    Борис Акимов Борис Акимов Живые елки против пластмассового мира

    Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Как арабы борются с британским исламским экстремизмом

    Культ «обиженности» («угнетенные меньшинства» имеют право на извинения и компенсации) и «белой вины» за столетия колониализма и расизма очень хорошо сочетается с исламизмом, который возлагает вину за значительную часть проблем исламского мира на Запад.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Куда подевались «образы будущего»

    Помните – были какие-то фукуямы, которые нам рассказывали, что история закончилась, что теперь все будет по-другому и воцарится всеобщее равновесие, как в салате оливье. Черта лысого.

    14 января 2026, 18:45 • В мире

    За скандалом вокруг китайского посольства в Лондоне стоит тайная игра США

    За скандалом вокруг китайского посольства в Лондоне стоит тайная игра США
    @ NEIL HALL/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Крутиков

    Китай строит хитрые планы по проникновению в подземные линии коммуникаций Лондона, причем прямо с территории своего нового посольства. По крайней мере, именно такие обвинения звучат сегодня в британской прессе. Что стоит за этими заявлениями, как советская разведка в свое время играла на этом поле с британцами – и почему эти утечки, скорее всего, организованы Вашингтоном?

    Британские СМИ утверждают, что под новым китайским посольством в Лондоне планируется строительство скрытого подземного помещения, расположенного в непосредственной близости от важнейших волоконно-оптических кабелей, по которым передаются конфиденциальные финансовые данные Великобритании. Как сообщает газета The Telegraph, как-то получившая доступ к проектным документам, речь идет о масштабном дипломатическом комплексе, который Китай намерен возвести на месте бывшего Королевского монетного двора в центре Лондона. Всего под зданием запроектировано 208 подземных помещений, однако особое внимание привлек некий зал, расположенный всего в метре от кабелей, обслуживающих Сити и крупные дата-центры столицы Британии.

    Согласно планам, в этом помещении предусмотрены системы отвода горячего воздуха, что может указывать на размещение энергоемкого оборудования, в том числе вычислительных систем. Кроме того, проект предполагает снос и последующее восстановление внешней стены подвала прямо рядом с кабельной трассой, что, по мнению экспертов, теоретически создает возможность доступа к линиям связи.

    Эти кабели принадлежат компаниям BT Openreach, Colt Technologies и Verizon Business. Они обеспечивают передачу данных между дата-центрами Лондона и являются частью инфраструктуры London Internet Exchange – одного из крупнейших интернет-узлов в мире. По ним проходят банковские транзакции, корпоративные данные, электронная почта и сообщения миллионов пользователей.

    Раскрытие планов вызвало новую волну обеспокоенности в британском политическом истеблишменте. Теневой министр по вопросам национальной безопасности Алисия Кернс заявила, что одобрение проекта фактически создаст для Китая «плацдарм экономической войны в самом сердце критической инфраструктуры Великобритании». По ее словам, близость скрытых помещений к кабелям несет риски для национальной безопасности.

    Ккопья по поводу нового здания китайского посольства в Лондоне ломаются давно. Территория бывшего Королевского монетного двора была куплена правительством КНР в мае 2018 года специально под строительство нового здания посольства, которое предположительно займет пять акров земли (более 20,2 тыс. кв м) напротив Тауэра и станет крупнейшим посольством Китая в Европе.

    Особенность этого земельного участка не только в его расположении в историческом центре Лондона, но и обременение археологией. Ранее еще в XIV веке здесь находилось цистерцианское аббатство, известное как Истминстер. Его фундамент и частично стены сохранились и считаются достоянием истории. В случае, если здание станет закрытой территорией и дипломатической собственностью Китая, доступ к цистерцианским руинам будет закрыт.


    Изначально споры вокруг нового здания китайского посольства в Лондоне вертелись в основном вокруг режима доступа к этим самым цистерцианским руинам. МВД и МИД Великобритании настаивали, что будет нарушен режим безопасности. Например, «скорая помощь» не сможет подъехать к цистерцианским руинам, если что случится. Китайцы предложили накрыть археологический объект куполом и обеспечить вокруг него особый режим доступа. Правительство же Великобритании желало установить жесткий периметр с «периодическим контролируемым доступом общественности», согласованным между китайским посольством и властями Великобритании. «Периодический доступ» какой-то «общественности» на территорию посольства в свою очередь не устраивал китайцев.

    В 2022 году районный совет Тауэр-Хамлетс единогласно проголосовал против строительства китайского посольства. Летом 2024 года китайцы подали новые заявку. Помимо районных властей согласие на строительство должны были дать МИД, МВД, МИ6 и МИ5. Китайская сторона в свою очередь должна была предоставить англичанам на рассмотрение поэтажные планы нового здания.

    Китайцы предоставили, но «затенили» все чертежи, на которых отображены проекты двух зданий: собственно посольства и торгпредства. Оставили только технические зоны. Англичане решили, что их держат за дураков и потребовали от китайцев, чтобы те предоставили неотредактированные чертежи, да еще и объяснили бы, что где будет располагаться в зданиях.

    Китайский ответ был уже с точки зрения дипломатии довольно грубым.

