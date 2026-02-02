Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?2 комментария
Морозы и непогода оставили без света 162 населенных пункта на Украине
В Одесской, Николаевской и Кировоградской областях на Украине из-за обледенения линий электропередачи без света остались 162 населенных пункта, сообщает украинская энергетическая компания «Укрэнерго».
В Одесской, Николаевской и Кировоградской областях на Украине из-за сложных погодных условий полностью обесточены 162 населенных пункта, передает РИА «Новости».
Украинская компания «Укрэнерго» сообщила, что причиной отключений стало обледенение и обмерзание линий электропередачи. В сообщении компании говорится: «Из-за сложных погодных условий (обледенение и обмерзание линий электропередачи) на утро полностью обесточены 162 населенных пункта в трех областях – Одесской, Николаевской и Кировоградской».
Украинский гидрометцентр предупреждает о резком похолодании и усилении морозов на Украине. По информации специалистов, температура воздуха в отдельных регионах страны может опуститься до минус 26 градусов. Особенно сильные холода ожидаются в Сумской и Житомирской областях, где прогнозируется до 26 градусов ниже нуля, а в Черниговской, Харьковской и Ровненской областях – до минус 25 градусов.
В Киевской и Волынской областях, по прогнозу, температура опустится до минус 24 градусов. Согласно данным онлайн-карты гидрометцентра, сильные морозы будут держаться на Украине всю неделю. Специалисты предупреждают о рисках перебоев в работе инфраструктуры и призывают жителей соблюдать меры предосторожности.
В субботу на Украине из-за каскадных аварий отключились энергоблоки атомных электростанций. Водоснабжение во всех районах Киева прекратилось полностью.