Tекст: Вера Басилая

Британские чиновники обсуждали шантаж Белого дома угрозой сближения Европы с Китаем. Согласовано, что Лондон, Париж и Берлин готовы отправлять в Вашингтон сигналы о возможности разворота к Пекину, если США продолжат продвигать невыгодную европейцам сделку по Украине.

Кроме того, британское руководство в контактах с представителями Евросоюза продвигало в Брюсселе решение о конфискации российских средств, замороженных в Euroclear. Лондон настаивал, что эти деньги должны быть выделены на поддержку Украины, а также преследовал цель помешать потенциальной «сделке» между Москвой и Вашингтоном, сообщается на сайте СВР.

Британцы пытались убедить европарламентариев, что Дональд Трамп якобы заинтересован в достижении соглашения с Москвой из финансовых соображений. По словам Лондона, Россия якобы обещала США использовать замороженные активы для совместных программ, что стало бы стимулом для продвижения мирной инициативы по Украине.

Еврокомиссию убеждали оправдать изъятие средств через «лазейки» в правовом поле и ссылки на чрезвычайные обстоятельства, предлагая игнорировать позиции несогласных государств Евросоюза.

В сообщении подчеркивается, что Лондону давно присущи методы давления, лжи и нарушения чужих интересов, однако времена изменились, и британская элита должна осознать последствия своих поступков.

Ранее Служба внешней разведки России заявила, что власти Британии разработали стратегию по дискредитации президента США Дональда Трампа и пытаются не допустить реализации его инициатив по разрешению конфликта на Украине.