    Китай «не считает, что в принципе необходимо или целесообразно предоставлять полные планы внутренней планировки <…> для понимания того, что было разрешено [построить]». «Предоставленная информация полностью соответствует установленным нормам планирования и достаточна для понимания того, что разрешено», – заявили китайские представители в письме властям, впоследствии переданном газете Financial Times.

    Лондон в ответ отложил решение вопроса до осени прошлого года. В октябре стало понятно, что премьер Кир Стармер в начале 2026 года должен посетить Китай с официальным визитом, и вопрос о посольстве снова стал актуальным. И потому предполагалось, что в текущем январе Стармер должен официально одобрить строительство нового китайского посольства в Лондоне.

    Ранее МИ5 и МИ6 уже одобрили проект, причем одним из аргументов «за» были как раз вопросы национальной безопасности. Британская разведка полагает, что лучше уж, когда все китайцы в Лондоне находятся в одном месте, а не как сейчас, когда китайские дипломатические объекты распределены ровным слоем по всему городу. Это распыляет силы контрразведки.

    И вот теперь во главу угла поставили подземные кабели. Есть данные, что на угрозу подземным коммуникациям Лондону указали из США. Якобы китайское посольство таким образом будет угрожать не только национальной безопасности Великобритании, но и ее союзников. Но без одобрение официальным Лондоном планов строительства нового здания китайского посольства под сомнение ставится и сам исторический визит Кира Стармера в Пекин. Круг замкнулся.

    Но насколько вообще обоснованы ссылки на «подземную войну» и кабели? Действительно, уже имели место случаи подключения к «чужим» подземным коммуникациями и рытья с этой целью тоннелей. Самый известный пример – это британская же провальная операция «Золото» 1953-55 годов, когда в окрестностях Берлина англичане и американцы прорыли подземный тоннель и подсоединились к советским кабелям связи. Операцию раскрыл советский агент Джордж Блейк и передал чертежи тоннеля в Москву.

    На Лубянке решили поиграть в игру и несколько лет сливали через те кабели, к которым подключились англичане и американцы, дезинформацию.

    В какой-то момент игра зашла слишком далеко и потеряла смысл. И перед знаменитым визитом Хрущева на крейсере в Великобританию советские связисты, проводя «плановый ремонт», «совершенно случайно» обнаружили британский тоннель. Скандал был громкий еще и потому, что речь шла не только о дорогостоящей разведывательной операции (только один тоннель стоил Лондону 5 тогдашних млн долларов без учета оборудования), но и о физическом вторжении хоть и под землей, но на территорию советской зоны Берлина. В итоге «Берлинский тоннель» навсегда вошел в историю разведки и даже массовой культуры.

    Посольства были, есть и будут базами так называемой легальной резидентуры разведки любой страны. Это данность, с которой надо просто смириться. Соответственно, есть и пресловутые «черные комнаты», в которые не проникает никакое внешнее воздействие. Есть помещения шифровальщиков, в которые и посол-то лишний раз зайти не может, и особые системы связи, пеленгации и РЭБ, и подземные помещения, которые иногда действительно уходят глубоко под линию грунта. Один только новый корпус американского посольства в Москве, выходящий на Большой Девятинский переулок и площадь Донецкой народной республики, чего стоит. Окнами он частично смотрит на российский Дом правительства, что тоже можно при некоторой фантазии счесть угрозой национальной безопасности.

    Это проблема вообще всех крупных дипломатических зданий, расположенных в исторической застройке столицы страны пребывания. Места в центрах исторических столиц мало и приходится зарываться в землю.

    Например, в Риме российское посольство в Ватикане расположено в здании прямо напротив собора Святого Петра. И ничего – папы Римские еще ни разу претензий не предъявляли. Так что это скорее вопрос политической конъюнктуры, а не системная проблема.

    Но и излишне демонизировать посольства не нужно. В реальности сложно представить, что китайцы действительно будут рисковать отношениями и вообще планами на будущее в Лондоне, подключаясь к каким-то кабелям подземных коммуникаций, которые даже не передают секретную информацию, а по факту – коммуникации общего пользования. Там просто не разместить аппаратуру, которая могла бы обрабатывать такие массивы бесполезной информации, которой обмениваются между собой жители британской столицы.

    Бывали и наверняка есть случаи, когда продвинутые разведки и их посольские резидентуры умудрялись настраиваться на эфирные каналы связи, например, службы наружного наблюдения страны пребывания, чтобы «играть в пятнашки» с машинами «наружки». Но все это случаи разовые, ситуативные, и не сопряженные со вторжением на чужую территорию.

    А выход с территории посольства в подземелья Лондона – это нарушение принципа экстерриториальности. Фактически вторжение.

    Для китайцев новое монструозное здание посольства на месте бывшего Королевского монетного двора напротив Тауэра – вопрос имиджа. Американцы же хотели бы максимально затруднить Киру Стармеру предстоящий визит в Китай.

    Собственно, отсюда и растут ноги истории с подземными коммуникациями, которым якобы угрожает новое здание китайского посольства. Никаких доказательств, кроме какой-то «системы отвода горячего воздуха», и не предъявляется. Это лишь утечка в британскую СМИ чертежей, которые в теории не должны были попадать в прессу. И направлена она в основном на премьера Стармера, который вынужден считаться с такого рода давлением перед поездкой в Пекин. А ссылки на гипотетические шпионские истории – не более чем информационный фон.

