическое небытие вслед за ними. Подробности

    ВСУ превращают угрозы Киева в имитацию

    Главком ВСУ Александр Сырский в начале года сделал ряд заявлений о якобы готовности украинской армии к наступательным операциям. Однако реальная обстановка на фронте и отсутствие у ВСУ полноценных резервов указывают, что заявления главкома нацелены скорее на информационный эффект, чем на реальное изменение стратегии войск. Тем не менее ВСУ способны на разовые бессмысленные операции. Как они могут выглядеть и где вероятно их проведение? Подробности

    Смена власти в Нидерландах несет для Зеленского хорошую и плохую новость

    В Нидерландах меняется власть: ровно через три месяца после парламентских выборов три партии заключили соглашение о создании правительства во главе с Робом Йеттеном. Новый премьер молод, далек от традиционных ценностей, понравится главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, но не понравится Владимиру Зеленскому. Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Трамп решил сменить власть на Кубе

      Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    • Зеленский поставил задачу по убийству русских

      Владимир Зеленский подтвердил информацию, что поставил перед ВСУ задачу ликвидировать не менее 50 тысяч российских военнослужащих в месяц. По его словам, это сложно, но реально: все зависит от БПЛА.

    • Урсула – диктатор Европы

      Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды на февраль 2026 года: что предвещают морозы, снег и оттепели

      Февраль всегда считался на Руси месяцем-«переломом» – последней и часто самой коварной главой зимы. Его характер переменчив: сегодня лютует метель, а завтра пригревает солнце. Именно по нему наши предки с особым вниманием судили о том, какой будет грядущая весна и даже лето. Эти наблюдения, отточенные веками, складывались в короткие, емкие фразы, которые передавались из поколения в поколение. Вспомним эти народные подсказки и посмотрим, о чем может рассказать февраль 2026 года.

    • Лунный календарь на февраль 2026 года: лучшие дни для сада, стрижки, ухода за собой и финансов

      Февраль – месяц активной подготовки к весне. Садоводы начинают высевать рассаду, многие задумываются о смене имиджа, планируют крупные покупки и уделяют больше внимания здоровью. В этом планировании помогает лунный календарь – система, которая связывает различные виды активности с циклами Луны. Считается, что на растущую Луну хорошо начинать новые дела и все, что должно расти, а на убывающую – завершать проекты, проводить очищение и ухаживать за тем, что уже есть.

    • График выплат пенсий и пособий на детей в феврале 2026 года: точные даты, переносы и важные нюансы

      Февраль – месяц короткий, но с точки зрения социальных выплат напряженный. Его наступление всегда волнует и пенсионеров, и семьи с детьми. Нужно планировать бюджет, учитывая не только сокращенное количество дней, но и государственные праздники, которые напрямую влияют на график перечислений. Когда в феврале 2026 года стоит ждать пенсии и все основные детские пособия, как работают переносы из-за выходных и 23 февраля и на что важно обратить внимание?

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

